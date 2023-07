Samsung Galaxy Z Fold 5: las mejoras que esperamos ver

El Samsung Galaxy Z Fold 5 está a puntito de lanzarse, ya que el lanzamiento del contendiente a mejor teléfono plegable será el 26 de julio en el evento Samsung Galaxy Unpacked 2023.

Como tal, sabremos todo sobre él muy pronto, y gracias a un montón de filtraciones y rumores, ya tenemos una buena idea de qué esperar. Ahora bien, por lo que hemos escuchado hasta ahora, todo es un poco contradictorio: aunque parece que se prevén numerosas mejoras, muchas áreas podrían necesitar más atención.

Con esto en mente, hemos creado esta lista de deseos que realmente queremos ver en el Samsung Galaxy Z Fold 5. Eso sí, de varias de estas mejoras no se ha hablado en las filtraciones, por lo que es posible que nos quedemos con las ganas de verlas. Este es el listado de las cosas que creemos que Samsung realmente debería mejorar en nuestra opinión.

1. Una pantalla externa más ancha

El Samsung Galaxy Z Fold 4 tiene una pantalla externa muy estrecha (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si miras el Samsung Galaxy Z Fold 4 cuando está plegado, hay algo que probablemente te llamará la atención de inmediato: su pantalla externa es bastante estrecha.

Con 6,2 pulgadas, tiene el tamaño de la pantalla de un móvil normal, pero la relación de aspecto 23,1:9 es bastante diferente, lo que hace que sea un poco más incómodo de usar que un teléfono típico. Esto no tiene por qué ser así: al fin y al cabo, el Google Pixel Fold tiene una pantalla de cubierta con una forma mucho más optimizada, así que nos encantaría que el Samsung Galaxy Z Fold 5 siguiera el ejemplo.

¿Lo hará? Lamentablemente, parece poco probable. Las filtraciones sugieren que el Samsung Galaxy Z Fold 5 tendrá una pantalla de cubierta de 6,2 pulgadas igual que su predecesor, y los renders filtrados del Galaxy Z Fold 5 muestran una forma que parece muy similar a la anterior.

2. Las mismas cámaras que el Samsung Galaxy S23 Ultra

El S23 Ultra tiene cámaras mejores que las de los plegables (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Las cámaras del Galaxy Z Fold 4 no están nada mal, pero no son las mejores de Samsung, a pesar de ser el teléfono más caro de la compañía. Cualquiera que pueda gastarse el dinero que cuesta el Z Fold 4 querrá lo mejor de lo mejor, y ahora mismo las cámaras no lo son.

Por lo tanto, nos gustaría que las cámaras del Samsung Galaxy Z Fold 5 sean tan buenas como las del Samsung Galaxy S23 Ultra, ya que es el móvil con las mejores cámaras de la compañía. Esto significaría una gran angular de 200MP, una ultra gran angular de 12MP, un teleobjetivo de 10MP con zoom óptico 3x y un periscopio de 10MP con zoom óptico 10x.

Dicho esto, hay que tener en cuenta que probablemente el motivo por el que Samsung recorta un poco las cámaras de su plegable es para poder evitar que el precio del dispositivo se dispare más todavía, ya que la tecnología necesaria para que el móvil sea plegable ya es mucho más cara que en el caso de un teléfono más tradicional. En otras palabras, las cámaras son una mejora que queremos ver, pero tampoco queremos que el Z Fold 5 suba más todavía de precio... así que habrá que ver cómo busca Samsung el equilibrio en eso.

Ahora bien, es probable que se produzcan algunas mejoras en la cámara, ya que las filtraciones sobre la cámara del Samsung Galaxy Z Fold 5 apuntan a uno o más sensores nuevos (aunque con el mismo número de megapíxeles que el Z Fold 4). También hemos oído que el Z Fold 5 podría tener una cámara selfie mejorada bajo la pantalla.

3. Que no se vea el pliegue

No hay manera de ignorar el pliegue del Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

A pesar de lo impresionantes que son las pantallas plegables de Samsung, la compañía no ha conseguido esconder el pliegue, ya que sigue siendo visible y se nota al deslizar el dedo por la pantalla. Esto es algo típico en todos los plegables del mercado, simplemente que según el modelo se nota más o menos.

Esto no es un gran problema y es algo a lo que la mayoría de la gente se acostumbra rápidamente, pero es una imperfección en una pantalla que por lo demás es excelente, así que nos gustaría que Samsung consiga ocultar el pliegue con éxito en el Galaxy Z Fold 5.

Por lo que hemos oído, es probable que el pliegue se aprecie, pero que sea más pequeño que antes, ya que una filtración apunta a una reducción del 15% en el tamaño del pliegue del Galaxy Z Fold 5 gracias al uso de un nuevo diseño de bisagra de gota de agua. Un 15% no suena a mucho, pero algo es algo.

