El Samsung Galaxy Z Fold 5 podría venir con enormes mejoras en la cámaras respecto al Z Fold 4

Con la llegada del 2023, parece que las filtraciones sobre el Samsung Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab) se han intensificado, y el último rumor va sobre las cámaras que tendrá el próximo plegable de la compañía.

Según un informe publicado por el medio vietnamita de tecnología The Pixel (opens in new tab), el Samsung Galaxy Z Fold 5 podría cambiar la cámara principal de 50MP que tenía el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) por una mucho mejor de 108MP (parecida a la que tiene el Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab)).

La misma web también ha sugerido que el Galaxy Z Fold 5 podría tener también un teleobjetivo de 64MP (con zoom óptico de 2 aumentos), además de una cámara ultra gran angular de 12MP. Esa configuración de cámaras supondría por un lado, una mejora respecto a lo que ofrecía el Galaxy Z Fold 4 predecesor, ya que contaba con un teleobjetivo de 10MP, pero bajaría en los aumentos, ya que el predecesor llegaba hasta 3x.

Ese último punto es el que nos hace ser cautos a la hora de creernos estos nuevos rumores. Aunque sin duda es emocionante pensar que por fin podríamos ver un teléfono plegable capaz de igualar a los no plegables en el departamento fotográfico, es difícil imaginar que Samsung dote al Galaxy Z Fold 5 de unas capacidades de zoom óptico más débiles que las de su predecesor.

Además, tal y como señala SamMobile (opens in new tab), Samsung no suele hacer dos cambios importantes en las cámara seguidos, por lo que eso también suena dudoso. La configuración de la cámara del Galaxy Z Fold 4 supuso una mejora significativa con respecto a los sensores equivalentes del Samsung Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab), lo que nos hace ser un poco escépticos sobre la posibilidad de que el Galaxy Z Fold 5 incluya otra mejora significativa de la cámara.

Por supuesto, esperamos algún tipo de mejora fotográfica en el Galaxy Z Fold 5, pero un nuevo sensor de 108MP y un teleobjetivo de 64MP, nos parece demasiado.

El Samsung Galaxy Z Fold 4 cuenta con una cámara principal de 50MP y un teleobjetivo de 10MP. (Image credit: Future)

Más que una simple mejora de la cámara

Sin embargo, nos suenan más creíbles los rumores que han hablado sobre el diseño del Galaxy Z Fold 5. Según el medio surcoreano Naver (opens in new tab), Samsung va a cambiar la bisagra del plegable, que pasará a tener una de un tipo llamado "gota de agua", (opens in new tab) que básicamente significa que podrás plegar el móvil de tal manera que quedará totalmente plano, sin espacios visibles entre las dos mitades de su pantalla.

Ya hay varios teléfonos de fabricantes chinos que usan este tipo de diseño para sus plegables (como el Huawei Mate X2, el Honor Magic Vs y el Oppo Find N2 (opens in new tab)), pero lo hacen a costa de la resistencia total al agua. Samsung, sin embargo, planea añadir la nueva forma de bisagra a la vez que pretende mantener la certificación IPX8 de resistencia al agua, y eso es algo que ningún rival plegable ha conseguido ofrecer todavía.

En cuanto a la fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy Z Fold 5, esperamos que llegue en algún momento de agosto de 2023. El Galaxy Z Fold 4, el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Fold 2 se presentaron en agosto de sus respectivos años de lanzamiento, por lo que es de esperar que el Galaxy Z Fold 5 seguirá ese calendario.

Todavía no se ha hablado sobre el precio que tendrá el próximo plegable tipo libro de Samsung, pero el Galaxy Z Fold 4 se lanzó por un precio de partida de 1.799€, y es de esperar que su sucesor cueste algo parecido, por lo que seguirá siendo muy caro. Aun así, estas mejoras podrían ayudarle a hacerse un hueco en nuestros rankings de los mejores teléfonos Samsung (opens in new tab) y mejores plegables (opens in new tab).