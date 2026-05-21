Alexa+ ahora puede crear podcasts con IA sobre las noticias, por si acaso te interesara por alguna razón; así que es el momento perfecto para que Spotify esté verificando los podcasts que sin duda han sido creados por personas

Alexa+ ahora puede crear rápidamente podcasts personalizados generados por IA para ti

Mientras tanto, Spotify está etiquetando los podcasts creados por IA

Cada vez hay más podcasts nuevos generados por IA

Ya hemos superado con creces la etapa en la que los modelos de IA pueden crear podcasts de audio convincentes, presentados por presentadores de IA igualmente convincentes, y esta semana se han producido un par de novedades que se sumarán a la creciente avalancha de podcasts de IA —también conocidos como «podslop», si no eres fan— y lucharán contra ella.

En primer lugar, Amazon le ha dado a Alexa+ nuevas capacidades para crear podcasts personalizados basados en tus indicaciones. Ya sea que quieras sumergirte en la historia romana, un resumen de los mejores lanzamientos musicales, avances deportivos o cualquier otra cosa, Alexa+ puede ofrecerte una exploración de audio al estilo de un podcast en solo unos minutos.

Personalmente, no soy fan de los podcasts de IA —hablaré más sobre eso más adelante—, pero debo reconocerle a Amazon el mérito de haberse asociado con organizaciones de noticias reales, como Reuters y el Washington Post, para producir este audio. ¿Que a los editores y creadores se les paga mientras la IA recopila y reempaqueta su trabajo? ¿Qué será lo próximo?

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Por ahora, esto solo está disponible en EE. UU., y como estoy en el Reino Unido no he podido probarlo, pero los ejemplos que ha proporcionado Amazon parecen bastante sólidos: los podcasts son similares en estilo y tono a lo que ya hemos escuchado en aplicaciones como NotebookLM.

Espera un momento, IA

Fíjate en la insignia "Verificado por Spotify" (Image credit: Spotify)

Mientras Amazon impulsa los podcasts generados por IA, Spotify está frenando esta tendencia —o, al menos, facilitando la identificación de estos programas—. Tras su programa de verificación de IA para música, lanzado a principios de este mes, Spotify ahora está utilizando las mismas insignias en el contenido de los podcasts.

Empezarás a ver insignias de color verde claro con la leyenda «Verificado por Spotify», que se utilizan en los podcasts en los que Spotify ha confirmado quiénes son los presentadores y los editores detrás del programa. La idea es proteger a los oyentes contra contenido falso que pueda ser engañoso o peligroso, dice Spotify, al tiempo que ayuda a los creadores a mantener su audiencia.

«Indica que el programa ha sido revisado según los estándares de autenticidad y confianza de Spotify, lo que ayuda a los oyentes a entender a quién están escuchando, al tiempo que brinda a los creadores una forma clara y creíble de establecer su identidad en nuestra plataforma», explica Spotify, y agrega que también se toman en cuenta la actividad de los oyentes y la autenticidad de la audiencia.

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Una encuesta reciente sugirió que alrededor del 39 % de los nuevos podcasts son generados por IA, y me alegra ver que Spotify nos ayuda a distinguir lo auténtico. Prefiero escuchar algo con verdadera personalidad y conocimiento detrás, en lugar de una amalgama hecha por una máquina de contenido recopilado y pulido hasta convertirlo en un episodio de audio genérico y sin profundidad.

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