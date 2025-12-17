Google lanza Gemini 3 Flash y afirma que es tan rápido como la búsqueda tradicional

Gemini 3 Flash ya está disponible en todo el mundo en modo IA de Google.

Google afirma que el modelo de IA permite a los usuarios realizar búsquedas en la web sin comprometer la velocidad en comparación con las búsquedas tradicionales.

En Estados Unidos, Gemini 3 Pro y Nano Banana Pro también están disponibles en modo IA.

¡Es oficial! Google lanzó Gemini 3 Flash, un nuevo modelo de IA que, de acuerdo con la empresa, "ofrece el increíble razonamiento del modelo de Gemini 3 a la velocidad que esperas de la búsqueda".

Gemini 3 Flash está disponible en todo el mundo como parte del modo IA de Google y, si cumple con la promesa de ser tan rápido como una persona normal que utiliza la búsqueda, podría convertirse en el sistema más vendido para la búsqueda con IA.

Google afirma que «el gran rendimiento de Gemini 3 Flash en cuanto a razonamiento, uso de herramientas y capacidades multimodales permite al Modo IA abordar tus preguntas más complicadas con mayor precisión, sin comprometer la velocidad».

Y teniendo en cuenta que, hasta ahora, el Modo IA parecía más un truco que la forma principal de utilizar la búsqueda de Google, quizá Gemini 3 Flash pueda cambiar esta narrativa.

¿Mejor que la búsqueda tradicional?

Gemini 3 Flash es totalmente gratuito como parte del modo IA; solo tienes que acceder al motor de búsqueda con tecnología IA directamente desde Google.com.

Google afirma que este modelo mejorado convierte al Modo IA en «una herramienta más potente en todos los aspectos», capaz de «comprender tus necesidades, para que puedas hacer preguntas más matizadas» y, a continuación, teniendo en cuenta las limitaciones, «proporcionar una respuesta bien pensada y bien formateada».

Una vez que hayas obtenido tus rápidos resultados de búsqueda impulsados por IA, puedes explorar más a fondo haciendo clic en las fuentes y enlaces útiles de toda la web.

Los usuarios de EE. UU. también tienen acceso a una versión más amplia de Gemini 3 Pro y a la increíble herramienta de generación de imágenes con IA, Nano Banana Pro, directamente desde el modo IA, lo que demuestra que Google realmente quiere que pruebes la búsqueda con IA.

Ambos modelos están disponibles de forma gratuita, pero necesitarás Google AI Pro o Ultra para obtener límites de uso más altos y aprovechar al máximo lo que Gemini tiene para ofrecer.

¿Es hora de cambiar al modo IA?

Seré totalmente sincero: incluso como redactor sénior de IA de TechRadar, no he sentido la necesidad de utilizar el modo IA de Google en mi vida cotidiana.

Dicho esto, Google promete un motor de búsqueda con IA que ofrece resultados extremadamente rápidos, similares a los que hemos llegado a esperar en las décadas en las que el motor de búsqueda de la empresa ha dominado Internet. Si esto es realmente cierto (todavía no he probado Gemini 3 Flash), entonces el modo IA podría sustituir genuinamente a la búsqueda de Google, tal y como quiere la empresa.

No estoy totalmente convencido, sobre todo teniendo en cuenta que incluso las descripciones generales de IA en la búsqueda normal de Google a menudo tardan en cargarse y a veces son inexactas. Pero, si alguna empresa va a convencer a los usuarios de que confíen en la IA para los resultados de los motores de búsqueda, esa es Google, y tengo mucha curiosidad por ver si el nuevo modelo de IA está a la altura de las audaces afirmaciones de marketing.

Mantente atento a TechRadar para conocer todas las noticias sobre Gemini, y nos aseguraremos de poner a prueba el modo IA de Gemini 3 Flash para ver si es tan eficiente como promete Google.

