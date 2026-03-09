Sam Altman afirma que GPT-5.4 es su "modelo favorito con el que hablar", pero admite que OpenAI aún debe corregir estas tres deficiencias

Sam Altman afirma que GPT-5.4 es su «modelo favorito con el que hablar» y un paso adelante para la personalidad de ChatGPT.

OpenAI admite que el modelo aún tiene tres debilidades notables, entre ellas el gusto por el diseño, el contexto del mundo real y la finalización de tareas.

Los comentarios sugieren que OpenAI se está centrando ahora tanto en la sensación que produce el uso de ChatGPT como en su potencia.

En una publicación reciente en X, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, describió el nuevo ChatGPT-5.4 como "¡mi modelo favorito con el que hablar!", al tiempo que admitía que los modelos anteriores de quinta generación no habían sido perfectos en lo que respecta a la interacción humana. «Durante un tiempo no hemos dado en el clavo con la personalidad del modelo, por lo que nos alegra especialmente estar avanzando en la dirección correcta», añadió.

Su uso de la expresión «durante un tiempo» parece hacer referencia al debate sobre la personalidad de ChatGPT, que ha perseguido a OpenAI desde que retiró el popular modelo ChatGPT-4o en noviembre del año pasado. Muchos usuarios consideraban que 4o tenía una personalidad mucho mejor que los modelos GPT de quinta generación posteriores.

Desde que se retiró el 13 de febrero de 2026, se han llevado a cabo campañas para recuperar el modelo 4o, a pesar de que los modelos GPT de quinta generación están ampliamente disponibles.

El artículo continúa a continuación

OpenAI ha lanzado recientemente los nuevos modelos GPT-5.3 Instant y GPT-5.4 Thinking, y es este modelo 5.4 el que Altman considera que tiene la mejor personalidad, además de ser excelente para la codificación.

GPT-5.4 is great at coding, knowledge work, computer use, etc, and it's nice to see how much people are enjoying it.But it's also my favorite model to talk to! We have missed the mark on model personality for awhile, so it feels extra good to be moving in the right direction.March 7, 2026

El mejor modelo del mundo

Sin embargo, en otra publicación en X, Altman también admitió que GPT-5.4 todavía tiene algunas debilidades y dijo que OpenAI las corregiría. Su respuesta se produjo en respuesta a una publicación de Matt Shumer, que es claramente un admirador de GPT-5.4, en la que afirmaba que 5.4 «es, con diferencia, el mejor modelo del mundo», antes de añadir: "Es tan bueno que es el primer modelo que hace que la conversación sobre "¿qué modelo debo usar?" parezca casi terminada".

Sin embargo, Shumer enumeró tres puntos débiles. En concreto:

"El gusto del frontend está muy por detrás de Opus 4.6 y Gemini 3.1 Pro. ¿Por qué es tan difícil de arreglar? @OpenAI, una vez que lo arreglen, literalmente no tendré ninguna razón para usar ningún otro modelo. ¡Por favor, por favor, por favor, háganlo!

Todavía puede pasar por alto contextos obvios del mundo real. Por ejemplo, le pedí que planeara un itinerario para un viaje. A primera vista, parecía perfecto, pero no tuvo en cuenta que había elegido lugares que estarían abarrotados de gente por las vacaciones de primavera, así que tuve que volver a ejecutar la orden desde cero con más contexto.

Al probarlo dentro de OpenClaw, se detenía antes de terminar las tareas. Supongo que esto se solucionará rápidamente, pero vale la pena señalarlo".

En respuesta, Altman publicó con entusiasmo: «¡Podremos arreglar estas tres cosas!».

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Quizás te preguntes qué significa aquí «gusto frontend». Creemos que Shumer se refiere al sentido del estilo y la estética de la IA al generar interfaces de usuario para cosas como aplicaciones web, por lo que esto está relacionado con la programación.

Aunque elogia la capacidad de codificación de GPT-5.4, parece que las interfaces de usuario que produce son menos pulidas, modernas o visualmente atractivas que las generadas por rivales como Claude o Gemini.

Las otras dos críticas parecen más directas, aunque si te preguntas qué es OpenClaw, se trata de un sistema de código abierto diseñado para automatizar las cargas de trabajo de IA en un gran número de Mac, en particular en clústeres de Mac mini. Se puede utilizar para combinar varios Mac para ejecutar o entrenar modelos de IA.

Se culpa a la popularidad de OpenClaw de la escasez en la cadena de suministro de Mac mini.

Más que nada, el intercambio insinúa que OpenAI se centra ahora en cómo se siente al usar ChatGPT, y no solo en su rendimiento sobre el papel. Esto es significativo, porque muchas de las quejas sobre los modelos GPT de quinta generación no se referían realmente a su capacidad, sino a su personalidad, ya que la gente los criticaba por sonar robóticos, monótonos o excesivamente aduladores.

Las publicaciones de Altman sugieren que OpenAI sabe que acertar con el tono ya no es una cuestión secundaria, sino una parte fundamental para crear un GPT con el que la gente realmente quiera hablar.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.