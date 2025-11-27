La edición fotográfica de Nano Banana Pro de Gemini 3 es increíble: aquí tienes tres formas de sacarle el máximo partido

El generador de imágenes con IA mejorado de Google, Nano Banana Pro, tiene unas capacidades impresionantes gracias a Gemini 3, que lo impulsa. Gemini 3 le proporciona un sentido casi arquitectónico de cómo la luz, el espacio, la textura y la identidad del sujeto interactúan dentro de una fotografía. En lugar de manipular los píxeles de forma literal, Nano Banana Pro interpreta una imagen como lo haría un diseñador o un director artístico.

Usted describe una edición como describiría un plato a un mesero, y este le devuelve algo que parece que un chef realmente le hubiera entendido. Eso facilita la experimentación, pero también significa que puede obtener mejores resultados cuando sabe cómo manejar el sistema. Estas son algunas de las mejores formas de editar fotos con Nano Banana Pro.

1. Modificar la iluminación

La mayoría de los editores te permiten aclarar, oscurecer o ajustar la temperatura. Nano Banana Pro te permite indicarle al modelo que simule que la configuración de la iluminación era completamente diferente desde el principio. Como reconstruye la iluminación de la escena en lugar de simplemente mover los píxeles, puedes convertir una instantánea plana en una toma que parece intencionadamente escenificada.

Nano Banana Pro recalcula la posición, la intensidad y la textura de la luz como si existieran condiciones ambientales diferentes durante la captura. Esto produce transformaciones que parecen plausibles y totalmente integradas, en lugar de filtradas o teñidas. Empecé con la foto de abajo para mostrar algunas de las cosas que puede hacer.

(Image credit: Nano Banana Pro)

A continuación, le pedí a Nano Banana Pro que creara una iluminación propia de la hora dorada del atardecer, con una cálida luz solar direccional procedente de la derecha, pero manteniendo inalterados los rasgos faciales.

La IA modificó la posición del sol en el cielo. Introdujo una iluminación lateral a lo largo de los hombros y las solapas, calentó la paleta de colores a un tono ámbar dorado y desarrolló sombras más largas sobre la grava y el follaje. El agua del fondo cambia para reflejar esa calidez. El cielo adquiere un tono de sol bajo y el sujeto gana una silueta más dimensional porque el modelo calcula nuevos mapas de luces. Puedes ver el resultado a continuación.

(Image credit: Nano Banana Pro)

Este tipo de ajuste de iluminación también se puede aplicar en otras direcciones. Se puede indicar al modelo que genere un aspecto suave, difuso y nublado de media mañana o que lo incline hacia un crepúsculo cinematográfico y melancólico, con azules más intensos y más contraste alrededor del rostro. Dado que Nano Banana Pro mapea las superficies de la foto en tres dimensiones, puede alterar los reflejos, los degradados y las transiciones en la ropa y la piel.

2. Cambio de fondo

(Image credit: Nano Banana Pro)

El reemplazo del fondo es una de las solicitudes más comunes en la edición de fotos, pero a menudo falla porque el sujeto parece colocado en una nueva escena como si fuera una pegatina. Los bordes se vuelven demasiado nítidos, la iluminación no coincide y las sombras desaparecen o contradicen el entorno. Nano Banana Pro evita estos problemas al comprender la lógica espacial de la imagen.

Para esta foto, el modelo estudia la forma, la postura, las sombras, las superficies reflectantes y la temperatura del color del sujeto. Se asegura de que el nuevo fondo interactúe correctamente con todos estos elementos cuando se le pide que «reemplace la costa por una terraza elevada de la ciudad al atardecer, haga coincidir las sombras y adapte los reflejos a la iluminación urbana más fría».

Esta instrucción no le pide a la IA que simplemente pegue un nuevo escenario. En cambio, le indica al modelo que reconsidere de dónde proviene la luz ambiental, qué tan brillante debe ser, cómo eso debería afectar la tela del traje y cómo deberían caer las sombras. A continuación, Nano Banana Pro reconstruye el nuevo entorno en perspectiva, coloca el horizonte detrás del sujeto y ajusta la iluminación en consecuencia.

El truco consiste en tratar los fondos como herramientas narrativas contextuales. Si el sujeto parece estar flotando, se puede corregir con una instrucción de seguimiento: "ajustar la sombra para que coincida con el ángulo de la luz en el nuevo entorno" o "mezclar la colocación de los pies con la textura del suelo de forma natural".

3. Añadir el ingrediente adecuado... eh... el ingrediente adecuado de IA

(Image credit: Nano Banana Pro)

Nano Banana Pro no se limita a ajustar el estado de ánimo o cambiar de entorno, sino que también puede reorganizar el contenido existente de una foto con una precisión sorprendente. Por ejemplo, si le pides a la IA que «elimine las plantas y mueva los barcos al otro lado de la figura», obtendrás la imagen de arriba.

Este tipo de edición estructural se basa en la comprensión que tiene el modelo de la profundidad, la escala y la continuidad espacial. Cuando le pides que elimine algo orgánico, como las plantas en primer plano, evalúa la textura, la dirección de la luz y la costa que hay debajo. En lugar de dejar manchas borrosas o rellenos evidentes, el sistema reconstruye la barrera de grava y piedras con una continuidad convincente.

Nano Banana Pro funciona bien como sustituto de docenas de herramientas repartidas por capas, controles deslizantes, máscaras y paneles de ajuste. La ventaja no es solo la velocidad, sino la capacidad de transmitir la intención y dejar que la IA se encargue de los pasos mecánicos que tradicionalmente requerían mucha más experiencia técnica y un tiempo considerable. E incluso una simple frase puede transformar una imagen corriente en algo que parece bastante real, aunque se trate de un ataque de Kaiju.

(Image credit: Nano Banana Pro)