4. Un precio más bajo

El Samsung Galaxy Z Fold 4 es muy caro (Image credit: Future / Lanc eUlanoff)

El mayor problema del Samsung Galaxy Z Fold 4 es su precio, ya que es uno de los teléfonos más caros del mundo.

Entendemos que al móvil no le queda otra que ser caro, debido al gran tamaño de su pantalla y la tecnología necesaria para que sea plegable, y al fin y al cabo, este el plegable de gama más alta de Samsung. Pero si pretenden que algún día esta gama de teléfonos pueda considerarse como algo convencional en el mercado, entonces Samsung tiene que buscar la forma de bajar un poco el precio del Galaxy Z Fold 5.

Dentro de que va a seguir siendo caro, creemos que debería costar menos que su predecesor, el Galaxy Z Fold 4, que parte de 1.799€.

Sin embargo, esto parece muy poco probable, a juzgar por las filtraciones que hemos escuchado hasta ahora. En el mejor de los casos, el Galaxy Z Fold 5 podría costar lo mismo que el Z Fold 4, pero otra filtración sobre el precio del Samsung Galaxy Z Fold 5 apunta a un aumento del precio.

5. Una batería de más capacidad

Con sus grandes pantallas, a la línea Fold le vendrían bien baterías grandes (Image credit: Future)

El Samsung Galaxy Z Fold 5 probablemente tendrá una pantalla casi del tamaño de una tablet pequeña, y con ese tamaño le vendría muy bien una batería de más capacidad que aguantara más tiempo.

El Samsung Galaxy Z Fold 4 solo tiene una batería de 4.400mAh, 600mAh menos que la del Samsung Galaxy S23 Ultra. Muchos otros teléfonos no plegables también tienen baterías más grandes que esa.

Este no es un problema exclusivo de los teléfonos plegables de Samsung y es de suponer que se debe a que la necesidad de una segunda pantalla y una bisagra se come un valioso espacio de la batería. Pero claro, es un problema que nos gustaría ver resuelto.

Por desgracia, es probable que no se solucione este año, ya que los informes sugieren que el Samsung Galaxy Z Fold 5 vuelve a tener una batería de 4.400mAh.

Sin embargo, hay esperanza para un futuro modelo, ya que se rumorea que Samsung utilizará un nuevo diseño de batería apilada en el Samsung Galaxy S24 Ultra, lo que permite que quepa un 10% más de capacidad en el mismo espacio. De ser así, es muy probable que esta tecnología llegue al Samsung Galaxy Z Fold 6 del año que viene.

6. Carga más rápida

El Galaxy Z Fold 4 es uno de los buques insignia con carga más lenta del mercado (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Además de una batería de mayor capacidad, es necesario que Samsung ofrezca una mayor velocidad de carga.

La velocidad de carga que ofrecen los móviles de Samsung siempre es bastante lenta en comparación con lo que vemos en el mercado, y el Galaxy Z Fold 4 tampoco se libra de este inconveniente. Soporta una carga de 25W por cable, y 15W de forma inalámbrica, y ambas velocidades son mediocres en comparación con los 150W que ofrece el OnePlus 10T y los 120W del Xiaomi 12 Pro, por ejemplo.

No esperamos ni necesitamos que Samsung alcance esas velocidades de carga tan increíbles, pero tienen que hacer que la diferencia no sea tan inmensa; aunque sea nos gustaría que el Samsung Galaxy Z Fold 5 soportara unos 60W-80W.

Lamentablemente, esto probablemente no sucederá, ya que las filtraciones coinciden en que la velocidad seguirá limitada a 25W una vez más.

Sin embargo, hay esperanza para el Samsung Galaxy Z Fold 6, ya que según los rumores Samsung cambará la tecnología de carga en el Galaxy S24 Ultra, que podría ofrecer una carga de 65W, así que tal vez esta misma tecnología llegue a un futuro plegable de Samsung.

7. Resistencia al polvo

El Samsung Galaxy Z Fold 4 carece de resistencia al polvo (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Los últimos teléfonos plegables de Samsung tienen una resistencia al agua decente, pero lo que todavía les falta es una verdadera resistencia al polvo, por lo que sería tranquilizador si el Z Fold 5 pudiera añadir esto.

A diferencia de muchas otras cosas en esta lista, hay esperanza de que este sea el caso, ya que un filtrador ha afirmado que el Samsung Galaxy Z Fold 5 tendrá una clasificación IP58. El "5" es el número clave, ya que significaría un nivel significativo de resistencia al polvo (hasta ahora el plegable ofrece IPX8).

Sin embargo, no todas las fuentes están de acuerdo, y otras afirman que el Z Fold 5 "no cumple con el estándar IP58 de resistencia al polvo". Así que esto es algo de lo que actualmente no estamos seguros.

Sea como sea, el Samsung Galaxy Z Fold 5 se lanzará el 26 de julio, así que en menos de 48 horas lo sabremos.