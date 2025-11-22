Ahora puedes preguntarle a la aplicación Gemini si una imagen ha sido creada por IA, gracias a la herramienta SynthID de Google

Ahora puedes identificar las imágenes generadas por IA en la aplicación Gemini.

Google utiliza la tecnología SynthID para identificar cualquier imagen de IA creada con una aplicación de Google.

Google también mantendrá una marca de agua visible en todas las imágenes de IA creadas en los niveles gratuito y Google AI Pro.

Las imágenes generadas por IA, al menos las creadas con aplicaciones de Google, ahora son más fáciles de detectar. A partir de hoy, puedes subir una imagen que te genere dudas a la aplicación Gemini de tu celular y simplemente preguntarle: "¿Esta imagen ha sido generada por la IA de Google?".

La tecnología que hace posible esta función se llama SynthID. Google afirma que está comenzando a implementarla en imágenes, pero que pronto la ampliará al audio y al vídeo.

Un comunicado de Google dice: "Además de SynthID, mantendremos una marca de agua visible (el brillo de Gemini) en las imágenes generadas por los usuarios gratuitos y de Google AI Pro, para que sea aún más fácil detectar las imágenes generadas por la IA de Google".

Aunque Google añade que "reconociendo la necesidad de un lienzo visual limpio para el trabajo profesional, eliminaremos la marca de agua visible de las imágenes generadas por los suscriptores de Google AI Ultra".

Subir la imagen a la aplicación Gemini es fácil. Solo hay que tocar el icono + en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccionar Archivos o Galería, dependiendo de dónde se encuentre el archivo (Galería significa Fotos, para los usuarios de iOS). Una vez subida la imagen, solo hay que escribir una pregunta como "¿esta imagen ha sido generada por IA?" y tocar el icono > para enviarla.

¿Es efectivo?

Google presentó SynthID en 2023. Desde entonces, se han marcado con esta tecnología más de 20 mil millones de contenidos generados por IA. Cuando le preguntas a Gemini si una imagen que has subido ha sido creada con IA, comprueba la marca de agua SynthID y luego utiliza su propio razonamiento para darte una respuesta que te proporcione más contexto sobre la imagen.

He probado a utilizar Gemini para verificar si una imagen que creé con el nuevo Nano Banana Pro fue generada por IA, y ha identificado la marca de agua invisible, aunque la marca de agua visible de Gemini (el destello) en la parte inferior derecha de la imagen era una pista inequívoca.

(Image credit: Google)

Pero, ¿cómo le va a Gemini con las imágenes generadas por IA que no han sido creadas por Google? Obviamente, cuando subí una imagen creada con ChatGPT (que no utiliza marca de agua visual) a Gemini, no pudo localizar una marca de agua SynthID (porque no hay ninguna) y solo pudo hacer su mejor estimación de si la imagen era generada por IA a partir de pistas visuales. Decidió que lo era, pero no me pareció que estuviera particularmente seguro.

Lo probé con una imagen aleatoria que encontré en Internet y me dijo: "Esta imagen no está hecha con la IA de Google, pero no es posible determinar si se generó con otras herramientas de IA".

Mi impresión general es que los esfuerzos de Google para ayudar a detectar imágenes generadas por IA son un paso en la dirección correcta, pero hasta que no exista un sistema de marcas de agua digitales ampliamente adoptado por todas las plataformas de generación de imágenes por IA y dirigido a los consumidores, seguirá siendo un sistema defectuoso en el mejor de los casos.

