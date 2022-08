Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Z Fold 4: Comparativa - ¿Qué mejoras trae el nuevo plegable tipo libro?

No sería justo decir que Samsung es la única marca que juega al juego de los móviles plegables, pero lo que es innegable, es que es el jugador más importante, y con diferencia.

El Samsung Galaxy Z Fold 3 del año pasado, alcanzó el punto álgido en lo que se refiere a este emocionante formato de teléfono. ¿Podrá el Samsung Galaxy Z Fold 4 de 2022 continuar ese logro?

Todavía no podemos darte nuestro veredicto final sobre el Galaxy Z Fold 4, ya que todavía lo estamos analizando a conciencia, pero por lo que hemos podido comprobar ahora, y por sus especificaciones, sí que podemos darte ya algunas conclusiones y contarte cómo queda el nuevo plegable tipo libro en comparación con su predecesor, el Z Fold 3.

Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Z Fold 4: precio y disponibilidad

El Z Fold 4 con el lápiz óptico S Pen (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El Samsung Galaxy Z Fold 3 fue lanzado el 27 de agosto del 2021, por un precio que partía de 1.809€ para la variante básica con 256GB, y subía a 1.909€ si preferías 512GB de almacenamiento.

Por otro lado, el Samsung Galaxy Z Fold 4 fue anunciado el 10 de agosto de 2022. Su precio es de 1.799€ si optas por la variante con 256GB, de 1.919,99€ si prefieres 512GB, y este año, la novedad es que también puedes optar por un enorme almacenamiento de 1TB si te gastas 2.159,99€.

En ambos plegables la RAM es de 12GB.

Como puedes ver, y dejando de lado la nueva variante superior, el Galaxy Z Fold 4 de este año cuesta 10€ menos que el Galaxy Z Fold 3, al menos en su lanzamiento, ya que a día de hoy ya puedes encontrar el Fold 3 rebajado, y bajará más todavía ahora que han lanzado el nuevo modelo.

Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Z Fold 4: diseño

Samsung Galaxy Z Fold 3 con el S Pen (Image credit: TechRadar)

Samsung no es que haya reinventado los plegables con el nuevo Galaxy Z Fold 4, más bien ha refinado el modelo anterior. Tal y como afirma la compañía: es el "plegable más fino y ligero hasta la fecha".

Con unas dimensiones 155,1 x 130,1 x 6,3 mm cuando se despliega, el Z Fold 4 es un poco más corto y delgado que el Galaxy Z Fold 3, que mide 158,2 x 128,1 x 6,4 mm, aunque el predecesor es un poco más estrecho debido a su pantalla con una relación de aspecto más alta.

Aunque la diferencia en el grosor de 0,1mm cuando los dispositivos están abiertos no es una diferencia notable, sí que es más significativa cuando los plegables están cerrados. Gracias a un diseño mejor logrado, el Samsung Galaxy Z Fold 4 pasa de tener 14,2 a 15,8 mm de grosor, mientras que el Galaxy Z Fold 3 pasa de 14,4 a 16mm.

El Galaxy Z Fold 4 también es 8 gramos más ligero que el Z Fold 3, ya que pesa 263g frente a los 271g del modelo anterior. Otro aspecto en el que notamos ese diseño refinado, es que los marcos del Galaxy Z Fold 4 son más delgados.

Tal y como suele hacer Samsung, también ha modificado un poco los colores en los que se venden los dos plegables. El Galaxy Z Fold 4 está disponible en Gray Green (gris verdoso), Phantom Black (negro) y Beige. Además, hay un color adicional disponible de forma exclusiva en la web de Samsung, que es el "Burgundy", es decir, color borgoña o vino. Por otro lado, el Galaxy Z Fold 3 está disponible en Phantom Green, Phantom Silver y Phantom Black.

El nuevo plegable de Samsung es también más resistente que su predecesor, gracias a que está protegido por Gorilla Glass Victus+ tanto por delante como por detrás, mientras que en el Galaxy Z Fold 3 tenemos la versión anterior Gorilla Glass Victus (sin el +).

Uno de los aspectos en los que los plegables necesitan mejorar para ponerse a la altura de los móviles tradicionales es en la protección frente al agua y al polvo, ya que ambos Fold se quedan con una certificación IPX8. Dicho esto, esa certificación que ofrece Samsung no es capaz de igualarla ningún otro plegable del mercado.

Ambos plegables son compatibles con el mismo lápiz óptico S Pen Fold Edition, aunque en ninguno encontrarás una ranura para poder guardar el lápiz dentro del propio dispositivo.

Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Z Fold 4: pantalla

El Fold 4 parcialmente plegado (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Los dos teléfonos cuentan con dos pantallas: una principal, que es la que se usa al desplegar el móvil, que es flexible y de 7,6 pulgadas, y una externa de 6,2 pulgadas. Ambas son pantallas AMOLED que se ven bien nítidas y con una tasa de refresco de 120Hz.

En lo que difieren ligeramente es en la relación de aspecto. El Galaxy Z Fold 4 tiene una pantalla principal 3mm más ancha, lo que hace que sea supuestamente un "lienzo" más útil. Eso supone una diferencia en la resolución, que en el Galaxy Z Fold 4 es de 2176 x 1812, mientras que en el Galaxy Z Fold 3 es de 2208 x 1768.

Aplicaciones como Outlook, Office, Teams, Facebook, y Google Meet han sido optimizadas para la pantalla más grande del Fold 4, con elementos adicionales de la interfaz de usuario recortados en algunos casos.

Resulta interesante que si bien el tamaño de la pantalla externa del nuevo plegable es la misma que en el predecesor, de 6.2 pulgadas, tiene una resolución más nítida, ya que es de 2316 x 904 frente a las 2268 x 832 del Galaxy Z Fold 3.

Nos encantó la disposición única y flexible (en más de un sentido) de la pantalla del Galaxy Z Fold 3, y nos sorprendería mucho que el Galaxy Z Fold 4 no ofreciera una experiencia igualmente impresionante.

Otra mejora en el Galaxy Z Fold 4 es que la cámara selfie, que en ambos casos se encuentra debajo de la pantalla principal, está ahora mejor disimulada. Por otro lado, esa pantalla está protegida en el Galaxy Z Fold 4 por el cristal "Ultra Thin Glass" de Samsung en su versión 2.0, y según la compañía es un 20% más resistente que la versión anterior, que es la que tiene el Z Fold 3.

Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Z Fold 4: cámaras

El conjunto de cámaras del Galaxy Z Fold 4 es mucho mejor que el del Galaxy Z Fold 3 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El punto flaco más destacable del Galaxy Z Fold 3 eran sus cámaras, que eran algo decepcionantes. Si bien eran capaces de ofrecerte algunos buenos resultados, en comparación con las cámaras del Galaxy S21 Ultra se quedaban realmente cortas.

No estamos diciendo que ahora el Galaxy Z Fold 4 tenga unas cámaras igual de buenas que las del Galaxy S22 Ultra, pero sí que se acercan mucho más. Concretamente, en el Galaxy Z Fold 3 encontrábamos un sistema de tres cámaras de 12MP cada una, y ahora en el Galaxy Z Fold 4, estas han sido mejoradas a una principal ancha de 50MP, por lo que ofrece más píxeles, junto con un teleobjetivo de 10MP y una ultra gran angular de 12MP.

Además, el sensor principal no solo tiene más megapíxeles, sino que también capta un 23% más de luz que antes. Viene además con las tecnologías OIS (estabilización de imagen óptica) y VDIS (estabilización de vídeo digital) mejoradas, por lo que esperamos que esta cámara principal sea mucho mejor en escenarios con poca luz que la del Galaxy Z Fold 3.

Por lo demás, aunque es verdad que el Galaxy Z Fold 4 tiene un teleobjetivo de 10MP que suena a que sea inferior que el de 12MP del Z Fold 3, lo cierto es que ofrece un zoom mucho mejor, de 3x frente a los 2x del predecesor.

En cuanto a las cámaras selfie, en ambos plegables encontramos una de 10MP en la pantalla exterior, y otra escondida debajo de la pantalla principal, que es de 4MP, pero cabe señalar que esta última se disimula mucho mejor en el nuevo Z Fold 4, por lo que es menos visible.

En general, parece que el Galaxy Z Fold 4 llega con un conjunto de cámaras que presenta bastantes mejoras respecto al Z Fold 3, y esa es una actualización muy bienvenida.

Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Z Fold 4: especificaciones y rendimiento

(Image credit: Future)

Otro aspecto en el que el Samsung Galaxy Z Fold 4 viene con una clara mejora respecto a su predecesor es el rendimiento.

No es que el chip Snapdragon 888 del Z Fold 3 sea lento ni mucho menos, pero el Galaxy Z Fold 4 llega con el último chip del mercado, el Snapdragon 8+ Gen 1, que muestra los avances de una generación y media respecto al procesador del Z Fold 3.

