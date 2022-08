El Samsung Galaxy Z Fold 4 tiene un duro rival: el nuevo plegable Xiaomi Mix Fold 2

Estamos en una época inusualmente ajetreada en el mercado de los teléfonos plegables, ya que el 10 de agosto Samsung lanzó el Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) y el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), y tan solo un día después, les siguió el Motorola Razr 2022 (opens in new tab) y el nuevo plegable de Xiaomi.

El gigante chino acaba de presentar el Xiaomi Mix Fold 2, un móvil que tiene una forma similar a la del Galaxy Z Fold 4, es decir, es un plegable tipo libro.

El Xiaomi Mix Fold 2 tiene una pantalla principal (cuando está abierto) de 8.02 pulgadas y resolución 1914 x 2160, con una tasa de refresco de 120Hz y 360 píxeles por pulgada, mientras que la pantalla exterior es de 6.56 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz.

La potencia está asegurada gracias al chip Snapdragon 8+ Gen 1 y los 12GB de RAM, y respecto al almacenamiento se puede elegir entre 256GB, 512GB y 1TB. Todo esto es igual que en el Galaxy Z Fold 4.

El Xiaomi Mix Fold 2 cuenta con cámaras de la marca Leica: una principal de 50MP, una ultra gran angular de 13MP y un teleobjetivo de 8MP con zoom óptico a 2x. Por otro lado, la batería es de 4.500mAh y se puede cargar a 67W.

Ahora bien, seguramente el móvil plegable de Xiaomi no se lance fuera de China, ya que, por un lado, eso es lo que pasó con el Xiaomi Mi Mix Fold (opens in new tab) original, y por otro, Xiaomi España ha confirmado que "por el momento no está previsto que llegue a Europa".

Respecto al precio, allí se ha lanzado por 8.999 yuanes, lo que convertido a euros son unos 1.297€, pero que no te quepa duda de que si se comercializara en el resto del mundo, costaría bastante más.

(Image credit: Xiaomi)

¿Cómo queda el Xiaomi Mix Fold 2 en comparación con el Samsung Galaxy Z Fold 4?

El Xiaomi Mix Fold 2 y el Samsung Galaxy Z Fold 4 son los dos buques insignia realmente premium, pero hay algunas diferencias claras entre ellos.

El teléfono de Xiaomi tiene pantallas ligeramente más grandes (8.02" y 6.56" frente a 7.6" y 6.2"), una batería de capacidad un poco mayor (4.500mAh en vez de 4.400mAh) y una carga más rápida (67W frente a 25W), pero el Xiaomi Mix Fold 2 tiene un zoom óptico ligeramente peor. A nivel de potencia y almacenamiento, no encontramos diferencias, y sus cámaras también son muy similares (sin contar con el zoom).

En el caso de que Xiaomi decidiera lanzar su nuevo plegable globalmente, el precio del Mix Fold 2 sería crucial a la hora de comparar estos dos dispositivos, y en el caso de que lo comercializaran fuera de China, probablemente lo harían con un precio ligeramente más bajo que el Galaxy Z Fold 4 para poder robarle ventas.

Sea como sea, si el Xiaomi Mix Fold 2 se lanzara a nivel mundial, seguramente entraría en nuestro ranking de mejores móviles plegables (opens in new tab).