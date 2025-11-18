Gemini 3 ya está aquí: tres cosas que debes saber sobre la importante actualización de IA

El nuevo modelo Gemini 3 de Google está diseñado para mejorar todas las funciones de inteligencia artificial de Google.

La aplicación Gemini tiene un nuevo diseño, respuestas más inteligentes y un agente para abordar tareas en línea más complejas.

La búsqueda utilizará Gemini 3 para dar respuestas interactivas y visuales a tus preguntas más complejas.

¡La espera terminó! Apenas les estábamos compartiendo que Google posiblemente lanzaría Gemini esta semana cuando nos sorprende justamente con el anuncio oficial. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Es importante mencionar que encontraremos nuevos modos de razonamiento, nuevas funciones en las aplicaciones y una revisión del ecosistema de Google que podría cambiar la forma en que las personas interactúan con los productos de Google en su vida cotidiana. El nuevo modelo llega con su habitual conjunto de puntos de referencia y tablas de clasificación, pero lo más interesante es lo que significa para aquellos que se muestran escépticos sobre si deben experimentar con la IA.

Gemini 3 viene en dos versiones: Gemini 3 Pro y Gemini 3 Deep Think. Pro es la versión completa para el uso diario, disponible de inmediato en aplicaciones, búsquedas y herramientas para desarrolladores. Deep Think es el modo de «razonamiento mejorado» con un plus adicional, actualmente en fase de pruebas y destinado a los suscriptores de Google AI Ultra con mayor poder adquisitivo. Pero ambos comparten el mismo núcleo.

1. El poder de Gemini 3

Google posiciona Gemini 3 como un gran avance en el razonamiento, no solo en cuanto a tamaño o velocidad. A la empresa le gusta hablar de los «pasos» de la AGI en previsiones cautelosas, pero el tono en torno a este lanzamiento es claramente más optimista. La empresa se enorgullece del buen rendimiento de Gemini 3 en todo, desde analizar y traducir una receta escrita a mano hasta fusionarla con una nota de voz y escribir un libro de cocina a partir de la combinación.

Ese tipo de multimodalidad es donde Gemini 3 se siente más transformado. El análisis de vídeo del modelo ahora comprende el movimiento, la sincronización y otros detalles. Incluso puede analizar un partido deportivo y sugerir un plan de entrenamiento para los jugadores. Y su ventana de contexto de un millón de tokens significa que puede realizar un seguimiento de la información extensa del mundo real sin desmoronarse a mitad de una sesión larga.

2. Gemini 3 en la aplicación de Gemini

Gemini 3 no llega solo. La aplicación Gemini está experimentando una de sus mayores renovaciones, con un nuevo sistema de navegación de la interfaz y una carpeta «Mis cosas» para cada contenido generado por IA que hayas solicitado. Según Google, la nueva aplicación debería resultar más útil por defecto.

El cambio más notable son las nuevas interfaces generativas. Gemini 3 las crea en tiempo real basándose en lo que solicitas, en lugar de limitarse a utilizar una plantilla. Por ejemplo, Google sugiere que si pides ayuda para planificar unas vacaciones, podría generarse un itinerario con formato de revista que incluye imágenes. O, en lugar de un muro de texto para responder a una pregunta complicada, verías un diseño muy visual con diagramas, tablas y otras ilustraciones.

La aplicación Gemini también contará con un agente que actuará en tu nombre. Si le das a Gemini una tarea que requiere varias docenas de pasos, puede llevarla a cabo utilizando tus aplicaciones de Google conectadas. El agente comenzará con los miembros de Google AI Ultra y se irá ampliando a partir de ahí.

3. Búsqueda de Gemini 3

Gemini 3 está cambiando la forma en que Google maneja las preguntas complejas. Por primera vez, un modelo Gemini está disponible de inmediato en la Búsqueda, y Google le envía las consultas más difíciles. Los suscriptores de Google AI Pro y Ultra en EE. UU. verán Gemini 3 Pro en modo IA, y pronto habrá un acceso más amplio.

Gemini 3 mejora el enfoque de Google de buscar múltiples interpretaciones de tu pregunta para encontrar contenido relevante. Gemini 3 comprende la intención con suficiente profundidad como para descubrir material que las versiones anteriores solían pasar por alto.

La mejora más llamativa es la nueva interfaz de usuario generativa. Cuando se formula una pregunta compleja, Gemini 3 construye un diseño con elementos visuales, tablas, cuadrículas e incluso simulaciones interactivas codificadas a medida para acompañar la respuesta. Una pregunta sobre el problema de los tres cuerpos produce un modelo manipulable. Una pregunta sobre préstamos genera una calculadora adaptada a los detalles que has incluido. Las respuestas se parecen más a pequeñas aplicaciones.

También hay muchos enlaces al material original, lo que en teoría anima a los usuarios a realizar un seguimiento. Google afirma que este sistema evolucionará, sobre todo porque la selección automática de modelos dirige más consultas a Gemini 3 entre bastidores.

