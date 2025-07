A Sam Altman le preocupa la excesiva dependencia de la gente hacia ChatGPT

El director ejecutivo de OpenAI afirma: «Hay algo que no me gusta y me parece peligroso en la idea de decidir colectivamente que vamos a vivir nuestras vidas tal y como nos dice la IA».

ChatGPT recibe más de 2500 millones de consultas al día, lo que convierte a OpenAI en una de las plataformas más populares del planeta.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, asegura que las personas tienen una "dependencia excesiva" de ChatGPT, y que esto es preocupante para las futuras generaciones.

Durante un evento bancario organizado por la Reserva Federal, Altman comentó:

"La gente depende demasiado de ChatGPT. Hay jóvenes que dicen cosas como: ‘No puedo tomar ninguna decisión en mi vida sin contarle todo a ChatGPT. Me conoce, conoce a mis amigos. Voy a hacer lo que me diga’. Eso me parece realmente preocupante."

Esto surge después de que nuevos datos revelaran que ChatGPT recibe más de 2,500 millones de consultas al día, provenientes de más de 500 millones de usuarios activos cada semana.

Las declaraciones de Altman ponen de relieve la incertidumbre en torno a la inteligencia artificial y su rápido crecimiento, incluso entre quienes lideran el desarrollo de esta tecnología, que no están seguros de los posibles efectos negativos que podría acarrear.

El mes pasado, tras una gran interrupción del servicio de ChatGPT, un artículo destacaba cómo la IA está "ayudando genuinamente a millones de personas a sobrellevar la vida". Y aunque esto parece cierto, también hay un número alarmante de personas que usan la tecnología hasta el punto de no poder desenvolverse sin ella.

Durante esas 10 horas sin servicio, el autor recibió correos de usuarios que no habían escrito un solo email sin ayuda de IA en meses, otros que la usaban para sus citas en línea, e incluso alguien que le dijo que necesitaba ChatGPT para poder dormir.

Ahora, Altman quiere enfatizar su preocupación sobre el uso generalizado de la IA en la sociedad.

"Hay algo inquietante y peligroso en decidir colectivamente que vamos a vivir nuestras vidas según lo que nos diga la inteligencia artificial", concluyó.

Sam, no puedes tenerlo todo.

En esta industria en rápida evolución, estamos viendo un ritmo de innovación que creo que nunca había experimentado en mis 30 años en este planeta. Casi a diario, nuevos programas de IA rompen barreras, con un rendimiento exponencialmente superior al de las versiones anteriores.

La innovación de OpenAI en este ámbito ha sido una de las principales fuerzas impulsoras del patrimonio neto estimado de Altman, que asciende a 1800 millones de dólares, pero ahora ¿le preocupa que la gente lo utilice?

El ámbito de la IA está en gran medida sin regular, desde las herramientas de generación de imágenes con derechos de autor hasta los chatbots como Grok, que alucinan de las peores formas posibles (no voy a entrar en eso aquí).

Dicho esto, la velocidad a la que empresas como OpenAI lanzan productos significa que están proporcionando herramientas poderosas a los usuarios sin saber realmente cómo afectarán a la vida de las personas.

Estoy de acuerdo con Altman en el sentido de que nos estamos volviendo demasiado dependientes de la IA y de ChatGPT en particular, pero ¿tiene derecho un multimillonario tecnológico que se ha beneficiado de esta dependencia excesiva a decir ahora que tiene miedo? No lo creo.