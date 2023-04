Un vídeo filtrado del Google Pixel Fold nos muestra por primera vez cómo se pliega

Tras años de rumores, todo apunta a que el Google Pixel Fold (opens in new tab)va a ser presentado oficialmente en uno o dos meses... y mientras llega tenemos un breve vídeo filtrado que muestra el mecanismo de plegado en acción.

Esto viene del conocido filtrador Kuba Wojciechowski en Twitter (según 9to5Google). Es interesante ver el plegado en acción, pero es justo decir que no vemos mucho más en este fragmento en particular.

La interfaz de software aparece borrosa, pero podemos ver los bordes redondeados del marco del teléfono plegable, así como una pantalla exterior. La bisagra plegable parece bastante sólida y duradera, aunque el vídeo es demasiado corto para sacar demasiadas conclusiones.

😉😉😉 pic.twitter.com/zTpEo18K4yApril 22, 2023 See more

Una semana llena de filtraciones

A principios de esta semana oímos que el Pixel Fold superaría al Samsung Galaxy Z Fold 4 en términos de durabilidad: teniendo en cuenta que el dispositivo de Samsung puede llegar a 200.000 pliegues, parece que la versión de Google aumentará esa cifra aún más.

En cuanto a las especificaciones reales del dispositivo, una enorme filtración de Jon Prosser nos cuenta que el Pixel Fold vendría ejecutando un chip Google Tensor G2, con 12GB de RAM y 256GB o 512GB de almacenamiento interno. Las opciones de color se supone que serán Chalk y Obsisdian (blanco o negro).

La misma fuente sugirió que habría un teaser para el plegable el 26 de abril (el próximo miércoles), antes de una gran presentación en el evento Google IO 2023 que se pone en marcha el 10 de mayo. Sin embargo, es posible que no salga a la venta hasta junio o julio.

El mayor año de Google en hardware

Va a ser un año importante para el departamento de hardware de Google. Además del Pixel Fold, también esperamos que el Google Pixel 7a haga su aparición en Google IO, mientras que más adelante habrá que esperar al Google Pixel 8.

La anteriormente anunciada Google Pixel Tablet también se lanzará pronto y, además, ¿podríamos ver un Pixel Watch 2? El primer smartwatch Pixel parece haber tenido una buena acogida entre los consumidores, por lo que seguramente habrá una segunda parte en camino.

Sin embargo, todos ellos son sucesores de dispositivos ya existentes, aunque hay que admitir que hace mucho tiempo que Google no fabrica una tablet. Con el Pixel Fold, la compañía se adentra en territorio desconocido, y todavía es relativamente pronto para los dispositivos plegables en general.

Apple se mantiene a la espera con los plegables por ahora, por lo que va a ser interesante ver cómo de bien le va al Pixel Fold, y si hay un mercado para él. Por supuesto, el precio será un factor crucial, y no creemos que vaya a ser barato.