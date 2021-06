Nvidia GeForce RTX 3070 Ti: análisis

La Nvidia GeForce RTX 3070 lleva unos ocho meses en el mercado, por lo que no nos sorprende que la compañía haya lanzado la RTX 3070 Ti. Este intervalo de tiempo es el típico para lanzar las versiones actualizadas, pero en el mundo de las mejores tarjetas gráficas nada es típico últimamente. Ahora mismo, es increíblemente difícil comprar nuevas GPUs, y menos la RTX 3070, que es con diferencia la más popular y la mejor gráfica para la mayoría de la gente.

Por lo que una versión actualizada de esta tarjeta gráfica tiene sentido, pero el precio no es el adecuado. Con un coste recomendado de 619€, que es mayor todavía para las versiones de terceros, la Nvidia GeForce RTX 3070 Ti es un 20% más cara que al RTX 3070, cuando el aumento en el rendimiento no llega a tanto. En la mayoría de los juegos, la RTX 3070 Ti solo es un 5-10% más rápida que la RTX 3070 según nuestras pruebas, y para nada merece la pena ese gasto extra. Una vez el mercado vuelva a la normalidad, no vemos muchas razones por las que comprar esta gráfica.

Pero ahora mismo, el mercado no es para nada normal, y de momento nuestro consejo es básicamente "compra cualquier gráfica que encuentres por un precio cercano al recomendado". Por lo que si tienes posibilidad de comprar la RTX 3070 Ti, hazlo, al fin y al cabo ofrece un rendimiento gaming excelente a 1440p e incluso podrás jugar en 4K dado el caso, aunque no es la mejor gráfica para este fin.

Nvidia RTX 3070 Ti: especificaciones en un vistazo

RTX 3070 Ti Núcleos CUDA 6144 Reloj boost 1.77GHz Reloj base 1.575GHz VRAM 8GB GDDR6X Interfaz de memoria 256 bit Velocidad de reloj memoria 1.188GHz TDP 290W

RTX 3070 Ti: precio y disponibilidad

La Nvidia GeForce RTX 3070 Ti se puso a la venta el 10 de junio, con un precio recomendado que parte de 619€. Por lo que cuesta 100€ más que la RTX 3070; la misma cantidad que le diferencia de la RTX 3080 (719€). Y lo cierto es que aunque su precio se sitúe justo en medio de estas dos impresionantes gráficas, su rendimiento se acerca más a la inferior, a la RTX 3070.

Esto deja a la RTX 3070 Ti en una posición un tanto extraña, sobre todo cuando el mercado vuelva a la normalidad. Porque, tal y como analizaremos a continuación, lo cierto es que el rendimiento de la RTX 3070 Ti no se diferencia lo suficiente de la RTX 3070 como para justificar su aumento en el precio.

Por lo que si tienes presupuesto para hacerte con la RTX 3070 Ti, deberías ir a por la RTX 3080 ya que la mejora es mucho más importante. Mientras que la RTX 3070 es una absoluta campeona en relación calidad-precio, la RTX 3070 Ti no le hace justicia, y siendo sinceros nos hubiera parecido más lógico que el precio fuera más bajo, digamos unos 570€ en vez de 619€, de esta manera estaría más equilibrado con el aumento en rendimiento que ofrece la gráfica.

Claro que siendo realistas, hoy por hoy, si pudieras encontrar la RTX 3070 Ti por un precio parecido al recomendado, deberías hacerte con ella sin dudarlo. Pero como hemos dicho, en un mercado normalizado, la RTX 3070 y la RTX 3080 son elecciones mucho mejores.

RTX 3070 Ti: chipset y características

La Nvidia GeForce RTX 3070 Ti está construida sobre la misma arquitectura Ampere que las demás gráficas de la serie RTX 30 de Nvidia.

Con Ampere, la mayor diferencia respecto a la generación anterior (Turing) es que Nvidia ha sido capaz de doblar la cantidad de operaciones FP32 por unidad SM. Eso significa básicamente que mientras que, por ejemplo, la RTX 2070 Super tenía 2560 núcleos CUDA en 40 unidades SM, las gráficas Ampere tienen 5120 núcleos CUDA para la misma cantidad de unidades SM.

Si combinamos eso con la segunda generación de núcleos RT y la tercera generación de núcleos Tensor, esto significa que la serie RTX 30 supone un mejora enorme respecto a la serie 20 anterior.

Volviendo a la RTX 3070 Ti en concreto, cuenta con 48 unidades SM y un total de 6144 núcleos CUDA, 48 núcleos RT, 96 núcleos Tensor y 8GB de memoria GDDR6X con un bus de 256 bit, lo cual es una mejora notable frente a la anterior RTX 2070 Super, pero no lo es si se compara con la RTX 3070.

