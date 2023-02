Se filtran las especificaciones de almacenamiento del Samsung Galaxy Z Fold 5 y Galaxy Z Flip 5: sin sorpresas

La línea Galaxy S23 de Samsung (opens in new tab) se lanzó hace menos de un mes, pero ya estamos esperando que lleguen los próximos buques insignia de la gama Galaxy.

Concretamente, esperamos que el Samsung Galaxy Z Fold 5 y el Samsung Galaxy Z Flip 5 (sucesores de dos de los mejores teléfonos plegables (opens in new tab) disponibles en el mercado) lleguen a las tiendas a finales de este año, y están empezando a surgir más detalles sobre lo que podemos esperar de ambos terminales.

Por ejemplo, parece que Samsung no innovará en cuanto a las opciones de almacenamiento de los dispositivos. Según SamMobile (opens in new tab), el Fold 5 se ofrecerá en variantes de 256GB, 512GB y 1TB, mientras que para el Flip 5 habrá que elegir entre variantes de 128GB, 256GB y 512GB.

Para que nos hagamos una idea, son las mismas opciones de almacenamiento que Samsung implementó en el Z Fold 4 y el Z Flip 4, así como en el Galaxy S23 y el Galaxy S23 Ultra, lo cual no es una noticia sorprendente, ya que esperamos que los dos nuevos plegables lleven el mismo chip Snapdragon 8 Gen 2 que incorporan los últimos teléfonos de Samsung.

La única sorpresa real es que la variante de 128GB del Flip 5 parece que será el único modelo que no se beneficiará de las velocidades UFS 4.0. En su lugar, será la opción más barata del Flip 5. En su lugar, al ser la opción más barata de los dos plegables, el Flip 5 básico seguirá con la especificación UFS 3.1 de su predecesor, pero, de nuevo, esto tiene sentido si tenemos en cuenta que el Galaxy S23 de 128GB también utiliza UFS 3.1.

¿Qué más sabemos?

El Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future)

En cuanto a lo que hemos escuchado sobre los dos nuevos plegables, un reciente informe de un medio tecnológico de Vietman, The Pixel, sugiere que el Galaxy Z Fold 5 podría cambiar la cámara trasera de 50MP utilizada por su predecesor por un sensor trasero mucho más potente de 108MP.

El mismo informe también indica que el Galaxy Z Fold 5 podría contar con un teleobjetivo de 64MP (con zoom óptico de 2 aumentos) y un objetivo ultra gran angular de 12MP. Esta configuración superaría al sensor de teleobjetivo de 10MP del Galaxy Z Fold 4, pero perdería la capacidad de zoom óptico de 3 aumentos de este último.

También hemos oído rumores de que Samsung va a utilizar una bisagra con forma de gota de agua en el Galaxy Z Fold 5, lo que significa que el dispositivo sería capaz de desplegarse completamente en plano, sin espacios visibles entre las dos mitades de la pantalla.

Varios terminales de fabricantes chinos ya utilizan este enfoque de diseño para sus plegables, pero sacrificando la resistencia total al agua. Sin embargo, Samsung parece que va a añadir la nueva forma de bisagra manteniendo la clasificación IPX8 para el teléfono.

Del mismo modo, se espera que el Galaxy Z Flip 5 incorpore un nuevo diseño de bisagra, así como una pantalla mucho más grande que la del Z Flip 4. Aparte de eso, los rumores no indican otros cambios sonados.

Seguimos de cerca los dos próximos plegables de Samsung: el Galaxy Z Fold 5 y el Galaxy Z Flip 5, así que permanece atento a TechRadar para conocer las últimas noticias, filtraciones y rumores en torno a ambos dispositivos.