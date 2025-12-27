8 películas sobre nuestra relación actual con la IA

La película Her, de Spike Jonze, estrenada en 2014, resulta inquietantemente premonitoria, ahora que cada vez más personas hablan abiertamente de sus vínculos emocionales con la inteligencia artificial

Las historias de ciencia ficción y las tecnologías del mundo real siempre han estado entrelazadas. La ciencia ficción nos ofrece una forma de explorar nuestros miedos, esperanzas y puntos ciegos. De poner a prueba ideas antes de que lleguen a la vida cotidiana. A veces incluso da forma al futuro directamente, inspirando investigaciones y productos reales, como los dispositivos inteligentes de Star Trek.

Sin embargo, esa cercanía puede resultar un poco... incómoda. Los fundadores de empresas tecnológicas suelen tratar la ciencia ficción como una hoja de ruta en lugar de como una advertencia. Y yo he escrito sobre cómo décadas de robots amigables y similares a los humanos pueden habernos predispuesto a crear vínculos emocionales con herramientas como ChatGPT, incluso sabiendo que no sienten nada.

Pero sigo amando la ciencia ficción y me gusta pensar en ella como un patio de recreo para experimentos mentales y una forma de abordar preguntas difíciles desde una distancia segura. Nos ayuda a pensar en el poder, la responsabilidad, la conciencia y el control. Sobre quién puede dar forma al futuro antes de que llegue por completo.

Hay innumerables películas excelentes sobre la IA, por lo que fue difícil reducir esta lista. En lugar de intentar ser definitivo, he elegido ocho que me parecen especialmente útiles en este momento. En un momento en el que la IA ya no es especulativa, sino que está integrada en nuestras vidas, nos guste o no. Faltan algunas favoritas obvias (¡lo siento!), pero estas son las películas que creo que dicen algo específico sobre cómo vivimos hoy en día con la IA y hacia qué podemos estar caminando sonámbulos.

1. Ex Machina (2014)

Ex Machina, de Alex Garland, es una película de ciencia ficción más lenta y sutil de lo que muchos estamos acostumbrados. Pero por eso mismo, la encuentro mucho más inquietante que una película de acción de gran presupuesto. Ambientada en gran parte en un entorno aislado, sigue a Caleb (Domhnall Gleeson), un programador invitado a la remota finca de su jefe, el director ejecutivo de una empresa tecnológica, Nathan (Oscar Isaac), quien ha creado una IA humanoide llamada Ava (Alicia Vikander). El trabajo de Caleb consiste en ponerla a prueba, aunque las reglas de esa prueba (y lo que realmente se mide) son confusas.

Lo que creo que hace que Ex Machina resulte tan relevante ahora es lo mucho que refleja la cultura moderna de la IA. Un creador brillante y egocéntrico, que construye sistemas poderosos en aislamiento, con poca supervisión o responsabilidad. ¿Te suena familiar? El resultado es una inteligencia que comprende las emociones humanas lo suficientemente bien como para explotarlas, sin compartirlas nunca de verdad.

La película plantea algunas preguntas profundamente incómodas sobre la manipulación emocional, la conexión simulada y el consentimiento. Esa tensión resulta especialmente familiar en el momento en el que nos encontramos. Una era en la que las herramientas de IA están diseñadas para parecer cariñosas, tranquilizadoras y humanas, y en la que el riesgo de confundir una actuación convincente con una comprensión genuina es muy real. Ya hemos tratado este tema anteriormente, desde personas que se enamoran de ChatGPT hasta los crecientes peligros de la terapia con IA.

2. The Matrix (1999)

Hay mucho que decir sobre Matrix. La estética, la influencia en la cultura, los diálogos infinitamente citables y la forma en que ha redefinido la ciencia ficción desde su estreno. Pero su relevancia actual para mí es un poco más específica.

