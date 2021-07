Nvidia Shield TV Pro: análisis

La nueva Nvidia Shield Pro no ofrece muchas novedades, pero no tiene por qué tenerlas para ser todavía la mejor streaming box y la mejor consola de juegos retro que existe. Sin embargo, aunque ha conservado el precio de la generación anterior, se echa de menos el gamepad que incluía, lo que le quita valor en general.

Hoy en día hay un montón de dispositivos económicos de streaming para elegir. Desde Fire TV Cubes hasta dispositivos de Roku, si todo lo que buscas es poder ver las últimas películas y series sin problemas, puedes hacerlo sin gastar mucho dinero. Pero, ¿qué pasa si le pides un poco más a estos dispositivos?

Dale un ojo a esta edición de la Nvidia Shield TV Pro. Un decodificador / videoconsola con Android, que es un dispositivo de streaming tremendamente potente y repleto de características que tentarán tanto a los cinéfilos como a los gamers.

Ya estés buscando juegos de PC emitidos directamente a tu tele o películas 4K en varios formatos HDR, aquí lo tienes cubierto. Sin embargo, esta vez te da menos por tu dinero que los modelos anteriores, a pesar de la mejora en algunas especificaciones.

Precio y disponibilidad de la Nvidia Shield TV Pro

La Nvidia Shield TV Pro está ya a la venta, con un precio de 199,99€. Por ese importe tienes la consola en sí, un mando a distancia nuevo y mejorado (del que hablaremos en detalle abajo) y acceso a 20 estupendos (aunque antiguos) juegos de PC a los que se puede jugar a través de internet como parte del servicio GeForce Now, el cual puedes ampliar con tus propias compras.

Con hardware interno mejorado y algunas características nuevas a las que llegaremos enseguida, sería una compra fantástica... si no hubiera sido superado anteriormente por el paquete Nvidia Shield TV Gaming Edition.

Este ofrecía la streaming box, el mando a distancia y el gamepad Nvidia Shield con micrófono, el cual ahora solo se vende por separado, manteniendo el precio que ya tenía. Este dispositivo está mejor que nunca, con más funciones y un procesador más potente, pero es difícil decir si el anterior Shield tiene una mejor calidad / precio, incluso sabiendo que cualquier gamepad de PS4 o Xbox One puede funcionar aquí.

Aparte de sus hermanos mayores, no hay muchos dispositivos que puedan competir con la Nvidia Shield TV Pro. El Amazon Fire TV Cube es tan capaz como cualquier dispositivo de streaming, y es más barato, pero le faltan las funciones gaming que ofrece la Shield TV Pro. Si tienes el dinero, la Shield TV es difícil de superar.

Diseño

La Nvidia Shield TV Pro es un aparato pequeño para la potencia que tiene. Con forma de cuña fina con algunas hendiduras angulares talladas solo por estética, tiene aproximadamente el tamaño de dos lectores electrónicos Kindle uno encima del otro. Si no tuvieras dónde llevarlo, cabría en el bolsillo trasero de tus vaqueros. En plano o erguido (cuando se coloca en un accesorio de soporte que se vende por separado), se coloca de manera discreta junto a su otro equipo AV, con el indicador de 'encendido' representado por una tira de luz verde de neón, cuya intensidad se puede ajustar si te parece un poco fuerte.

En la parte trasera encontrarás dos puertos USB 3.0, un puerto HDMI compatible con 4K HDR, un puerto Ethernet y un puerto de alimentación patentado. El Wi-Fi está integrado (802.11ac de doble banda) al igual que el Bluetooth 5.0 para conectar accesorios inalámbricos. Sin embargo, el único cable incluido en la caja es el de corriente. Tendrás que conseguir tu propio cable HDMI (y el USB si te hace falta).

Bajo el capó hay 3GB de RAM y 16GB de almacenamiento. La RAM no cambia en esta versión, pero hemos visto otros modelos Shield con hasta 500 GB de almacenamiento, por lo que hubiera sido de agradecer que este tuviera un poco más. Aun así, los dos puertos USB hacen que añadir almacenamiento externo no sea ningún problema, sin mencionar la conexión de un mando con cable, o un teclado y un ratón.

El cambio que de verdad se nota es el procesador, y es la primera actualización importante de la gama Shield TV desde que apareció en el 2015. Aquí está el procesador Tegra X1+, que trae un aumento de rendimiento del 25% sobre el anterior Tegra X1, y que es de la misma familia de chips que utilizan los últimos modelos de Nintendo Switch, incluida la Nintendo Switch Lite.

La familia Shield TV nunca se ha quedado atrás en cuanto a rendimiento, pero la incorporación del X1+ hace que todo sea un poco más ágil y también facilita algunas nuevas funciones que se han incorporado.

Funciones e interfaz

Si has utilizado un dispositivo Android TV antes, sabrás qué esperar de la Nvidia Shield TV. Es más o menos la experiencia de Android TV básica tal como la diseñó Google, con algunos pequeños ajustes (principalmente en las opciones de configuración) específicos para las funciones de la Shield TV Pro.

