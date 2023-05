¿Es esta la hoja de especificaciones completa del Samsung Galaxy Z Fold 5 y del Z Flip 5?

El Samsung Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab) debería lanzarse este verano, y aunque normalmente suele salir en agosto, ha habido rumores de que este año llegará un mes antes, en julio (opens in new tab). Sin embargo, parece que no habrá que esperar hasta entonces para conocer los detalles de las especificaciones del próximo plegable tope de gama premium de Samsung.

A través de Twitter, el filtrador TheGalox_, que ya ha sido fuente de algunas filtraciones sobre el Samsung plegable, ha publicado una hoja de especificaciones casi completa que refuerza algunos detalles que ya habíamos oído, y añade algunos detalles adicionales, a lo que ya sabíamos del esperado Z Fold 5.

• Improved vibration motor • One UI 5.1.1• Spen support • IPX8 water resistance • New hinge • Less noticeable crease• Thinner and lighter • Improved Under Display Camera • Gorilla Glass Victus 2• More durable inner display • Smaller gap when closed≈ $1799April 25, 2023 See more

Hay algunas mejoras pequeñas pero significativas de las que no se ha hablado mucho, como pantallas más brillantes en comparación con el actual Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab)y un motor de vibración más potente, que debería proporcionar una respuesta háptica más rica y sensible.

Las actualizaciones de las cámaras han sido durante mucho tiempo una de las mejoras más esperadas (opens in new tab) para la línea Fold en general, ya que el actual Z Fold 4 cuenta con unas cámaras competentes pero que no llegan a la clase insignia. Según los informes, un sensor principal de 50MP estará al frente de una configuración de cámara trasera triple, que al parecer también incluye un sensor de 10MP y otro de 12MP, que en conjunto se cree que es similar (o tal vez idéntico) al trío de cámaras que tiene actualmente el Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) (y S23+ (opens in new tab)), y que es capaz de capturar vídeo de hasta 8K a 30 fps.

La filtración también menciona una bisagra más resistente (opens in new tab)(se cree que es una bisagra en forma de gota de agua), que no sólo se espera que sea más duradera, sino que permitirá que el Fold 5 se cierre dejando menos espacio en medio que el Fold actual. También se dice que volverá a tener resistencia al agua IPX8 (y no protección IP68 como se dijo en cierto momento), y que estará protegido por Gorilla Glass Victus 2 y una pantalla plegable más resistente.

En esta filtración también se habla del precio, y se dice que será de 1.799 dólares, igual que el precio de lanzamiento de la Z Fold 4, que costaba 1.799€ y contaba con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, que es lo mismo que creemos que tendrá el Z Fold 5 básico (aunque con un almacenamiento UFS 4.0 más rápido y más eficiente).

También hay detalles sobre el Z Flip 5

El Z Flip 4 en modo FlexCam (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Por si estos detalles filtrados no fueran suficientes, poco después de su tuit inicial sobre el Z Fold 5, TheGalox_ lanzó una segunda tanta de especificaciones (opens in new tab), esta vez del otro plegable de Samsung previsto para 2023: el Galaxy Z Flip 5 (opens in new tab).

Ya hay varios detalles que se han rumoreado sobre el Flip 5 (y esta publicación los apoya), pero lo que todavía no han aclarado, y estamos deseando conocer, es más acerca de cualquier nueva funcionalidad potencial del Z Flip (y Fold) 5 como parte de sus experiencias de usuario One UI 5.1.1; funciones como el modo FlexCam, que se muestra de la foto aquí encima.

• Improved Speakers • Improved vibration motor • One UI 5.1.1• IPX8 water resistance • Less noticeable crease• Thinner and lighter • Gorilla Glass Victus 2• More durable inner display ≈ $999April 25, 2023 See more

En ambos casos, no está claro de dónde ha sacado TheGalox_ la información, así que aunque muchas de las cifras y valores que aparecen en estos tuits tienen sentido y corroboran supuestas filtraciones anteriores, no sabremos si los detalles son ciertos hasta que se celebre el próximo evento Unpacked de Samsung, que ahora se supone que será en julio este año (en vez de agosto, como en los últimos años).