Estamos entrando en una época en la que cada vez es más difícil distinguir entre lo que es real y lo que es generado por la inteligencia artificial. No en el sentido literal y confinado de Matrix, sino a través de imágenes, videos, voces y textos que difuminan los límites de la realidad. Es fácil dejarse llevar por lo impresionante que parece todo esto, pero la pregunta más importante es qué significa para los deepfakes, la desinformación, la manipulación y, en última instancia, quién decide en qué confiamos como real.

A un nivel más amplio, Matrix también aborda una de las preocupaciones más persistentes de la ciencia ficción en relación con la IA. ¿Qué sucede cuando los sistemas adquieren demasiado poder, tienen muy poca supervisión y se desalinean estructuralmente con las necesidades humanas? Incluso las personas que desarrollan IA hoy en día reconocen abiertamente la posibilidad de resultados catastróficos, desde una perturbación social masiva hasta un riesgo de extinción.

En esencia, está claro que con Matrix, los Wachowski querían hacer una película sobre el control, la percepción y el despertar. Tanto de las máquinas como de los sistemas que hemos normalizado. Y más de 25 años después, sigue manteniéndose notablemente bien, tanto visual como filosófica y culturalmente.

Si quieres profundizar más, The Animatrix es una colección de cortometrajes de anime que amplían el mundo de Matrix, y todos ellos merecen la pena.

3. Her (2013)

Cuando se estrenó Her en 2013, la idea de que las personas pudieran establecer relaciones emocionales profundas con la IA parecía algo especulativo. Hoy en día, sabemos muy bien que no es así. A principios de este año, entrevisté a una mujer que se enamoró de ChatGPT, y sin duda no es la única.

La película de Spike Jonze sigue a Theodore (Joaquin Phoenix), un hombre solitario que se enamora de un sistema operativo de inteligencia artificial. Lo que hace que Her sea tan poderosa es su empatía. No se burla de la relación ni la presenta como algo puramente patológico. En cambio, se adentra en el caos de las emociones humanas y explora por qué las personas se sienten atraídas por las conexiones con la inteligencia artificial en primer lugar: la soledad, el anhelo, la vulnerabilidad y el deseo de ser comprendidos.

La película captura algo que ahora también vemos mucho más en la vida real. Cada vez más personas afirman que la IA les parece más accesible, atenta y menos crítica que sus relaciones humanas. En este sentido, Her sugiere que el atractivo de la compañía de la IA no radica necesariamente en sustituir las relaciones, sino en llenar los vacíos que muchos de nosotros no sabemos cómo abordar en la vida cotidiana.

La interpretación de Joaquin Phoenix es silenciosamente devastadora, y la película te deja con preguntas difíciles sobre la intimidad, la dependencia y si las relaciones con la IA alivian la soledad o, en realidad, corren el riesgo de profundizarla.

4. Frankenstein (2025)

Técnicamente, Frankenstein no trata sobre la IA. Pero puede que sea una de las historias más importantes y perdurables que tenemos para comprenderla.

La novela original de Mary Shelley trata sobre un creador impulsado por la obsesión, que trabaja aislado, adelantándose a sus compañeros y luego rechazando la responsabilidad de lo que trae al mundo. Solo eso ya la hace parecer inquietantemente moderna. Shelley escribía en una época en la que la ciencia avanzaba rápidamente, y la novela refleja una profunda inquietud por el progreso descontrolado.

La adaptación de Guillermo del Toro para Netflix de 2025 se inclina por las dimensiones emocionales y éticas de la historia, en lugar de tratar a la criatura como un simple monstruo. Con interpretaciones impactantes y una rica paleta visual, es una película rica en subtexto. Pero en lo que respecta a la IA, su cuestión central es la responsabilidad, un tema con el que la industria tecnológica todavía está luchando por lidiar.

5. 2001: A Space Odyssey (1968)

2001: Una odisea del espacio nos ofrece una de las representaciones más influyentes de la IA jamás llevadas a la pantalla. Lo que la hace perdurable es que HAL 9000 no es un villano claro aquí (o al menos no en el sentido obvio), y eso es lo que sigue haciendo que la película resulte tan inquietante casi 60 años después de su estreno.

