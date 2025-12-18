La aplicación ChatGPT acaba de recibir una importante actualización en iOS y Android para evitar que tus chats se salgan de control

Los usuarios de iOS y Android ya pueden utilizar los chats ramificados en la aplicación ChatGPT.

Esta función permite a los usuarios mover mensajes a nuevas conversaciones.

Los chats ramificados se lanzaron inicialmente en la web en septiembre.

¡Ya era hora! Sin duda, los chats ramificados en la web llegaron para cambiar la experiencia de uso, lamentablemente no era para todos, al menos hasta ahora, pues los usuarios de ChatGPT para iOS y Android pueden utilizar la función de chats ramificados, que les permite continuar las conversaciones en otro lugar, en lugar de tener una discusión excesivamente larga con la IA.

Los chats ramificados llegaron inicialmente en septiembre de este año, pero OpenAI ha tardado casi tres meses en incorporar la función a sus aplicaciones para iPhone y Android.

La nueva función móvil permite a los usuarios mantener pulsado rápidamente un mensaje y seleccionar «Branch in new chat» (Ramificar en un nuevo chat), lo que abre el mensaje fuera del chat actual y permite compartimentar diferentes conversaciones.

Puede que no parezca gran cosa, pero yo estoy constantemente abriendo nuevos chats en la aplicación iOS de ChatGPT, así que ahora puedo tener un flujo de trabajo más eficiente, igual que en mi versión para PC de la IA.

Branched chats are now available on iOS and Android, too. https://t.co/Z6KbIr5YBS pic.twitter.com/FsmBm5ntcPDecember 15, 2025

¿Por qué tardó tanto?

Cada vez me frustra más la incapacidad de OpenAI para lanzar funciones en todas sus plataformas al mismo tiempo.

Ya sea el lanzamiento de ChatGPT Atlas en Mac o Branched Chats en la web, la estrategia de lanzamiento de la empresa es demasiado complicada y descoordinada.

Cuando leo sobre el lanzamiento de una nueva función, quiero poder acceder a ella desde cualquier lugar en el que utilice ChatGPT, no solo en un dispositivo y sin criterios específicos. OpenAI es una empresa lo suficientemente grande como para actualizar todas sus plataformas a la vez, y nadie debería tener que esperar tres meses para utilizar una función sencilla que lleva disponible casi un trimestre.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El uso de los chats ramificados en iOS y Android es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Por qué ha tardado tanto en lanzarse? Si OpenAI tiene una respuesta razonable, soy todo oídos; de lo contrario, dejen de arruinar el entusiasmo por sus funciones con estrategias de lanzamiento terribles, nombres poco acertados y transmisiones en vivo aburridas.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.