La RTX 3070, que se considera una auténtica campeona y tiene una relación calidad-precio increíble, cuenta con 46 unidades SM y 5888 núcleos CUDA con 8GB de memoria GDDR6 y el mismo bus de 256 bit. Por lo que básicamente estarás pagando 100€ más (si nos basamos en los precios recomendados) por 2 unidades SM adicionales y una memoria más rápida. Si nos fijamos en las especificaciones sobre el papel, la nueva RTX 3070 Ti hubiera estado bien como una actualización de la RTX 3070, pero no como una sucesora mucho más cara.

Además, el ligero aumento en rendimiento también llega con un gasto energético (TGP) mayor de 290W, tal y como pudimos comprobar en nuestras pruebas. Con un consumo tan alto, Nvidia recomienda usar una fuente de alimentación de no menos de 750W, que es más que los 650W recomendados para la RTX 3070. Esto significa que la RTX 3070 original también es mejor para aquellos que tengan fuentes menos potentes.

A diferencia de la RTX 3070, la RTX 3070 Ti viene con el limitador de tasas hash de Nvidia (LHR) para limitar su capacidad de minado de criptodivisas. Esto detectará el algoritmo de minado de Ethereum y ralentizará la gráfica. La idea es que esto frene a los mineros e impida que compren todas las GPUs disponibles, pero solo con el tiempo sabremos si es realmente efectivo.

Por otro lado, como todas las gráficas Ampere, la GeForce RTX 3070 Ti tiene acceso a todas las fantásticas funciones software de Nvidia. Por ejemplo, RTX Broadcast es una maravilla para streamers y para cualquiera que tenga que hacer muchas videollamadas; lo que hace es ocultar los ruidos de fondo para que no se cuelen en tu micrófono y tus auriculares, e incluso puede modificar completamente el fondo de la imagen sin una pantalla verde. Estas funciones son mucho más eficientes que en otros programas como Zoom.

Obviamente, no se puede hablar de la RTX 3070 Ti sin hablar de "RTX". Al igual que las demás GPUs de esta generación, la GeForce RTX 3070 Ti tiene núcleos RT, con trazado de rayos acelerado, por lo que se puede sacar provecho a los juegos compatibles. Hoy en día, cada vez hay más videojuegos que ofrecen esta tecnología, gracias en gran parte a que AMD también ha incorporado el trazado de rayos.

Sin embargo, activar el trazado de rayos tiene normalmente un gran impacto en el rendimiento, por lo que el DLSS (Deep Learning Super Sampling) es realmente útil para aligerar la carga. Esta tecnología usa IA para escalar el juego de una resolución más baja a la nativa, de forma que puedes escoger configuraciones superiores sin tener que sufrir cortes.

Por norma general, y sobre todo si planeas jugar en 4K con tu RTX 3070 Ti, deberías activar el DLSS siempre que puedas. Esta tecnología ha mejorado mucho desde que debutó con el juego Shadow of the Tomb Raider y el Metro Exodus.

RTX 3070 Ti: diseño

Uno de los grandes inconvenientes de la RTX 3070 y la RTX 3060 Ti Founders Editions en comparación con la RTX 3080 y la RTX 3090 era la configuración de sus ventiladores, ya que volvieron a un diseño de dos ventiladores tradicional.

En el caso de esas dos gráficas, el problema no era demasiado grande, gracias a su bajo consumo energético. Pero en el caso de la RTX 3030 Ti, el consumo es mayor, por lo que esto hubiera sido un problema. Por suerte, Nvidia es consciente de esto y le ha puesto solución.

La Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition tiene una apariencia muy parecida a la RTX 3080 Ti, solo que es un poco más corta con 26.67cm frente a los 28.45cm de la RTX 3080 Ti. Esto hará que sea más fácil meterla en la torre del ordenador si es de las pequeñas, pero sigue siendo más grande que la RTX 3070 que mide 24.13cm.

Este espacio extra hace posible que Nvidia haya podido cambiar uno de los ventiladores de la parte frontal a la trasera. Esta configuración del sistema de refrigeración hace que el aire pase a través de la gráfica y sea expulsado por la parte superior de la torre.

Es un sistema realmente efectivo de refrigeración, y gracias a esto cuando pusimos a prueba la gráfica, incluso haciendo calor, la RTX 3070 Ti no pasó de 82ºC. Es una temperatura ligeramente más elevada que la que alcanza la RTX 3080 en las mismas condiciones, pero creemos que es debido a que es un poco más corta.

