Sora es la aplicación más descargada, pero aún se necesita una invitación para obtenerla

La aplicación Sora de OpenAI ha alcanzado el primer puesto en las listas de aplicaciones más descargadas en Estados Unidos, a pesar de ser solo por invitación.

La aplicación alcanzó las 164 000 descargas dos días después de su lanzamiento.

La aplicación Sora combina un creador de videos con IA con un feed social para remezclar y compartir videos.

¿Te lo perdiste? La llegada de Sora 2, no solo nos trajo novedades en la popular herramienta de creación de video con IA de OpenAI, también significó la llegada de una aplicación para crear y compartir videos con tecnología de IA, la cual rápidamente se convirtió en la publicación más descargada en la Apple Store en Estados Unidos, incluso sin importar que se necesita una invitación para utilizarla.

Según Appfigures, la aplicación registró más de 164 000 instalaciones en solo sus dos primeros días y ha superado a otras aplicaciones de inteligencia artificial rivales, incluida la propia ChatGPT de OpenAI, para convertirse en la número uno en las listas generales de la App Store.

El hecho de que una aplicación que la mayoría de la gente aún no ha podido utilizar esté superando a las grandes marcas de IA es toda una hazaña. Probablemente, el motivo sea el lanzamiento de la aplicación junto con el nuevo modelo Sora 2. La aplicación ofrece acceso al nuevo modelo de vídeo con IA, así como a un feed social con funciones de remezcla. Incluso puedes subir un video tuyo y crear clips protagonizados por tu propio avatar de IA.

Y eso es lo que la gente parece querer ahora mismo, a juzgar por las descargas, 56 000 solo en su primer día. Esas cifras del primer día coinciden con los lanzamientos de Grok, Crush Claude y Microsoft Copilot. Incluso el debut de ChatGPT en iOS solo lo superó ligeramente, con 81 000 instalaciones el primer día.

Para los usuarios, la aplicación Sora resulta aún más atractiva que ChatGPT. No pretende aumentar la productividad ni ayudar en el trabajo, salvo en lo que respecta a la creación de clips al estilo de TikTok. Y, al ser una aplicación independiente y no una función de ChatGPT, no tiene el mismo enfoque más técnico en cuanto a la participación.

La calidad y el valor de los videos pueden ser objeto de debate y se discuten intensamente en Internet, incluso cuando surgen videos más inquietantes o directamente desagradables.

La misión cinematográfica de Sora 2

Es posible que el enfoque de solo por invitación no cambie en el corto plazo. OpenAI creó la aplicación con medidas de seguridad que requieren permiso explícito para los cameos, marcan los videos con marcas de agua y prohíben muchos tipos de indicaciones. No obstante, la empresa ya ha tenido que actualizar las políticas de contenido de Sora después de que los usuarios comenzaran a subir personajes con derechos de autor, rostros de celebridades o acrobacias visuales peligrosas.

Dada la popularidad que está demostrando tener la aplicación, y con la monetización en el horizonte, Sora podría convertirse en un nuevo pilar del negocio de OpenAI. Por lo tanto, es probable que Internet se llene cada vez más de cosas que nadie ha filmado, nadie ha escenificado y nadie ha tardado semanas en producir. Que eso sea emocionante o deprimente depende de tu perspectiva, pero las cifras de descargas apuntan a una tendencia positiva por ahora.

