Acer ConceptD 3 Pro: análisis

Análisis en dos minutos

El ConceptD 3 Pro de Acer es un portátil que te llevarías a casa después de haberlo probado tan solo durante unos minutos. Resulta atractivo desde el primer momento con su estética pulcra y diseñada con excelentes materiales, cautiva con la definición y los colores de su pantalla Full HD certificada por Pantone (y protegida por el Corning Gorilla Glass 5, perfecto para evitar rayas y reflejos), y te engancha con la potencia de su procesador Intel i7 de 10ª generación, con el cual hay pocas cosas que no puedas hacer. Ah, y sus 16GB de RAM tampoco te vendrán mal, ¿verdad?

Esta gama de Acer está mayormente dedicada profesionales del diseño y la edición que necesitan altas especificaciones de potencia, rendimiento y autonomía en un equipo llamativamente ligero y elegante. Sin embargo, este dispositivo profesional también tiene un precio profesional (1.499€) que casi lo coloca en el rango de Apple y lo hace poco accesible para quienes necesitan un simple y buen todoterreno competente, convirtiéndolo en cierto modo en un producto de nicho.

Aunque obviamente su Nvidia GTX 1650Ti de 4GB no está ahí solo para trabajar. Esta tarjeta gráfica te permite jugar en calidad Ultra a títulos como Total War: Three Kingdoms o Metro Exodus con buena fluidez, aunque tendrás que subir un poco el volumen para ignorar los ventiladores que se esfuerzan para que la temperatura no suba demasiado.

Su apartado sonoro no te volverá loco. Los dos altavoces colocados bajo una rejilla alargada justo sobre las teclas 'F', que no destacan ni por su potencia ni por su calidad, te darán lo justo para escuchar música mientras retocas tus diseños en Photoshop o para escuchar sin muchos problemas los diálogos tu serie favorita, pero no te vayas muy lejos porque el sonido no va a inundar el salón de tu casa.

El Acer ConceptD 3 Pro es sin duda un equipo sólido y llamativo, con múltiples detalles que facilitarán mucho la vida a quienes lo utilicen en su trabajo diario (como un botón que activa un cuentagotas con el que podemos coger cualquier color mostrado en pantalla para usarlo posteriormente) y otras muchas características que también invitan al ocio, como sus 1,4kgs los cuales, combinados con su gran duración de batería, harán que quieras llevártelo a la cama para acabar tu día con alguna película.

Simplemente asegúrate de que es justo lo que necesitas, porque de lo contrario puede que estés gastando más de lo que requiere un portátil "de batalla" que quizá te haga igual de feliz con menos lujos.

Hoja de especificaciones Aquí está la configuración del ConceptD 3 Pro enviado a TechRadar para su revisión: CPU: Intel Core i7-10750H de 2.60 GHz Gráficos: NVIDIA Geforce GTX 1650Ti Turing RAM: 16 GB DDR4 2666 MHz Pantalla: 14”, 1920 x 1080, Full HD LED ComfyView Pantone IPS 100% DCI-P3 Delta E Almacenamiento: SSD de 512GB (PCIe, NVMe, M.2) Puertos: 2x USB-C 3.1 con Thunderbolt 3, lector de tarjetas microSD, conector de audio combinado Conectividad: Killer Wi-Fi 6 AX1650, 2 x 2, Bluetooth 5.0 Cámara: cámara web IR de 1080p Peso: 1,41 kg Tamaño: 296 x 199 x 14,8 mm (ancho x largo x alto)

Precio y disponibilidad

El Acer ConceptD 3 Pro salió a la venta en España en octubre del 2020 a un precio de 1.700€, pero como ya lleva algunos meses en las estanterías ahora mismo tiene un precio de 1.499€, con un Intel Core i5 de décima generación, 16GB de RAM y un SSD de 500GB. En este nivel, también viene con una pantalla de 1080p sin capacidad táctil, aunque nos preguntamos por qué en esta gama de precios no es 4K tratándose de un equipo destinado a diseñadores.

Si quieres subir un escalón más, tenemos que irnos a la friolera de los 1.999€ que cuesta el Acer ConceptD 3 Ezel, que tiene pantalla táctil, lápiz y las bisagras Ezel Hinge de Acer, que funcionan exactamente igual que un caballete para sostener lienzos y ofrecer la máxima comodidad para dibujo y diseño, y te ofrecen seis modos convertibles para elegir.

Sí, incluso si te quedas con el ConceptD 3 Pro, aún estamos hablando de un equipo caro. No en vano, da la sensación y es un equipo premium. No es para todo el mundo, pero si eres un profesional que le va a sacar partido a sus capacidades para el renderizado, el diseño y la edición, y sabes apreciar su diseño y los materiales en los que está construido, entenderás en qué te has gastado tu dinero.

