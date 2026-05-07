OpenAI por fin ha solucionado lo más molesto de ChatGPT, y ya noto la diferencia

OpenAI afirma que GPT-5.5 Instant reduce las alucinaciones en un 52,5%

Las respuestas de ChatGPT ahora son más breves, más claras y tienen menos formato excesivo

Nuevas fuentes de memoria revelan exactamente lo que ChatGPT sabe sobre ti

¿Crees que conoces ChatGPT, verdad? Puede ser tremendamente adulador, generar interminables listas con viñetas en respuesta a tus preguntas y, a veces, incluso se pasa de la raya con emojis molestos. Lo peor de todo es que, de vez en cuando, tiene alucinaciones —es decir, se inventa cosas—.

Pues bien, OpenAI está tratando de cambiar todo eso de la noche a la mañana.

GPT-5.5 Instant ya se está implementando para todos los usuarios de ChatGPT en todo el mundo, incluidos los usuarios de la versión gratuita. El modelo anterior, GPT-5.3 Instant, seguirá estando disponible para los usuarios de pago a través del menú Configurar durante los próximos tres meses.

El artículo continúa a continuación.

Las características principales de GPT-5.5 Instant incluyen un 52,5 % menos de afirmaciones alucinadas en consultas de alto riesgo en áreas como la medicina, el derecho y las finanzas, además de un mejor rendimiento en razonamiento visual, ciencias y matemáticas. Las respuestas también están diseñadas para ser más claras, más breves y con menos formato excesivo.

OpenAI también afirma que GPT-5.5 Instant tiene «un tono conversacional más natural y un mejor uso del contexto que ya has compartido cuando la personalización puede ayudar».

Esto significa que ChatGPT ahora es más eficaz a la hora de utilizar el contexto relevante de chats anteriores, archivos subidos y cuentas de Gmail conectadas.

Gestión de fuentes de memoria

Una novedad de GPT-5.5 Instant son las fuentes de memoria. Estas te ofrecen una mayor visibilidad del contexto que ha servido para personalizar una respuesta y te permiten gestionar o eliminar esa fuente de memoria si está proporcionando información incorrecta.

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Cuando una respuesta está personalizada, ahora puedes hacer clic en la opción "Fuentes" al final de la respuesta para ver qué contexto se ha utilizado. Esto podría incluir recuerdos guardados, chats anteriores o servicios conectados.

Luego, puedes eliminar o corregir la información desactualizada utilizando el menú de tres puntos junto a la fuente.

(Image credit: OpenAI)

Por lo tanto, si ChatGPT tiene información incorrecta sobre tu lugar de residencia, por ejemplo, puedes hacer clic en el botón del menú y seleccionar «Hacer una corrección» para actualizarla.

Las fuentes de memoria se están implementando en todos los planes de ChatGPT para consumidores en la web y pronto estarán disponibles en dispositivos móviles. OpenAI indica que la disponibilidad de fuentes de personalización específicas puede variar según la región.

¿Cómo es usar GPT-5.5 Instant?

Hoy he estado usando GPT-5.5 Instant, y lo primero que noté fue lo conciso que se sentía en comparación con la versión anterior que había estado usando, GPT-5.3 Instant. Y sí, eso significa que OpenAI se ha saltado por completo GPT-5.4 Instant en su salto a GPT-5.5.

Si le pides algo a GPT-5.5 Instant, por lo general te da exactamente lo que pediste sin nada superfluo. Ya no se nota que esté desesperado por impresionarte cada pocas frases.

Tampoco tiene ya la costumbre de terminar las respuestas con preguntas de seguimiento innecesarias o florituras demasiado entusiastas. Todo se siente más limpio, más breve y con menos formato excesivo.

Si bien GPT-5.5 Instant está disponible para todos los usuarios, la personalización mejorada a partir de chats anteriores, archivos y cuentas de Gmail conectadas actualmente se está implementando solo para los usuarios Plus y Pro en la web. OpenAI dice que la compatibilidad con dispositivos móviles llegará pronto, con planes de expandir la función a los usuarios Free, Go, Business y Enterprise en las próximas semanas.

GPT-5.5 Instant no es el tipo de actualización que genera videos virales espectaculares. En cambio, parece diseñada para eliminar la fricción del uso diario, haciendo que ChatGPT se sienta más tranquilo, más limpio y un poco menos ansioso por sobresalir en cada segundo de la conversación. Lo prefiero así.

Puede que eso no suene revolucionario, pero para las personas que usan herramientas de IA todos los días, podría terminar siendo una de las actualizaciones más importantes de OpenAI hasta la fecha.

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