El Samsung Galaxy Z Fold 5 podría ser el móvil más decepcionante del año

Los móviles plegables sin dudas son muy emocionantes, pero es innegable que también son muy caros. Por eso, necesitan más que ningún otro modelo justificar su elevado precio con mejoras y cambios cada vez que sale un nuevo modelo. Sin embargo, parece que el Samsung Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab) apenas vendrá con mejoras.

Esto es lo que ha dicho @UniverseIce (opens in new tab), un conocido filtrador que suele acertar cuando dice algo. Concretamente, ha afirmado que el Galaxy Z Fold 5 seguirá teniendo una pantalla de cubierta de 6,2 pulgadas, igual que el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab).

En otro tuit (opens in new tab), afirma que "el diseño ha sido confirmado y no cambiará" tanto para el Samsung Galaxy Z Fold 5 como para el Samsung Galaxy Z Flip 5 (opens in new tab).

Unfortunately, I can confirm that the Galaxy Z Fold5 external screen is still 6.2 "😕 https://t.co/isu6YlnhgiMarch 8, 2023 See more

Lo cierto es que la redacción es un poco ambigua, ya que podría referirse a que el diseño confirmado no cambiará respecto a lo que vimos el año pasado, o también podría referirse a que no cambiará, porque ya está confirmado y ya no pueden cambiar de opinión.

Sea como sea, incluso si se refieren a esto último, la aparente presencia de una pantalla de igual tamaño en el Z Fold 4 sugiere que probablemente no habrá grandes cambios en el diseño.

Visualmente, entonces, podría haber muy poca diferencia entre los próximos teléfonos (opens in new tab) y los modelos actuales, aunque vale la pena señalar que por otro lado se ha dicho que el Galaxy Z Fold 5 tendrá una nueva bisagra en forma de gota de agua (opens in new tab), lo que podría cambiar un poco su apariencia, ya que permite que el plegable se quede totalmente plano cuando lo despliegas.

Podría decirse que el Samsung Galaxy Z Flip 5 puede triunfar igualmente aunque venga con pocas mejoras, ya que es uno de los plegables más "asequibles" que hay en el mercado, pero la misma excusa no le vale al Galaxy Z Fold 5, ya que los Fold son carísimos, por lo que realmente necesita venir con mejoras.

Por supuesto, esta información no está confirmada, y @UniverseIce sólo está hablando del diseño y de la pantalla de la cubierta, así que es posible que veamos mejoras significativas en las especificaciones. Lo único que... lamentablemente, según otras fuentes, eso también es poco probable.

Las mejoras brillan por su ausencia

Si las filtraciones que hemos escuchado hasta ahora están en lo cierto, entonces no es sólo el diseño del Samsung Galaxy Z Fold 5 lo que podría ser similar al Z Fold 4. Sus cámaras podrían ser muy similares, ya que otra fuente ha afirmando que el Z Fold 5 tendrá una cámara principal de 50MP, al igual que el modelo actual.

También hemos oído que el plegable vendrá con las mismas opciones de almacenamiento (opens in new tab) que el Z Fold 4, y al parecer, tampoco tendrá ninguna actualización importante de especificaciones.

Aparte de un cambio en el diseño de la bisagra, la única mejora real que se ha filtrado hasta ahora para el Z Fold 5 es la presencia de un chip Snapdragon 8 Gen 2, que lo hará más potente que el Z Fold 4, pero eso es lo mínimo que se puede esperar de una nueva versión de un móvil, ya que es una actualización típica generacional.

Así que, a menos que empecemos a oír hablar de otras características interesantes en los próximos meses, el Samsung Galaxy Z Fold 5 podría tener dificultades para situarse entre los mejores teléfonos plegables (opens in new tab), ya que por muy bueno que sea, si es igual que su predecesor, pero cuesta más... ¿quién optaría por comprar el nuevo?