Diseño

El diseño del Acer ConceptD 3 Pro es uno de sus puntos fuertes. El material con el que está hecho el exterior del Acer ConceptD 3 es el MgAl, una aleación de magnesio y aluminio que da como resultado un acabado similar a la cerámica. Y si estás pensando que el blanco mate elegido para este portátil puede mancharse con facilidad o llevarse algún arañazo visible del uso diario, también se ha aplicado un revestimiento antimanchas para que el precioso perlado se mantenga durante mucho tiempo sin amarillear. Y funciona, durante todo el tiempo que lo hemos utilizado para su análisis ha permanecido tan limpio como el día que salió de la caja.

Este portátil es realmente ligero, con 1.40kg es muy cómodo de trasportar sin problemas. Sus medidas son 296 x 199 x 14,8mm (ancho x largo x alto) por lo que también es bastante fino y compacto. El teclado viene en la misma tonalidad blanca y tiene un retroiluminado color ámbar que combina a las mil maravillas con el tono general del laptop, y se apaga automáticamente tras unos minutos sin usarlo, o unos segundos si está desenchufado de la corriente, para ahorrar batería. Justo bajo el teclado encontramos un amplio trackpad de 80 x 125mm a juego con todo lo demás. Y, alargada sobre las teclas de función, vemos la rejilla que cubre los dos altavoces de este equipo que, sinceramente, te dejan bastante indiferente en cuanto a volumen máximo y definición de sonido. Si el medio que estás reproduciendo no tiene una buena ganancia de salida, tendrás que poner el volumen del equipo al máximo (lo cual nunca es recomendable) para poder escuchar claramente una conversación en voz baja en una película, o para poder apreciar todos los matices de una canción. En cualquier caso, te vendrán bien unos buenos auriculares.

El Acer ConceptD 3 Pro tiene una pantalla de 14 pulgadas con un acabado antirreflectante, que es la protagonista aquí. Se trata de un panel IPS FullHD con una relación de aspecto de 16:9 (1920x1080p) y cuyos bordes miden algo menos de un centímetro. Es completamente abatible (180°), lo que significa que puede echarse completamente hacia atrás para que busques el ángulo más cómodo para trabajar o ver multimedia. En cuanto a la calidad de esta, ¿qué podríamos decir en su contra sabiendo de sus características y su certificación Pantone? Porque no tiene puesta esa pegatina solo para presumir. Esta pantalla es de lo mejorcito de Acer. Tanto si reproducimos una película, ejecutamos un juego o trabajamos en algún diseño con programas de edición, los colores están vivos y se sienten vibrantes. El acabado anti-reflejos Corning Gorilla Glass 5 se hace obvio, permitiendo una visualización perfecta desde cualquier ángulo, y también evita que se raye por accidente. ¿Nos ponemos muy quisquillosos? Ok, quizás le hubiera venido bien algo más brillo máximo, para esos días soleados en los que apetece salir a trabajar al exterior, pero en general mirar esta pantalla (incluso la foto de fondo del escritorio) deja una sensación desde el minuto uno de estar contemplando algo que no se ve todos los días. Y también se echa de menos la función táctil de la versión superior, el ConceptD 3 Ezel, la cual, combinada con el lápiz que incorpora, se convierte en el sueño de cualquier diseñador y se puede aprovechar completamente la calidad de esta excepcional pantalla.

En la parte superior del marco vemos el perforado donde se encuentra la anodina webcam de 720p. Nada especial. Los típicos 30fps que harán que seas uno más en cualquier videollamada. Una calidad de imagen decente por la cual nadie notaría que te has gastado el importe que cuesta este portátil. No es que sea un punto determinante, pero qué lástima que (como el apartado de audio) no esté al nivel de los mejores componentes de esta workstation.

En cuanto a sus puertos y entradas, comenzando por la izquierda, aquí tenemos el puerto de carga (situado en el centro del lateral, lo que resulta algo incómodo), un HDMI, USB-C Thunderbolt y Display Port Mini y uno de los botones de encendido, ya que tiene otro en la esquina superior derecha del teclado. Por la derecha tenemos dos entradas USB-A, una ranura para tarjetas SD y una entrada de jack de 3.5mm mixta, para micro y auriculares. En ambos lados y también en la parte trasera podemos ver varios grupos franjas troqueladas para la circulación del aire y disipar el calor.

Benchmarks Así es como le fue al ConceptD 3 Pro en nuestras pruebas comparativas: CPU Cinebench R20: 2400 puntos 3DMark Time Spy: 3080 puntos GeekBench 5: 1.255 (un solo núcleo); 5530 (varios núcleos) PCMark 10: 3.850 puntos Duración de la batería (prueba de TechRadar - película en bucle al 50% de batería y brillo): 4 horas 40 minutos

Rendimiento

El ConceptD 3 Pro que hemos analizado tiene un Intel Core i7-1065G7 (un procesador de 4 núcleos y 8 hilos, caché de 8 MB, hasta 3,9 GHz con Turbo Boost) de 10ª generación, construido a partir de la arquitectura Ice Lake de Intel. Y lo cierto es que no nos podemos quejar. Sumado a sus 16GB de RAM DDR4 da como resultado poder trabajar sin restricciones, sea cual sea la tarea.