Al igual que las demás Founders Editions de esta generación, la RTX 3070 Ti es una gráfica preciosa con un disipador negro rodeado por un borde gris metalizado. Nos ha parecido que queda realmente bien en nuestro equipo de pruebas, y nos cuesta imaginar algún caso en el que podría quedar mal.

Pero también mantiene el mismo problema que tienen todas las demás: el conector de corriente. Nvidia sigue con su conector de 12 pines, y parece que es algo a lo que simplemente tendremos que acostumbrarnos. Por suerte, Nvidia incluye un adaptador en la caja.

En cuanto a los puertos de salida de imagen, al igual que las demás RTX de la serie 30, cuenta con un HDMI 2.1 y tres DisplayPort 1.4. Seguimos echando de menos un USB Tipo-C, y seguiremos quejándonos hasta que Nvidia lo vuelva a poner.

RTX 3070 Ti: rendimiento

Especificaciones del equipo usado para las pruebas: Este es el equipo que hemos usado para poner a prueba la Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition: CPU: Intel Core i9-11900K (8 núcleos, hasta 5.3GHz)

Refrigerador CPU: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM: 64GB Corsair Dominator Platinum @ 3,200MHz

Placa base: MSI MEG Z590 ACE

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1TB

Fuente de alimentación: Phanteks RevoltX 1200

Torre: Praxis Wetbench

Sin el contexto que la rodea, la Nvidia GeForce RTX 3070 Ti sería una gráfica excelente. A 1440p, es una absoluta bestia, ejecutando sin inmutarse cualquier juego con al menos 60fps, y la mayoría con 100fps o más. Incluso el videojuego Metro Exodus: Enhanced Edition, sin el DLSS activado, alcanza 66fps a 1440p con la RTX 3070 Ti, y eso con todos los efectos del trazado de rayos activados.

Incluso a 4K, la RTX 3070 Ti no se amedrenta. En juegos como Dirt 5, Final Fantasy XIV o Horizon Zero Dawn, esta GPU no tiene problemas para mantenerse por encima de 60fps con la configuración máxima, por lo que es una buena opción si quieres jugar a muchos juegos tipo MMO a 4K.

Pero lo cierto es que hay que tener en cuenta ese contexto que la rodea, y a 1440p la RTX 3070 Ti es más rápida que la RTX 3070; pero tampoco tanto. En Metro Exodus estamos hablando de una diferencia de 60fps y 66fps. Es un salto que supone un 10% de mejora, pero tampoco se notará mucho en la práctica, y por lo tanto probablemente no merezca la pena ese gasto adicional del 20%.

Y aunque la RTX 3070 Ti sea capaz de ofrecer gaming en 4K, y lo hace bien, lo cierto es que ni de lejos es tan buena para ello como la RTX 3080. Si volvemos a la comparación basándonos en el Metro Exodus, la RTX 3080 es un 23% más rápida, y tan solo un 16% más cara. Eso significa que la RTX 3080 ofrece una mejor relación calidad-precio que la RTX 3070 Ti.

Por lo tanto, aunque la RTX 3070 Ti ofrece un rendimiento gaming excelente, no podemos recomendarla realmente. Y repetimos, no es que sea mala, ni mucho menos, simplemente las otras dos ofrecen más por tu dinero, por lo que no le vemos sentido a elegir la RTX 3070 Ti.

¿Debería comprar la RTX 3070 Ti?

Cómprala si...

Necesitas una gráfica ya

Lo sabemos, es prácticamente imposible poder comprar una gráfica. Por lo que si tienes la oportunidad de hacerte con una Nvidia GeForce RTX 3070 Ti por un precio similar al recomendado, 619€, entonces hazlo sin dudarlo.

Juegas a 1440p

La Nvidia GeForce RTX 3070 Ti es probablemente una de las mejores gráficas ahora mismo para jugar a 1440p.

Quieres una Founders Edition atractiva y bonita

Al igual que las demás Nvidia GeForce RTX serie 30, la RTX 3070 Ti Founders Edition es un componente hardware precioso que quedará bien en cualquier torre de ordenador.

No la compres si...

Te puedes permitir una RTX 3080

La Nvidia GeForce RTX 3080 solo cuesta 100€ más que la RTX 3070 Ti y supone un incremento enorme en el rendimiento.

Puedes encontrar una RTX 3070

Aunque la Nvidia GeForce RTX 3070 Ti es más rápida que la RTX 3070 original, no es un aumento lo suficientemente notable como para que merezca la pena el gasto adicional.