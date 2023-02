Las bisagras de los Samsung Galaxy Z Fold 5 y Z Flip 5 permitirán que se plieguen por completo, sin perder su resistencia al agua

Los plegables Samsung Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab) y Samsung Galaxy Z Flip 5 (opens in new tab) deberían ser presentados este verano, y unas nuevas filtraciones nos han permitido hacernos una buena idea de las mejoras de diseño que veremos, en comparación con las versiones de 2022 de estos móviles.

El conocido informador Ice Universe ha confirmado a través de la red social china Weibo (opens in new tab) (y compartido por Android Police (opens in new tab)) y a través de Twitter (opens in new tab) (compartido por Notebookcheck (opens in new tab)) que ambos plegables vendrán con nuevas bisagras de en forma de gota de agua, lo que esencialmente significa que ambos lados quedarán planos uno contra otro cuando se plieguen (la bisagra cerrada parece una gota de agua desde el lateral, de ahí el nombre).

En el caso del Galaxy Z Fold 5, parece que se han recortado algunos milímetros del grosor del dispositivo en comparación con el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab); en concreto, hablamos de un grosor máximo de unos 13mm frente a los 16mm de su predecesor. Todavía no se ha hablado de las dimensiones del Galaxy Z Flip 5.

Lograrán mantener la resistencia al agua

Además de tener un aspecto más bonito, el cambio a la bisagra de gota de agua debería hacer que los plegables fueran más resistentes y duraderos. Esta tecnología ya se utiliza en algunos teléfonos de fabricantes chinos, por lo que ya ha sido probada.

Ahora bien, normalmente hay que pagar un precio por tener este tipo de bisagra, y es que suele implicar que el plegable pierda la resistencia al agua, y así lo vemos en los modelos de otras marcas que cuentan con bisagra en forma de gota de agua. Por suerte, según esta fuente, no será así en el caso de los dispositivos de Samsung: al parecer, el Z Fold 5 y el Z Flip 5 podrán sobrevivir a un chapuzón de hasta cierta profundidad durante un tiempo determinado.

Hay que tener en cuenta que estos rumores ya los habíamos escuchado antes (opens in new tab), por lo que no se trata de información completamente nueva. Sin embargo, el hecho de que este filtrador, que suele acertar cuando habla, lo haya reiterado, hace que la información suene mucho más fiable.

Cómo hemos avanzado

Es mérito de Samsung que ahora estemos en una fase en la que la durabilidad de los teléfonos plegables ya no sea realmente un problema. A lo largo de los años, sus plegables se han vuelto más resistentes, y parece que esa tendencia va a continuar con el par de móviles de este año.

Es verdad que estos plegables siguen siendo muy caros, sobre todo el Fold, pero es algo que se espera teniendo en cuenta la compleja tecnología que incorporan. Eso sí, esperamos que estos precios bajen con el tiempo, a medida que mejoren los procesos de fabricación.

Eso, por supuesto, también traerá más competidores. Los rumores sobre la existencia de un iPhone plegable (opens in new tab) no dejan de repetirse, mientras que el Google Pixel Fold (opens in new tab) podría salir incluso antes, y es posible que lo haga en algún momento de este año.

Estos nuevos modelos competirán con los de Samsung, pero les será duro, ya que Samsung lleva una ventaja de cinco años en lo que respecta a los plegables. Con el Galaxy Z Fold 5 y el Galaxy Z Flip 5, veremos hasta dónde pueden llegar antes de que los rivales de Apple y Google les alcancen.