Todavía es pronto para que podamos ofrecerte pruebas comparativas con nuestros benchmarks (software de análisis), pero por lo que hemos visto en otro móviles que han llegado con el mismo chip, el Snapdragon 8+ Gen 1 ofrece una ventaja significativa tanto en el rendimiento de la CPU como en el de la GPU respecto al Snapdragon 888.

Esta diferencia de rendimiento puede que no se note mucho en el uso general del móvil, pero Samsung está enfocando claramente el Galaxy Z Fold 4 como una gran opción para aquellos que necesiten una tablet centrada en la productividad. Esto incluye la inclusión de una nueva barra de tareas que sirve para cambiar sin problemas entre aplicaciones y para abrirlas rápidamente en modo multitarea.

También contamos con que el nuevo teléfono plegable sea capaz de ejecutar juegos de gama alta de forma incluso más competente que su predecesor, con mayores tasas de refresco.

Ambos dispositivos cuentan con 12GB de memoria RAM, mientras que, tal y como hemos comentado antes, el nuevo Galaxy Z Fold 4 viene con una opción de almacenamiento adicional de 1TB (las otras configuraciones son las mismas en ambos plegables: 256GB y 512GB).

Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Z Fold 4: duración de la batería

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Algo que nos ha decepcionado un poco, es que Samsung no ha aumentado la capacidad de la batería en el Galaxy Z Fold 4, ya que viene con la misma de 4.400mAh que tenía el Galaxy Z Fold 3.

Eso se queda un poco justo para un buque insignia, y más para uno con una pantalla tan grande de 7.6 pulgadas (y ya ni entramos en que tiene otra pantalla adicional).

En nuestro análisis del Galaxy Z Fold 3, dijimos que si le damos un uso más intenso al plegable eso haría que tuviéramos que cargarlo antes de que llegara la noche. Sea como sea, esperamos que el nuevo chip, que tiene mejor eficiencia energética, ayude para que en el caso del Galaxy Z Fold 4 la batería dure más, aún teniendo la misma capacidad. Tendremos que ponerlo a prueba a conciencia para ver qué tal, pero no tenemos muchas esperanzas.

Por otro lado, también nos ha decepcionado un poco que Samsung tampoco haya mejorado las capacidades de carga del plegable. Ambos modelos soportan una carga de 25W, lo que suena bastante ridículo en comparación con los 67W, 80W y 150W que ofrecen la mayoría de los otros buques insignia del mercado. Y tal y como suele hacer Samsung, tampoco encontrarás un cargador incluido en la caja de este móvil.

Dicho esto, parece que la compañía ha hecho algún tipo de mejora mágica, ya que incluso teniendo la misma velocidad de carga y la misma capacidad de batería, al parecer el Galaxy Z Fold 4 se puede cargar de 0 a 50% en 30 minutos, mientras que el Galaxy Z Fold 3 solo alcanza el 33% en ese tiempo.

Por último, la carga inalámbrica sí que es un poquito más rápida, ya que en el Z Fold 4 es de 15W mientras que en el Z Fold 3 se queda en 11W.

Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Z Fold 4: conclusión

Bueno, entonces, ¿supone el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 4 una mejora notable frente al Galaxy Z Fold 3?

Samsung parece haber hecho un progreso notable con su último buque insignia plegable. Incluso en estos momentos en los que el nuevo plegable acaba de llegar y todavía tenemos que analizarlo más en profundidad, ya tenemos claro que es mucho más rápido que su predecesor. Además, la compañía claramente ha tratado de mejorar el mayor punto flojo del Galaxy Z Fold 3, que era su conjunto de cámaras.

Por lo demás, parece que el Galaxy Z Fold 4 presenta sobre todo algunos ajustes enfocados en lo práctico y la utilidad. La relación de aspecto de la pantalla principal es ligeramente más amplia, lo que debería hacerla más útil en más casos de uso, mientras que las velocidades de carga parecen haber sido un poco mejoradas para ser algo más rápidas (aunque no se aprecie en los números).

A primera vista, no parece que estemos ante un avance generacional enorme, aunque no podremos daros nuestro veredicto final hasta que hayamos elaborado nuestro análisis en profundidad del Galaxy Z Fold 4, cosa que lleva un tiempo.

Lo que sí que está prácticamente asegurado es que Samsung seguirá dominando el mundo de los plegables un año más, aunque nos encantaría que el año que viene pudiéramos ver una actualización más impresionante.

