Gemini es ahora una aplicación nativa para macOS, lo que la hace más rápida y está mejor integrada que nunca

Gemini es ahora una aplicación nativa para macOS, por lo que puedes usar el chatbot con IA de Google directamente desde tu escritorio sin necesidad de abrir un navegador.

La aplicación te permite compartir tu pantalla, acceder a archivos locales y abrirse al instante con un nuevo atajo de teclado: Opción + Espacio.

Además, es compatible con la generación de imágenes y la creación de videos mediante IA, con funciones adicionales disponibles a través de los planes AI Pro y Ultra de Google.

Google acaba de lanzar una aplicación nativa de Gemini para Mac, por lo que su chatbot con IA ya está disponible directamente en tu escritorio de macOS sin necesidad de abrir un navegador para usarla.

Con esta nueva aplicación nativa, Gemini se une a Claude y ChatGPT, que ya cuentan con aplicaciones para macOS en la Mac App Store. Gemini es de uso gratuito, pero aunque los límites de la versión gratuita son bastante generosos, especialmente para la generación de imágenes, tendrás que suscribirte a los paquetes AI Pro o Ultra de Google si necesitas más acceso.

Lo que puede hacer: más integrado que nunca

Usar Gemini como aplicación ofrece varias ventajas clave para los usuarios de Mac en comparación con su uso en un navegador. Para empezar, ahora puedes compartir cualquier cosa que aparezca en tu pantalla con Gemini, incluidos archivos locales, y obtener ayuda sobre exactamente lo que estás viendo.

El artículo continúa a continuación.

Por ejemplo, si estás revisando un documento complejo, simplemente puedes compartir tu ventana y preguntar: «¿Cuáles son los tres puntos clave aquí?», y te dará una respuesta basada en lo que aparece en tu pantalla.

También hay un nuevo atajo de teclado —Opción + Espacio— que puedes usar para abrir Gemini al instante. Es una forma mucho más rápida de acceder al chatbot sin cambiar de pestaña ni tener que buscar entre las ventanas abiertas.

(Image credit: Google)

Incluye la generación de imágenes de Nano Banana

Gemini ofrece potentes capacidades de creación de imágenes gracias al motor de generación de imágenes Nano Banana de Google, y también puede crear videos generados por IA gracias a la integración de Veo 3.1 de Google.

Ya puedes descargar la nueva aplicación Gemini desde la Mac App Store, donde está disponible para todos los usuarios mayores de 13 años, o desde Google. Se requiere una cuenta de Google y macOS 15 o una versión posterior.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Google afirma que este primer lanzamiento de Gemini como aplicación es solo el comienzo, y añade: "Estamos sentando las bases para un asistente de escritorio verdaderamente personal, proactivo y potente, con más novedades que compartir en los próximos meses".

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.