En una jornada de trabajo diario cotidiano, el Acer ConceptD 3 Pro no encuentra nada que le acelere el pulso; ni la navegación por internet con tantas pestañas abiertas simultáneamente como podamos necesitar, ni el procesamiento de textos con varios programas abiertos, ni las videollamadas múltiples hacen que los disipadores de calor se pongan a funcionar. Como era de esperar, para lo básico va como un tiro.

Si entramos en el terreno de la edición de vídeo y foto, recordemos que este equipo ha sido diseñado para estas funciones. Quisimos forzar la máquina con el Photoshop y Final Cut Pro. Con el primero, cualquier efecto que pensemos en utilizar se aplica a una velocidad más que decente hagamos lo que hagamos, y respecto a la edición de vídeo tampoco tenemos ninguna queja, no hay cargas de trabajo que hagan titubear a este pequeñín más que en momentos puntuales, y podemos señalar que exportamos un proyecto de 17 minutos de duración en Full HD en menos de 4 minutos.

En cuanto al gaming, hemos jugado con el ConceptD 3 Pro al Metro Exodus, al Total War: Three Kingdoms y al Star Wars: Battlefront II, todos ellos en calidad Ultra, y no solo los hemos jugado: los hemos disfrutado. Recordemos que bajo el capó hay una NVIDIA Geforce GTX 1650Ti que mueve todos estos juegos con gran fluidez (ni tirones, ni ralentizaciones) tanto en cinemáticas, transiciones o simplemente jugando algunos niveles bien recargados de movimiento y enemigos. También hay que tener en cuenta cuánto mejora una pantalla como esta la experiencia visual de cualquier título, mostrando luces, sombras, colores y destellos como muy pocas pantallas de portátil pueden.

Como era de esperar, esta potencia de rendimiento es una fuente de calor que hace que (aquí sí) los ventiladores no tarden en ponerse en marcha para contrarrestarla. Y, aunque si tocamos el equipo por debajo notaremos esa temperatura acumulada, el material del chasis de este portátil de Acer apenas deja notar ese calor en el teclado o la zona del trackpad, y eso es algo que, en una workstation con la que te puedes pasar trabajando fácilmente 10 horas seguidas, es muy de agradecer.

Batería

Este es otro apartado en el que el ConceptD 3 Pro aprueba cómodamente. No con sobresaliente, pero la duración de la batería de 4660mAh de este equipo es más que decente. En la prueba de batería de TechRadar (película reproducida en bucle con el brillo y la batería al 50%) se quedó por debajo de las 5 horas, aunque si reduces el uso a tareas como el procesamiento de textos y la navegación por internet mientras se reproduce algo de música, ha llegado casi a las 12 horas.

Por supuesto, la duración dependerá de la carga de trabajo, activación del modo Alto Rendimiento u Ahorro de Energía, el nivel de brillo de la pantalla y el brillo del teclado. En cualquier caso creemos que es una duración que te permitirá olvidarte del cargador y llevarte el equipo fuera de casa (sus livianos 1,40kgs también invitan a ello) sin que tengas que sufrir porque te deje tirado a mediante exposición.

Cómpralo si...

Te dedicas al diseño El Acer ConceptD 3 Pro es, ante todo, una herramienta especializada de trabajo. Claro, lo puedes utilizar para jugar, ver series o reproducir música, pero este equipo ha sido ideado para ofrecer un rendimiento excepcional con renderizados, modelados 3d, dibujo artístico, delineamiento de planos, y casi cualquier tarea que pueda necesitar desde un arquitecto hasta un diseñador gráfico.

Quieres una pantalla alucinante Acer ha puesto en este equipo una pantalla que no deja indiferente. Con capacidad de representación del 100 % de la paleta cromática sRGB, precisión de color de Delta E <2, un panel FHD IPS con certificación Pantone y acabado antirreflejante Corning Gorilla Glass 5, cualquier imagen que veas a través de ese monitor será un auténtico placer para tus ojos.

Quieres algo que puedas llevarte por ahí Este es un portátil bastante delgado y ligero, por lo que es muy fácil de llevar a donde sea que tengas que ir. La capacidad de su batería te permite prescindir del cargador si solo lo necesitas funcionando unas 8 - 10 horas. Además, su resistente construcción y su acabado antimanchas lo mantendrán como nuevo durante muchísimo tiempo, por mucho que lo saques de casa, y su elegante diseño te invitará a presumir.

No lo compres si...

Tienes un presupuesto limitado El Acer ConceptD 3 Pro es una herramienta premium con un precio de ese nivel. No es que sea demasiado caro para lo que ofrece, pero antes de desembolsar el montante que indica su etiqueta, piénsate si esa pantalla y esos acabados son imprescindibles para ti, ya que por menos dinero puedes conseguir un hardware de primer nivel en un chasis menos lujoso.