Te ofrece filas de contenido, según tus aplicaciones instaladas. La fila superior es una vista general de las aplicaciones que usas con más frecuencia, y las filas siguientes muestran ilustraciones de las recomendaciones de contenido basadas en lo que ofrece la aplicación vinculada. Todo esto se puede reorganizar u ocultar como mejor te parezca.

Por lo tanto, la Shield TV Pro te da acceso a todos los principales servicios de streaming en configuraciones 4K / HDR, desde Netflix hasta Amazon Prime Video y BBC iPlayer y todo lo demás. También hay aplicaciones de servidor de medios como Plex, un montón de juegos de Android TV para probar (incluyendo algunos exclusivos de Shield) y, para aquellos que no tengan problemas con saltarse las reglas, una gran cantidad de emuladores de títulos retro con los que jugar.

Ten en cuenta que no todas las aplicaciones de Android que tienes en tu teléfono tienen una versión de Android TV, y que navegar por la tienda de aplicaciones de Android TV puede ser frustrante; siempre da la sensación de que no se muestran todas las aplicaciones que deberían aparecer en una búsqueda.

Sin embargo, se dice que se ha hecho un lavado de cara a la interfaz de Android TV, y la Shield TV Pro aprovechará los beneficios de esa actualización. Además, está integrado el Google Chromecast, por lo que cualquier aplicación móvil con opción de Chromecast que quieras lanzar a la pantalla grande a través de Shield será compatible.

Vale la pena señalar que puedes navegar usando comandos de voz desde cualquier sección de la interfaz o desde dentro de una aplicación, con el mando a distancia con micrófono que viene incluido. El Asistente de Google es el ayudante de voz integrado, pero la Nvidia Shield TV Pro también se puede controlar con Alexa de Amazon. Por ello, la Shield TV Pro puede ser un centro de domótica eficaz, además de un reproductor multimedia y un dispositivo de juego.

Entonces, ¿cuáles son las novedades de la Nvidia Shield TV Pro? Las encontramos principalmente en el rendimiento de la reproducción de vídeo.

La Shield TV ya admite muchos formatos HDR, pero ahora también puede reproducir contenido Dolby Vision, un formato premium que ajusta los niveles de brillo y contraste utilizando metadatos fotograma a fotograma. Si tu televisor lo admite, es una función muy agradable que aporta una gran profundidad a cada escena.

Esto también hace que la Shield sea ahora compatible con los dos formatos de cine premium de Dolby, incluido el audio Dolby Atmos, que puede hacer que los sonidos de las películas parezcan provenir desde atrás y desde arriba del espectador, y también desde delante, para una experiencia verdaderamente inmersiva, siempre que tengas un equipo de altavoces compatible conectado a u tele.

La segunda gran incorporación es un nuevo sistema de IA de escalado de imágenes que se puede activar o desactivar con solo presionar un botón. Es fantástico y realmente realza el contenido en una resolución inferior a 4K.

Con un algoritmo creado por una red neural que ha procesado miles de horas de metraje, se ejecuta en local y puede mejorar fuentes más suaves, haciéndolas dignas de tu televisor 4K, sin hablar de las fuentes de definición estándar (como algunos contenidos de YouTube) funcionando a 1080p.

No funciona en todas las aplicaciones (cualquier cosa que se ejecute por encima de 1080p o 30fps no lo aceptará), y puede ser un poco agresivo en momentos donde a una intención artística le puede venir mejor un enfoque más suave. Pero en general es un excelente complemento, tanto es así que se ha dejado accesible en los menús un control deslizante de lado a lado, para probarlo en cualquier momento.

GeForce Now y GameStream

Si una cosa distingue a la Nvidia Shield TV Pro de otras streaming boxes, es el servicio GeForce Now integrado. Básicamente, te da acceso a juegos de PC de primer nivel en tu televisor, ya tengas un PC gaming o no, siempre que tu conexión a Internet sea capaz de alcanzar velocidades consistentes y razonablemente rápidas. Actualmente, GeForce Now es de uso gratuito, ya que todavía se considera que está en fase 'beta'; el precio que puede tener cuando esté más allá de la versión beta aún es incierto.

Esta función es posible mediante la creación de un PC virtual en los servidores remotos de Nvidia, haciendo uso de componentes de gama alta para ofrecer imágenes de juego de títulos exigentes en configuración máxima.

Luego, estos se emiten como un streaming de vídeo a tu Shield TV Pro, con la que puedes jugar: todo el trabajo pesado se realiza de forma remota, por lo que todo lo que necesitas es una conexión a internet lo suficientemente rápida para evitar que el vídeo se cuelgue mientras juegas. Es un concepto similar al de Google Stadia.

Nvidia ha hecho mucho para mejorar GeForce Now a lo largo de los años. Con una resolución máxima de 4K y 60fps, una conexión a Internet sólida te permitirá jugar sin problemas. La velocidad recomendada para una transmisión estable de 1080p / 30fps es de 25 Mbps.

