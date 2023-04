Se filtran imágenes del Google Pixel 7a en la vida real - Y nos muestran el diseño y los colores disponibles

Estamos probablemente a solo unos días de la presentación oficial del Google Pixel 7a (opens in new tab), y ahora se han filtrado imágenes del móvil en su caja de embalaje oficial en la vida real, lo que nos ha permitido ver el diseño y los colores en los que estará disponible el teléfono de gama media.

Las imágenes han aparecido por cortesía del experimentado informador SnoopyTech (opens in new tab) (compartido por 9to5Google (opens in new tab)), y revelan una forma, tamaño y estética que son más o menos como esperábamos. Por ejemplo, en la parte trasera se aprecia el conocido y característico módulo trasero de cámaras de los Google Pixel.

En esas fotografías podemos ver el Pixel 7a en color gris oscuro, que aparentemente se llamará Cobalto, y en color azul pálido, que supuestamente se llamará Azul Ártico. Este tono de azul es nuevo para la serie Pixel, y ya había aparecido en imágenes filtradas anteriormente (opens in new tab).

¿Y qué hay dentro de la caja del móvil?

Las fotos también nos muestran el sencillo embalaje en el que vendrá el Google Pixel 7a. Al igual que con modelos recientes como el Google Pixel 6a (opens in new tab), no encontrarás un cargador en la caja, por lo que si no tienes uno deberás comprarlo separado.

Cabe señalar que el hecho de que aparezcan estas imágenes sugiere que el lanzamiento del Pixel 7a efectivamente está cerca. Todo apunta a que Google va a anunciar el teléfono en el evento Google IO 2023 (opens in new tab), que arranca con su keynote de presentación el 10 de mayo.

Por supuesto, cubriremos el evento en directo y te informaremos de todo lo que Google anuncie. Debería haber mucha información sobre Android 14 (opens in new tab), así como muy posiblemente el primer plegable de la compañía: el Google Pixel Fold (opens in new tab).

El Pixel 7a parece prometedor

No hay forma de juzgar un teléfono antes de que salga al mercado, por supuesto, pero por todo lo que hemos oído hasta ahora sobre el Pixel 7a (y de fuentes bastante fiables aunque no oficiales) parece que Google va a lanzar otro móvil prometedor.

El Google Pixel 7 (opens in new tab) y el Google Pixel 7 Pro (opens in new tab) en general nos impresionaron con lo que tenían que ofrecer, por lo que una versión de gama media de estos teléfonos, con algunos recortes tolerables para mantener un precio más bajo, es una propuesta atractiva.

En lo que respecta a las mejoras con respecto al Pixel 6a, las especificaciones bajo el capó van a ser significativamente mejores (opens in new tab), y también hay un rumor de que el desbloqueo facial llegará al Pixel 7a, lo que sería una primicia para esta serie de teléfonos de gama media, y algo muy bienvenido.

En los últimos días se ha filtrado el Pixel 7a en un color naranja bastante atractivo (opens in new tab), y también nos gusta su aspecto. Como siempre, el precio va a ser muy importante, así que esperamos que el móvil salga a la venta por un precio aceptable (opens in new tab).