Un render filtrado del Google Pixel 7a lo muestra en un impresionante color naranja

El rumoreado Google Pixel 7a (opens in new tab) se ha vuelto a filtrar, y esta vez en un llamativo color naranja.

Esta reciente filtración llega de la mano del conocido filtrador Evan Blass en Twitter (opens in new tab). Se trata de un sencillo render que muestra la parte trasera del rumoreado Pixel 7a en color naranja. Este color, por lo que vemos en el render, está presente incluso en los laterales metálicos.

Se rumorea que el Google Pixel 7a será presentado el 10 de mayo en la Google IO 2023 (opens in new tab), y también se espera que venga en los colores negro, blanco y azul.

A juzgar por las especificaciones filtradas (opens in new tab), se dice que contará con el mismo chip Tensor G2 que el Google Pixel 7 (opens in new tab) y el Google Pixel 7 Pro (opens in new tab), junto con 8GB de RAM. También se espera que el Pixel 7a incluya una carga rápida mejorada y un sensor de cámara de 64MP, que sería el primero visto en un Pixel.

Este render aparentemente muestra el rumoreado Pixel 7a en color naranja. (Image credit: Evan Blass / Twitter )

Un repaso a los colores de los Pixel

Aunque se trata de un tono llamativo, también es posible que no se pueda conseguir en todas partes, y probablemente no se venderá con 256GB de almacenamiento. Según lo que hemos visto en el pasado, Google suele reservar los tamaños de almacenamiento más grandes de los Pixel para los colores más típicos (o aburridos).

El Pixel 4a (opens in new tab) azul y el 4a 5G blanco destacan como combinaciones de colores de Pixel con disponibilidad limitada que hemos visto. Este tono naranja también sería el cuarto color rumoreado para el Pixel 7a, y es raro que Google ofrezca tantos tonos en un teléfono, por lo que es probable que al menos uno de ellos esté disponible de forma limitada.

En cuanto al color naranja en sí, Google ha coqueteado con el naranja bastantes veces. El Pixel 6 (opens in new tab) se vendió en un tono coral y el Pixel 4 tenía un tipo de naranja. También hay rumores de que la Google Pixel Tablet (opens in new tab) vendrá en naranja, lo cual crearía cierta sinergia.