La línea Oppo Find N2 ha aterrizado, y va a dar competencia a los plegables de Samsung

Parece que las empresas chinas tienen muchas ganas de sacar sus teléfonos antes de que acabe el año, ya que tras el lanzamiento del Xiaomi 13 (opens in new tab), ahora llegan el Oppo Find N2 y el Oppo Find N2 Flip, dos nuevos teléfonos plegables diseñados para competir con el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) y el Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab).

Acaban de ser presentados en el segundo día del evento anual Inno Day de Oppo, pero al igual que con el Xiaomi 13, este lanzamiento inicial es sólo para China. Sin embargo, Oppo ha sido un poco más específica sobre sus planes globales que Xiaomi; diciendo que el Oppo Find N2 Flip se lanzará en el extranjero (incluyendo la mayoría de los países de Europa) en el primer trimestre del 2023. Es decir, entre enero y marzo del 2023.

Lamentablemente, no se sabe nada del lanzamiento mundial del rival del Z Fold de la compañía, el Oppo Find N2 estándar, por lo que es posible que se quede exclusivamente en China, sobre todo porque el Oppo Find N original tampoco está muy extendido.

En cuanto a las especificaciones, empezaremos por el Oppo Find N2 Flip, ya que es el que probablemente se pueda comprar; un móvil plegable tipo concha como el Galaxy Z Flip 4 y el Motorola Razr (2022) con algunos puntos de venta propios.

El más destacado es la mayor pantalla de cualquier teléfono plegable hasta la fecha, que tiene el potencial de hacer que el Oppo Find N2 Flip sea mucho más útil cuando está plegado que la mayoría de los plegables.

Oppo afirma que se pueden ver hasta seis notificaciones a la vez en esta pantalla, y también utilizarla para previsualizar las fotos tomadas por las cámaras de "nivel insignia" del teléfono.

El Find N2 Flip también tiene una batería de 4.300mAh, que Oppo afirma que ofrece "autonomía para todo el día", además de un potente chip MediaTek Dimensity 9000 Plus en su corazón, y un pliegue aparentemente "casi invisible". Lo creeremos cuando (no) lo veamos. En el momento de escribir estas líneas, aún no se habían desvelado el resto de especificaciones.

An Oppo Find N2 (Image credit: Oppo)

En cuanto al Oppo Find N2, se trata de un plegable más grande, en la línea del Samsung Galaxy Z Fold 4. Tiene una pantalla principal plegable de 7,1 pulgadas y 1792 x 1920 píxeles que utiliza tecnología AMOLED y tiene una frecuencia de actualización dinámica de hasta 120Hz.

También hay una pantalla externa AMOLED de 5,54 pulgadas 1080 x 2120, con una frecuencia de actualización de 120Hz, y el teléfono viene alimentado por un chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, junto con hasta 16GB de RAM.

Hay hasta 512GB de almacenamiento, una batería de 4.520mAh con carga de 67W, soporte 5G, y una cámara de triple objetivo, con un sensor principal de 50MP f/1.8, un ultra gran angular de 48MP f/2.2, y un teleobjetivo de 32MP f/2.0. También hay dos cámaras selfie de 32MP, y el Oppo Find N2 ejecuta Android 13, con la interfaz ColorOS 13 de Oppo.

Está revestido de un resistente cristal Gorilla Glass Victus tanto en la parte delantera como en la trasera (en blanco y verde), mientras que la parte trasera del modelo negro está envuelta en cuero vegano. También pesa sólo 233g en negro o 237g en los otros tonos, lo que lo hace más ligero que el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) de 240g, a pesar de que ese teléfono no es plegable.

A Motorola Razr (2022) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Dura competencia de Samsung y Motorola

Este es un año repleto de teléfonos plegables, y especialmente de los tipo concha, con el Oppo Find N2 Flip como competidores del Samsung Galaxy Z Flip 4 y el Motorola Razr (2022).

No vamos a hacer aquí una comparación completa de especificaciones (entre otras cosas porque no tenemos la lista completa de especificaciones del teléfono de Oppo), pero el Find N2 Flip parece destacar por su gran pantalla de cubierta y su batería de 4.300mAh, que es significativamente mayor que la de 3.700mAh del Z Flip 4 o la de 3.500mAh del Razr (2022).

Es posible que el pliegue del teléfono de Oppo también sea menos visible, pero no estaremos seguros de ello hasta que lo hayamos probado.

En cuanto al Motorola Razr (2022), destaca su frecuencia de refresco de 144Hz, mientras que el Samsung Galaxy Z Flip 4 ofrece resistencia al agua, y tanto el Samsung como el Motorola tienen un potente chip Snapdragon 8 Plus Gen 1.

No sabremos exactamente cómo se comporta el Oppo Find N2 Flip hasta que lo hayamos usado, pero por lo que hemos oído hasta ahora, sin duda parece que podría ser uno de los mejores teléfonos plegables.