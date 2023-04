El Samsung Galaxy Z Fold 5 y el Z Flip 5 podrían venir con cámaras mucho mejores

Uno de los puntos flojos habituales de los teléfonos plegables es que sus cámaras no suelen estar a la altura de las de modelos de gama alta, pero parece que Samsung podría centrarse más en ellas con los esperados Samsung Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab) y Samsung Galaxy Z Flip 5 (opens in new tab).

Dicho esto, si esperabas más megapíxeles o lentes adicionales, puede que no tengas suerte, porque según el filtrador Yogesh Brar (opens in new tab) (que tiene un sólido historial de haber acertado antes), el Galaxy Z Fold 5 tendrá una cámara principal de 50MP, una ultra gran angular de 12MP y una teleobjetivo de 10MP, es decir, lo mismito que su predecesor, el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab).

Del mismo modo, el Samsung Galaxy Z Flip 5 aparentemente se quedará con una cámara principal de 12MP y una ultra gran angular de 12MP, al igual que el Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab).

Entonces... ¿dónde están las mejoras? Pues según este filtrador estos móviles plegables vendrán con sensores de imagen. No se especifica cuál de las cámaras tendrá nuevos sensores, pero un cambio de sensor puede tener un gran impacto en la calidad de la imagen.

De hecho, aunque tener más megapíxeles puede estar bien, una mejora del sensor puede tener un mayor impacto en las fotos. Por supuesto, no sabemos qué mejora ofrecerán los nuevos sensores, pero es de suponer que superarán a los de los modelos actuales.

Tampoco sabemos con certeza si esta filtración es precisa, sobre todo porque otra filtración apuntaba a una cámara de 108MP (opens in new tab) en el Samsung Galaxy Z Fold 5. Pero la mayoría de los otros informes han sugerido que el recuento de megapíxeles se mantendrá igual (opens in new tab), por lo que las afirmaciones de Brar parecen probables.

Samsung Galaxy Z Fold 5- 50MP + 12MP (UW) + 10MP (Tele)Samsung Galaxy Z Flip 5- 12MP + 12MP (UW)- Improved hinge- New image sensors- Large outer displays- Qualcomm Snapdragon for GalaxyApril 6, 2023 See more

Pantallas externas más grandes y bisagras mejoradas

Pero eso no es todo, ya que tenemos más filtraciones de las que hablar más allá de las cámaras. Yogesh Brar también se hace eco de otras filtraciones al afirmar que estos teléfonos vendrán con un chip Snapdragon Gen 2 "para Galaxy" (igual que la serie Samsung Galaxy S23 (opens in new tab)) y una bisagra mejorada (opens in new tab).

También se habla de pantallas externas de mayor tamaño (opens in new tab)para estos móviles, algo que ya habíamos oído para el Galaxy Z Flip 5, pero no para el Z Fold 5. Como referencia, la primera podría pasar de 1,9 a 3,4 pulgadas, según filtraciones anteriores. El Z Fold 4 ya tiene una pantalla de 6,2 pulgadas mucho más aprovechable, pero no diríamos que no a un poco más de espacio, sobre todo si adoptara una relación de aspecto ligeramente más amplia.

Queda por ver si todo se confirma o no, y probablemente no lo sabremos hasta agosto, ya que es entonces cuando probablemente aterricen estos candidatos a mejores móviles plegables (opens in new tab).