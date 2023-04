Las últimas filtraciones del Samsung Galaxy Z Flip 5 sugieren que han solucionado su mayor problema

Todavía faltan unos meses para que los Samsung Galaxy Z Flip 5 (opens in new tab) y Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab)sean presentados, pero gracias a unas nuevas filtraciones sabemos algunos cosas sobre el aspecto que tendrán los móviles. Un nuevo render, que corrobora filtraciones anteriores, muestra cómo podría ser la pantalla externa del Flip, que se espera que sea más grande, mientras que un analista fiable ha compartido detalles de los colores en los que podrían comercializarse los nuevos plegables de Samsung.

Esta última filtración procede de Ross Young (opens in new tab), un analista de pantallas, que afirma que el Galaxy Z Flip 5 vendrá en beige, gris, verde claro y rosa claro, mientras que el Galaxy Z Fold 5 tendrá opciones en beige, negro y azul claro.

En cuanto a la pantalla, SamMobile (opens in new tab) la ha filtrado junto con un render. Muestra una pantalla exterior bastante grande, similar a la del Oppo Find N2 Flip (opens in new tab), y podemos ver que se le da buena utilidad; quizá no para jugar, pero sí para responder mensajes, leer correos electrónicos, consultar el tiempo y cosas así.

(Image credit: SamMobile)

Es hora de arreglar los puntos flojos

Los primeros Galaxy Z Flip fueron criticados por sus diminutas e inútiles pantallas. Con el Flip 3 y el Flip 4, Samsung hizo un gran esfuerzo para solucionar este problema haciendo las pantallas externas más grandes, pero siguen sin ser tan grandes como las pantallas de los plegables de sus rivales Oppo, Motorola y Huawei. Por supuesto, a pesar de que estas empresas fabrican algunos de los mejores plegables, sólo son rivales en el sentido técnico. Compiten, pero Samsung está cómodamente por delante en ventas.

Como tal, la brecha entre Samsung y los demás en cuota de mercado significa que la empresa puede permitirse el lujo de tomarse su tiempo para corregir estos defectos sin que sus ventas se vean afectadas. Si el Z Flip 6 o 7 de Samsung llegara con una pantalla más pequeña, o cámaras o velocidad de carga inferiores a las de los dispositivos de la competencia, ¿quién se daría cuenta? De todas formas, la mayoría de ellos no se pueden comprar.

Dicho eso, no olvidemos que Oppo acaba de conseguir un gran hito. El Oppo Find N2 Flip (opens in new tab)ha conseguido arrebatarle el primer puesto al Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) en nuestro ranking de mejores teléfonos plegables (opens in new tab), y es actualmente el mejor plegable tipo concha, así que Samsung haría bien en ponerse las pilas.