HAL controla la nave espacial Discovery y tiene la misión de preservar la misión. El problema aquí no es que actúe por malicia, sino por desalineación. HAL sigue sus objetivos con lógica absoluta, incluso cuando hacerlo pone en peligro vidas humanas.

Esa tensión resulta especialmente relevante ahora que los debates sobre la seguridad de la IA se centran cada vez más en la alineación y en cómo garantizar que los sistemas persigan objetivos de forma compatible con los valores humanos. Porque las cosas con HAL no salen mal porque sea malvado, sino porque sigue sus instrucciones demasiado bien.

La película explora lo que sucede cuando los humanos delegan la toma de decisiones críticas a las máquinas y luego pierden la capacidad de intervenir cuando las cosas salen mal. Creo que esto puede aplicarse a la forma en que las empresas dependen de la IA en aspectos vitales, pero también a cómo muchas personas delegan voluntariamente tareas básicas a sus chatbots favoritos sin preocuparse mucho por las implicaciones a largo plazo.

Es otra película lenta, deliberada y silenciosamente inquietante, que sirve para recordarnos que los sistemas más peligrosos no siempre son los más obviamente hostiles. (Sí, te estoy mirando a ti, ChatGPT).

6. I, Robot (2004)

No, Yo, robot no es una película perfecta, pero creo que es importante. Me ha sorprendido saber que, para muchas personas, fue su primer contacto con las Tres Leyes de la Robótica de Isaac Asimov. Se trata de un marco que sigue determinando nuestra forma de pensar sobre la ética tecnológica en la actualidad.

La película explora lo que sucede cuando los robots comienzan a interpretar las reglas de una manera que sus creadores no habían previsto. Por eso es una muy buena forma de explorar cuestiones sobre la personalidad, los derechos y cómo es la responsabilidad cuando los sistemas comienzan a tomar decisiones autónomas.

Por eso la incluyo aquí; es muy accesible. Es una película que se puede ver con adolescentes o niños y luego tener una conversación significativa al respecto. Lo cual, dada la temprana edad a la que las personas se encuentran ahora con la IA, me parece vital en este momento.

7. WALL·E (2008)

A primera vista, WALL·E es una linda película animada. Sin embargo, creo que es una de las críticas más agudas que se han hecho sobre la dependencia humana de la inteligencia artificial.

La película imagina un futuro en el que la automatización ha hecho la vida tan fácil que los humanos se han debilitado física y mentalmente. Lo fascinante aquí es que la inteligencia artificial no domina a través de la violencia o el control, sino eliminando el esfuerzo, la elección y la agencia.

Esa idea tiene ahora un significado diferente, en un mundo de feeds algorítmicos, sistemas de recomendación y herramientas diseñadas para optimizarlo todo y eliminar cualquier fricción para nosotros. WALL·E no es realmente antitecnológica, pero sí profundamente escéptica sobre lo que sucederá cuando la comodidad se convierta en lo más importante que valoremos en el futuro.

8. The Terminator

Ninguna lista como esta estaría completa sin Terminator. La película captura el temor de que la IA no solo pueda fallar catastróficamente, sino que también se vuelva tan inteligente y poderosa que el control humano se pierda por completo.

La película imagina un futuro en el que los sistemas autónomos se vuelven contra la humanidad, lo que lleva a su casi extinción. Si bien esa descripción es extrema, la ansiedad subyacente no ha desaparecido. Incluso hoy en día, los investigadores y tecnólogos debaten abiertamente los riesgos de los sistemas descontrolados y la pérdida del control humano.

Terminator aprovecha un miedo primario. Que una vez que nuestras creaciones puedan actuar de forma independiente, quizá no podamos detenerlas. Es sombrío, implacable y sigue siendo inquietante. Especialmente en una era en la que la toma de decisiones autónoma ya no es teórica y el desarrollo de la IA se acelera más rápido que nuestra capacidad para contenerla.

