El diseño del Google Pixel Fold revelado al completo gracias a unas imágenes filtradas

Todo parece indicar que el Google Pixel Fold, el primer plegable de la compañía, será por fin presentado el mes que viene tras años de rumores y especulaciones, y gracias a unas imágenes recién filtradas, podemos hacernos una idea de cómo será.

Estas imágenes son cortesía del conocido filtrador Evan Blass (compartido por 9to5Google) y muestran el teléfono plegable en un color gris oscuro. Basándonos en los nombres que les suele dar Google a los colores de sus móviles Pixel, este tono podría llamarse "carbón".

Hay una especie de protuberancia alrededor de la cámara trasera, que hemos visto en teléfonos anteriores como el Google Pixel 7, y parece que hay tres lentes de cámara en la parte posterior, lo que coincide con lo que hemos escuchado anteriormente.

Image 1 of 2 Aquí se muestra el módulo de cámaras traseras (Image credit: Evan Blass) También podemos ver la típica pantalla de inicio de los Pixel (Image credit: Evan Blass)

Bisagras y pantallas de inicio

La bisagra de este teléfono plegable tiene buen aspecto y se ve delgada, así que esperamos un Pixel Fold fino y ligero. Un rumor anterior sugería que el plegable de Google tendría una bisagra más duradera que la del teléfono equivalente de Samsung.

En las imágenes también podemos echar un vistazo a la familiar pantalla de inicio de los Pixel, con su tema Material Design. Basándonos en lo que hemos escuchado hasta ahora de fuentes no oficiales, la pantalla exterior del dispositivo tendrá un tamaño bastante compacto de 5,8 pulgadas.

El evento Google IO 2023 comienza el 10 de mayo y, teniendo en cuenta la cantidad de filtraciones que estamos viendo sobre el Pixel Fold, sería una sorpresa que no se anunciara el teléfono plegable, aunque es posible que no salga a la venta hasta junio.

Un gran salto para Google

Con el Google Pixel 8 previsto para la segunda mitad de este año, Google claramente siente ahora que tiene suficiente experiencia en hardware para poder dar el siguiente paso, que en realidad es más bien un salto: lanzar un teléfono plegable.

Ahora mismo, el Samsung Galaxy Z Fold 4 lidera el pelotón de los plegables, pero lo cierto es que tampoco es que tenga muchos rivales serios. La tecnología plegable sigue siendo difícil de hacer bien, y los problemas con la bisagra y la durabilidad de la pantalla son cosas que todavía están en la mente de los potenciales compradores.

La complejidad de la tecnología también influye en el precio: se rumorea que este teléfono plegable de Google costará alrededor de 1.799 dólares (posiblemente unos 1.799€ en Europa). Google apuesta a que la gente estará dispuesta a pagar esa cantidad por su próximo teléfono (y lo cierto es que es el mismo precio que el del plegable tipo libro de Samsung en su lanzamiento aquí en España).

Por lo que hemos oído hasta ahora, el Google Pixel Fold va a ser un buen dispositivo, con un mecanismo de plegado hábil y algunas especificaciones de gama alta. Sin embargo, habrá que esperar para ver si el salto de Google al mercado de los plegables tiene éxito entre los compradores de teléfonos.