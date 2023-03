La última filtración del Samsung Galaxy Z Fold 5 sugiere que no habrá mejoras en la cámara principal

A medida que pasan los meses nos acercamos más y más al lanzamiento del Samsung Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab), pero según un filtrador bien situado, la cámara principal del plegable no va a ser mejorada respecto a la del modelo actual.

Así lo ha afirmado el filtrador Ice Universe (opens in new tab), que es una fuente que suele acertar casi siempre en predicciones sobre móviles. Según dice, es "imposible utilizar el HP2" en el Galaxy Z Fold 5, por lo que esta especificación en particular no se va a actualizar este año.

Ese "HP2" se refiere al sensor ISOCELL HP2 de 200MP de Samsung (opens in new tab), que viene dentro del Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab). Lo que no sabemos es por qué es "imposible" que implementen el sensor en el Z Fold 5, tal vez sea por restricciones físicas de espacio o algún otro problema de ingeniería.

Galaxy Z Fold5 will continue to use the same camera module as Fold4. It is impossible to use HP2.March 10, 2023 See more

Las cámaras en cifras

Esto nos lleva de nuevo al módulo de la cámara principal del Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab): cuenta con tres cámaras en la "parte trasera", de 50MP, 12MP y 10MP, una cámara de una sola lente de 4MP escondida debajo de la pantalla principal y una cámara de una sola lente de 10MP en la pantalla de cubierta, es decir, la "parte delantera".

Según esta última filtración, esas especificaciones no cambiarán este año, al menos no el módulo de la cámara principal, lo cual contradice lo que habíamos escuchado anteriormente (opens in new tab) de que Samsung podría aumentar la lente de la cámara principal a 108MP.

Si Samsung mantiene el calendario del año pasado, el Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab) debería debutar junto con el Samsung Galaxy Z Flip 5 (opens in new tab) en agosto. Eso sí, no esperes grandes cambios o mejoras en cuanto a componentes internos.

Se siguen haciendo recortes en los plegables

No hay duda de que los teléfonos plegables (opens in new tab) han avanzado a pasos agigantados en los últimos años en términos de calidad y durabilidad, y Samsung ha estado a la vanguardia de ello, pero esta filtración muestra que la forma de estos dispositivos todavía tiene sus limitaciones.

Lo cierto es que la tecnología plegable ya es muy cara de por si, y si encima las especificaciones fueran lo mejor de lo mejores, los móviles serían impagables... más caros todavía de lo que ya son.

Las cámaras del Galaxy Z Fold 4 se quedan muy lejos de las del Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), y parece que este año volverá a pasar lo mismo con el Galaxy Z Fold 5 y el Galaxy S23 Ultra. Está claro que a día de hoy, si lo que quieres es un móvil con las mejores especificaciones posibles, entonces debes optar por un teléfono convencional.

Basándonos en rumores anteriores, parece que el diseño tampoco va a cambiar en la nueva versión de 2023. Eso sí, el chip al menos sí que debería ser actualizado, lo que se traducirá en un rendimiento del software un poco más rápido que antes.

La configuración de la cámara del Z Fold 4 nos impresionó bastante, así que quizá no sea un desastre que Samsung mantenga los mismos componentes este año, sobre todo si eso significa que el precio será inferior al del año pasado.