La lista de juegos compatibles con GeForce Now crece continuamente, y añadir nuevos títulos a tu biblioteca es fácil: vincula tu cuenta de Steam y cualquier juego compatible que hayas comprado se podrá reproducir a través de GeForce Now. También puedes comprar juegos de Steam a través de GeForce Now, lo que significa que ni siquiera necesitas un PC para jugar.

GeForce Now comenzó como un servicio de suscripción similar a Netflix, que te da acceso a un catálogo de juegos por una cuota mensual. Los títulos básicos de ese servicio aún están, y todos los propietarios de la Shield TV Pro tienen acceso directo a veinte juegos incluidos, incluido Batman Arkham City, un puñado de juegos de LEGO y Tomb Raider. No hay títulos nuevos, pero son gratis, así que bienvenidos son.

Sin embargo, no siempre va todo perfecto. Algunos juegos tienen mejor soporte que otros (los desarrollados para ser jugados con gamepads, por ejemplo), y algunas veces acabarás sin saber cómo en la interfaz Steam 'Big Picture', y te quedarás preguntándote qué está pasando cuando se te presente una ventana emergente que te lleve al menú de inicio del juego en cuestión.

Pero hay beneficios de jugar a títulos en streaming más allá de los bajos requisitos de entrada de hardware: los juegos se cargan en un momento sin necesidad de descargar decenas de gigabytes de datos por adelantado, así como todas las actualizaciones y parches más recientes que se aplican automáticamente.

La Shield TV Pro también tiene una función llamada GameStream, que tiene un concepto similar al servicio GeForce Now. Siempre que tengas un PC con una GPU Nvidia compatible, puedes emitir casi cualquier cosa desde ese ordenador a la Shield TV Pro.

Le vendrían bien algunos retoques y no es tan buena para aquellos que no tienen un PC gaming bastante potente en otra habitación de la casa, pero de nuevo se puede apreciar la versatilidad de la potente streaming box Nvidia.

El mando a distancia

Un nuevo mando a distancia viene en la caja con la Nvidia Shield TV Pro, y se ha rediseñado con cariño. En lugar de ser plano, ahora tiene forma de prisma e incluye controles de reproducción dedicados, así como una rueda de selección. También se incluye un botón dedicado de Netflix, así como un botón de micrófono y un botón de "Menú rápido" que se puede personalizar en la interfaz para saltar directamente a cualquier función que elijas.

El mando a distancia ahora también funciona como un emisor de infrarrojos para controlar tu tele, y también emitirá un pitido cuando se pierda, utilizando la aplicación móvil de la Nvidia Shield TV, que mayormente no es esencial.

Otra mejora es que el mando a distancia ahora usa pilas AAA, en lugar de las de reloj con forma de botón de la anterior generación. Sin embargo, no es tan conveniente como la batería recargable por USB del mando a distancia Shield de la primera generación.

¿Quieres algo más asequible? Prueba la nueva y mejorada Nvidia Shield estándar

La Nvidia Shield TV Pro se lanza junto con un nuevo modelo estándar de Nvidia Shield, con un precio más asequible. En cuanto a lo que puede hacer, es un producto muy similar, con la misma mejora de procesador y características que la Pro.

Pero en términos de diseño, no podrían ser más diferentes: la Shield estándar tiene la forma de un testigo de carreras de relevos y está diseñada para colocarse detrás de tu tele, oculta a la vista. Parece ser que la forma cilíndrica se utiliza por sus propiedades de refuerzo de la señal Wi-Fi. También viene con el nuevo mando a distancia.

Con solo 8GB de almacenamiento, solo 2GB de RAM y sin puertos USB de tamaño normal (son necesarias tarjetas microSD para la expansión del almacenamiento), este dispositivo de Nvidia es para los consumidores de medios, mientras que la Pro es más para gamers.

Conclusión

Realmente no hay muchas novedades en esta edición de la Nvidia Shield TV Pro, pero eso no impide que sea una compra esencial si es tu primera streaming box. No tiene rival en lo que respecta a sus capacidades de streaming 4K HDR, tiene un amplio soporte de aplicaciones gracias a sus bases de Android TV y está plagado de potencial para los gamers, ya jueguen a títulos almacenados localmente en el dispositivo u online a través del servicio GeForce Now.

Sin embargo, es un poco difícil aprender la cantidad de trucos de los que es capaz la Shield Pro, y necesitarás una conexión web sólida para aprovechar todas sus capacidades gaming. El Android TV como interfaz también necesita algunos retoques (al igual que la biblioteca de navegación de juegos de GeForce Now), pero cualquier defecto de Android TV viene de Google, no de Nvidia.

Lo que es decepcionante es el precio: por el mismo importe que la edición anterior de la Shield TV Gaming, la Shield Pro realmente solo trae un aumento de procesador y una buena función de escalado. Y eso es perdiendo un gamepad Nvidia Shield que venía en la caja, y del que éramos fans. Como resultado, lo que ya era un dispositivo de streaming algo caro, ahora te da menos que en las generaciones anteriores.

Por ello, como dispositivo, se recomienda casi sin titubear. Pero duele saber que la Shield TV Pro no está tan completa como antes.

