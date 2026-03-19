"Esto es lo que Val quería": el regreso de Val Kilmer al cine gracias a la IA cuenta con el apoyo de su familia, pero resulta profundamente inquietante

Val Kilmer volverá a las pantallas gracias a la IA generativa en una próxima película

El director Coerte Voorhees afirma que "es lo que Val quería"

Incluso los hijos de Kilmer han expresado su apoyo a esta iniciativa, pero sigue resultando un poco inquietante

El fallecido ícono de Hollywood Val Kilmer está a punto de hacer una aparición póstuma en la gran pantalla, y todo gracias a la IA generativa.

Según informa Variety, Kilmer, quien falleció en 2025, resucitará para la película de acción histórica *As Deep As The Grave*, dirigida por Coerte Voorhees, para la cual Kilmer había sido elegido ya en 2020. Sin embargo, su salud en declive y el diagnóstico de cáncer de garganta le impidieron llegar al set, pero a pesar de no haber rodado ni una sola escena, Voorhees está buscando formas alternativas de mantener al actor como el eje central de la película.

Utilizando «IA generativa de última generación», el papel de Kilmer en la película se recreará a partir de muestras de voz grabadas, así como de diversas imágenes de Kilmer a lo largo de las décadas para ayudar a representar al personaje en diferentes etapas de su vida. Según Voorhees, el personaje generado por IA protagonizará «una parte significativa» del producto final, y reafirmó sus decisiones creativas al hablar con Variety.

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«Era el actor que quería para este papel», afirma Voorhees, quien agregó: «Estaba diseñado en gran medida en torno a él. Se inspiró en su herencia indígena americana y en sus vínculos y amor por el suroeste. El otro día estaba mirando la hoja de rodaje y lo teníamos listo para filmar. Simplemente estaba pasando por un momento médico muy, muy difícil y no pudo hacerlo». Pero Voorhees no ha hecho esto solo.

A lo largo de su carrera, Val Kilmer protagonizó grandes éxitos de Hollywood como "Top Gun" (1986), "Batman Forever" (1995) y "The Doors" (1991) (Image credit: Prime Video)

La aprobación y el apoyo, sorprendentemente positivo, de la propia familia de Kilmer también contribuyeron a impulsar esta decisión creativa, que contó con el respaldo de su hija Mercedes y su hijo Jack, quienes afirman que esto es algo que su difunto padre también habría apoyado.

«Siempre miró las tecnologías emergentes con optimismo, como una herramienta para ampliar las posibilidades de la narración», compartió Mercedes Kilmer en un comunicado. «Este espíritu es algo que todos honramos en esta película en particular, de la cual él fue parte integral».

La próxima película, cuyo estreno está previsto para 2026, se basa en la historia real de los arqueólogos del suroeste Ann y Earl Morris (Abigail Lawrie y Tom Felton), ambientada entre los años 1920 y 1940. Kilmer fue elegido para interpretar al padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano, en consonancia con la declaración de Voorhees mencionada anteriormente. Pero, aunque el proyecto cuenta con un apoyo abrumador por parte de la familia de Kilmer, a mí, como cinéfilo, todavía no me acaba de convencer.

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Todo ese "valle inquietante"

Para empezar, cuando ves la imagen promocional de Val Kilmer generada por IA, no hace falta decir que el resultado es bastante impresionante. El producto final se parece mucho a Kilmer, y es evidente que el modelo de IA generativa que haya utilizado el equipo de producción ha logrado interpretar correctamente las fotos existentes del actor. Sin embargo, todo ese «valle inquietante» me desconcierta un poco.

A primera vista, es simplemente Val Kilmer, pero cuanto más tiempo paso examinando la imagen, más claro se vuelve que está generada por IA, y la puesta de sol artificial en el fondo tampoco ayuda. La mejor comparación que se me ocurre es con The Polar Express (2004), una película que vi de niño y que me llevó a plantearme la pregunta del millón: ¿Son actores reales?

Y sé lo que estás pensando: «¿Y qué pasa cuando esto se usa con músicos?». Para mí, hay una gran diferencia. Cuando asistes a un evento como la residencia ABBA Voyage en Londres, que utiliza tecnología holográfica para dar vida a los miembros de la banda, vas no solo sabiendo que todo está diseñado por hologramas, sino con la intención de apreciar la habilidad técnica y artística que se necesita para crear tal espectáculo.

Esta integración tecnológica plantea, tal vez, preguntas más profundas, como cómo el personaje de IA de Kilmer afectará la experiencia de ir al cine.

¿Resultará la aparición de Kilmer una distracción excesiva para los espectadores, sabiendo de antemano que se trata de una imagen generada por IA? ¿Eclipsará el mensaje de la película? ¿O simplemente los espectadores pasarán por alto ese detalle y aceptarán al personaje como si fuera el propio Val Kilmer? Sea como sea, puedes estar seguro de que tendrás mi veredicto completo una vez que se estrene.

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