ChatGPT puede ser de uso gratuito, pero le cuesta a OpenAI miles de millones cada año

La enorme base de usuarios global de ChatGPT ha creado unas demandas de infraestructura que superan con creces los ingresos por suscripciones.

El aumento de los gastos en computación y energía de OpenAI está empujando a la empresa a explorar anuncios y nuevos modelos de ingresos.

OpenAI está remodelando su modelo de negocio y su estrategia para mantener el acceso a la IA a medida que su uso sigue creciendo.

Operar el sistema de IA más utilizado del mundo es increíblemente caro. El popular nivel «gratuito» de ChatGPT no es nada gratuito para OpenAI, que ha estado reestructurando su negocio para mantenerse al día con su propio éxito.

ChatGPT es utilizado por cientos de millones de personas, y cada una de sus solicitudes tiene un costo en tiempo de computación, electricidad, agua y otros recursos repartidos por los centros de datos. Eso significa que no existe tal cosa como una solicitud «gratuita» en el extremo receptor. Los servidores deben trabajar sin descanso para mantenerse al día y adelantarse a la demanda.

Incluso con múltiples niveles de suscripción y acuerdos empresariales, los costos de mantener el acceso global a la IA a esta escala se han disparado hasta alcanzar unos 17 000 millones de dólares al año, niveles que, por necesidad, determinan casi todas las decisiones de OpenAI.

Un análisis del Washington Post calculó una vez que la energía necesaria para generar un solo correo electrónico semanal de 100 palabras con IA a lo largo de un año podría ascender a unos 7,5 kilovatios-hora. Si multiplicamos ese ejemplo por cientos de millones de usuarios semanales, las cifras se disparan rápidamente. Gran parte de lo que la gente hace con ChatGPT parece sencillo a nivel de interfaz, pero las operaciones de fondo requieren potentes chips que consumen grandes cantidades de electricidad.

(Image credit: Shutterstock/Mijansk786)

Para gestionar esa escala, OpenAI ha llevado a cabo varias transformaciones estructurales dirigidas por su director ejecutivo, Sam Altman. Fundada en 2015 como una organización sin fines de lucro diseñada para promover una IA segura y beneficiosa, la organización acabó reconociendo que la financiación filantrópica por sí sola no podía sostener la investigación de vanguardia.

En 2019, OpenAI adoptó un modelo de beneficios limitados, lo que le valió el respaldo de Microsoft, que ahora posee aproximadamente el 27 % de la empresa, junto con inversiones de miles de millones de dólares de empresas como SoftBank y Nvidia. OpenAI tiene ahora un valor aproximado de 500 000 millones de dólares, y se especula con que podría salir a bolsa a finales de este año.

Anuncios en la IA

Incluso con ese respaldo, OpenAI debe seguir generando ingresos sustanciales a partir de sus productos para consumidores y empresas. Los niveles de suscripción aportan algo de dinero, pero los 20 dólares al mes de ChatGPT Plus, los 200 dólares al mes de ChatGPT Pro y los niveles Team y Enterprise solo representan una pequeña parte del uso total de ChatGPT. Y los costos de la API que pagan las empresas por token generaron más de 20 000 millones de dólares en ingresos anualizados en 2025.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Pero eso no es suficiente para satisfacer las demandas de infraestructura. De ahí la incursión en la publicidad en ChatGPT. Los anuncios han comenzado a aparecer para los usuarios gratuitos y los que tienen el nivel ChatGPT Go de 8 dólares al mes. Estos anuncios están etiquetados y separados de las respuestas del chat, pero su presencia indica la necesidad de OpenAI de diversificar sus ingresos, ya que los gastos de computación siguen aumentando.

Para los usuarios habituales, la introducción de anuncios plantea dudas sobre cómo puede evolucionar el producto. El acceso gratuito puede verse limitado con el tiempo, con más funciones reservadas para los niveles de suscripción. Los anuncios podrían volverse más comunes para los usuarios que no pagan. Las empresas que dependen en gran medida de la API pueden ver cambios en los precios a medida que la compañía equilibra la recuperación de costos con la competencia del mercado.

El reto al que se enfrenta OpenAI no es único: la economía de la IA generativa difiere de la de la tecnología de consumo tradicional. Cuando una red social crece, cada usuario adicional suele costar muy poco. En este caso, cada nuevo usuario puede generar docenas o cientos de costosos cálculos al día.

A medida que la IA se integra cada vez más en la vida cotidiana, el costo de proporcionar estas capacidades determinará la forma en que las empresas las diseñen. Los usuarios pueden ver cambios en los precios, límites en el acceso gratuito o incentivos para actualizar. El paso de ChatGPT de ser un proyecto de investigación a convertirse en un fenómeno global ofrece una perspectiva de cómo la tecnología de vanguardia evoluciona desde la novedad hasta convertirse en infraestructura. Pero vale la pena recordar que detrás de cada respuesta inteligente y sugerencia útil hay una red de centros de datos que funcionan sin descanso, consumen energía y le cuestan dinero a alguien, independientemente de lo que se diga sobre su gratuidad.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.