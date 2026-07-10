¿Ya tienes el nuevo modo de voz de ChatGPT? Aquí te explicamos cómo verificarlo — y 5 cosas que deberías probar primero

GPT-Live ya se está implementando para todos los usuarios de ChatGPT

Puede hablar y escuchar al mismo tiempo, lo que permite conversaciones más naturales

Ahora también es posible realizar traducciones en tiempo real

ChatGPT cuenta con un nuevo y brillante modelo de voz basado en IA llamado GPT-Live, que tiene varios trucos útiles, entre ellos la capacidad de escuchar y hablar al mismo tiempo. Actualmente se está implementando para todos los usuarios de ChatGPT, aunque OpenAI ha reconocido la existencia de algunos errores iniciales.

Si bien los usuarios gratuitos y los de un plan de pago reciben modelos ligeramente diferentes —GPT-Live-1 mini y GPT-Live-1, respectivamente—, el modelo actualizado ya debería estar apareciendo en todas las cuentas de ChatGPT, con las nuevas características que se describen a continuación.

La señal más evidente de que ya tienes la actualización será la etiqueta «Live» en la parte superior de los chats de voz en dispositivos móviles y detrás del menú desplegable de ChatGPT en la web. Toca o haz clic en estas etiquetas y, por el momento, aún podrás volver a los modelos de voz anteriores.

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Hay otra forma de verificar si el modelo de voz GPT-Live ya está disponible en tu cuenta: en el celular, toca el botón de menú (arriba a la izquierda), luego el ícono de ajustes (Android) o tu avatar de perfil (iOS), y selecciona Voz > Modelo. En la web, haz clic en tu avatar de perfil (abajo a la izquierda), luego en Ajustes > Voz > Modelo.

¿Qué probar primero?

El nuevo modo de voz en acción (Image credit: Future)

La mejora más importante aquí es la funcionalidad «dúplex», así que pruébala primero: puedes seguir hablando incluso después de que ChatGPT haya empezado a responderte, y debería seguir el ritmo. En segundo lugar, intenta interrumpirlo en medio de una conversación y adaptará su respuesta en consecuencia. En esta etapa, ya casi estamos al nivel de la película *Her* de Spike Jonze, de 2013.

En tercer lugar, pídele a ChatGPT en modo de voz que traduzca algo a un idioma extranjero mientras lo dices en voz alta. Así podrás decir oraciones en inglés, y ChatGPT te hará una traducción en tiempo real sin dudar. No es particularmente útil para aprender idiomas, pero sí muestra las capacidades de GPT-Live.

En cuarto lugar, cambia la voz y el nivel de inteligencia utilizados; puedes hacerlo mediante el ícono de los controles deslizantes en la esquina superior derecha de los chats de voz. Las opciones de voz son, en realidad, las mismas que antes, pero puedes elegir entre Instantáneo, Medio y Alto como nivel de inteligencia. Usa Instantáneo para obtener las respuestas más rápidas, Alto para las mejores respuestas y Medio para un término medio.

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Lo último que puedes probar una vez que tengas la actualización es hacer preguntas con respuestas visuales. OpenAI ha agregado ahora un montón de tarjetas visuales al modo de voz, así que obtienes gráficos en pantalla sobre resultados deportivos, pronósticos del clima y lugares que se pueden encontrar en un mapa, por ejemplo.

Errores iniciales en la función de voz

We are aware of issues with memory not being as reliable in ChatGPT Voice with GPT-Live. We’re actively investigating and will follow up!July 9, 2026

He estado probando el modo de voz de GPT-Live durante unas horas y puedo confirmar que todo funciona tal como se anuncia. Es, más que nunca, como hablar con una persona real —incluso con las vacilaciones y la variedad en los patrones de habla—. Sí que experimenté uno o dos fallos técnicos, pero fueron muy esporádicos.

En Reddit, Atty Eleti, de OpenAI, está respondiendo preguntas sobre GPT-Live. Uno de los principales errores que parecen estar experimentando los usuarios está relacionado con la memoria de ChatGPT, que en algunos casos parece estar fuera del alcance del modo de voz; este es un problema que OpenAI está monitoreando e «investigando activamente», y puedes encontrar actualizaciones al respecto aquí.

También se están reportando problemas con la pronunciación de idiomas extranjeros con acento inglés. Una vez más, este es un problema que se ha reconocido y que, según Eleti, debería mejorar con el tiempo.

Sin embargo, en general, el lanzamiento parece estar transcurriendo con relativa fluidez, y hasta ahora no he observado ningún problema con la memoria ni con los acentos. No estoy seguro de que esto me haga querer usar el modo de voz más de lo que ya lo hago (que no es mucho), pero para los usuarios habituales del modo de voz es, sin duda, un gran paso adelante.

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