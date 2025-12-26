ChatGPT Wrapped, el resumen del año más incómodo que tendrás

ChatGPT ha lanzado un resumen de fin de año llamado "Tu año con ChatGPT"/"Your Year with ChatGPT".

La función está diseñada para replicar la experiencia de Spotify Wrapped, pero adaptándola al historial de conversaciones mantenidas con ChatGPT.

El resumen incluye premios personalizados, poemas e ilustraciones en pixel art basados en los chats de 2025.

ChatGPT se ha sumado oficialmente a la lista de resúmenes de fin de año que caracterizan cada mes de diciembre, lanzando su propia versión de Spotify Wrapped: "Your Year with ChatGPT". El resumen muestra las interacciones del usuario con el chatbot a lo largo de 2025, mezclando estadísticas y una pizca de humor. La función está disponible actualmente para los usuarios elegibles en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Si ha mantenido activas las funciones de historial y memoria y ha interactuado con el asistente de IA con suficiente frecuencia, tendrá la oportunidad de descubrir cómo ha sido su año visto «desde el otro lado».

Para acceder al servicio, puede encontrar un botón dedicado directamente en la página de inicio, o puede activarlo escribiendo el comando "/Your Year with ChatGPT" en el campo del indicador.

Your Year with ChatGPT no apuesta por el exceso, sino que aprovecha hábilmente las diferentes posibilidades del chatbot. La experiencia incluye un poema personalizado, un reconocimiento basado en las interacciones e incluso un arquetipo de la propia personalidad para compararlo con el de otros usuarios.

Por ejemplo, yo he sido clasificado como «Navegador», mientras que entre otras opciones disponibles se encuentran «Depurador creativo» y «Viajero visionario».

Las características principales incluyen:

Poemas personalizados: versos creados ad hoc que resumen el tono de sus sesiones.

Premios temáticos: reconocimientos únicos derivados de la frecuencia y el tipo de preguntas formuladas.

Perfiles de usuario: arquetipos que definen la forma en que se ha acercado a la inteligencia artificial.

Perfiles de usuario: arquetipos que definen la forma en que se ha acercado a la inteligencia artificial.

ChatGPT Wrapped

Aunque el formato se inspira claramente en Spotify Wrapped, esta versión se centra más en la elaboración de perfiles de personalidad que en clasificaciones o comparaciones. ChatGPT ofrece algunos datos porcentuales interesantes: al parecer, estoy entre el 0,7 % de los usuarios históricos de ChatGPT y este año he enviado más de 8000 mensajes.

El enfoque emocional, con personajes estilizados e imágenes que ilustran, por ejemplo, la frecuencia con la que pruebas y comparas los modelos de IA, es genial. La experiencia sirve como una representación visceral de cuánto y cómo utilizas ChatGPT, especialmente si no has llevado la cuenta de cada conversación. Puede que no recuerdes cuántas veces has pedido resumir el acta de una reunión, explicar una sentencia del Tribunal Supremo o hacer de maestro de mazmorras en un juego de rol, pero el resumen lo recuerda.

La documentación de OpenAI destaca que se trata de una herramienta opcional que no recurre a los chats eliminados para generar el resumen. Esto contrasta claramente con las experiencias basadas en datos, mucho más opacas, de otras aplicaciones. Es la razón por la que parodias como el sketch «Uber Eats Wrapped» de Saturday Night Live han tenido tanto éxito: nadie quiere un algoritmo que dé la impresión de saber más de lo que debería.

Todo esto sugiere que OpenAI está pensando en el futuro de la interacción: menos como una herramienta y más como un compañero. «Your Year with ChatGPT» no se limita a preguntar cómo has utilizado el modelo, sino que se pregunta qué tipo de persona te has convertido al utilizarlo, una pregunta más filosófica de lo que parece, a la que difícilmente pueden responder los gráficos de barras. Al igual que Spotify, Duolingo o incluso Google Maps, ChatGPT se está posicionando como parte de tu historia personal. Pero por mucho que tus hábitos de escucha te avergüencen o tu «edad musical» te haga sentir viejo, al menos Spotify no escribe un poema sobre lo obsesionado que estás con probar todas las nuevas funciones de la inteligencia artificial.