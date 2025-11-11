Google inaugurará una nueva era de imágenes generadas por IA con Nano Banana 2

El generador de imágenes Nano Banana 2 AI de Google aparece en versión preliminar

El nuevo modelo promete una generación de imágenes más inteligente y con autocorrección

El nuevo modelo imita un flujo de trabajo humano de varios pasos

¿Se avecina un nuevo adelanto en la generación avanzada de imágenes mediante IA? Parece que sí y Google sería la clave con Nano Banana 2.

La continuación del modelo Nano Banana original formará parte de la aplicación Gemini, según la vista previa que apareció inesperadamente y se compartió en X.

Nano Banana 2 parece ofrecer un mejor control del ángulo y el punto de vista de las imágenes, con mayor precisión en el colorido. También habrá la opción de corregir el texto de la imagen sin alterar el resto del resultado.

Por lo tanto, Nano Banana 2 será más que un simple aumento de resolución. El mayor cambio de Nano Banana 2 puede ser su forma de pensar. Las vistas previas filtradas sugieren que el modelo ahora adopta un flujo de trabajo de varios pasos en el que planifica la imagen antes de crearla, la analiza en busca de errores, los corrige y repite el proceso hasta que está lista.

Ese tipo de autocorrección integrada es una novedad en las herramientas de imagen de Google. Detrás del peculiar apodo frutal, Google parece estar tratando la generación de imágenes mediante IA como un verdadero asistente de diseño, uno que esboza borradores, detecta defectos y solo te entrega el producto final después de asegurarse de que no es horrible.

Las imágenes compartidas por quienes tienen acceso a la vista previa muestran líneas más limpias, ángulos más nítidos y menos errores reveladores de las imágenes generadas por IA.

«Nano Banana Pro» ha comenzado a aparecer en las confirmaciones y referencias de código de GitHub, lo que sugiere que Google ya está preparando una versión más premium del modelo para tareas de alta gama o alta resolución.

Imágenes atractivas generadas por IA

En la práctica, Nano Banana 2, conocido internamente como GEMPIX 2, ha comenzado a aparecer también en otros lugares además de la aplicación principal Gemini. Los probadores han encontrado rastros del modelo en herramientas experimentales como Whisk Labs, parte del esfuerzo continuo de Google por integrar la creatividad de la IA en todas sus herramientas. Si el pasado sirve de indicio, este lanzamiento multisuperficie seguirá el mismo guion que el lanzamiento original de Banana, y los usuarios descubrirán de repente que sus fotos se ven mejor.

El hecho de que Nano Banana 2 pase por un ciclo de autocorrección antes de entregar la imagen final marca un cambio filosófico. Ya no es solo reactivo. Google está enseñando a su modelo a detectar sus propios errores y corregirlos de forma proactiva. Puede parecer algo insignificante, pero refleja el proceso creativo humano más que las herramientas de IA anteriores.

Una mejor comprensión de la escena, el control del ángulo y la claridad del texto deberían significar que es más probable que obtengas la imagen que realmente deseas. Teniendo en cuenta que Nano Banana se hizo viral por crear versiones en figuras de acción de personas que parecían productos reales, valdrá la pena ver cómo Nano Banana 2 lleva a cabo imágenes similares ambientadas en el mundo real. A juzgar por algunas de las imágenes compartidas y su consistencia en mantener el parecido con los personajes, muy pronto veremos representaciones realmente realistas e irreales de personas y lugares.

