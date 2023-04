Una filtración de especificaciones del Google Pixel 7a indica una enorme actualización respecto al Pixel 6a

Ya estamos muy cerca del esperado lanzamiento del Google Pixel 7a (opens in new tab) en el Google IO 2023 (opens in new tab) del 10 de mayo, pero antes de eso se ha filtrado una lista de especificaciones casi completa de este móvil, e indica que podría ser muy parecido al Pixel 7 estándar.

Según el filtrador Yogesh Brar (opens in new tab), en declaraciones a 91Mobiles (opens in new tab), el Pixel 7a tiene una pantalla OLED FHD+ de 6,1 pulgadas con una frecuencia de actualización de 90Hz, un chip Tensor G2, 8GB de RAM, 128GB de almacenamiento, una cámara principal de 64MP con estabilización óptica de imagen, una cámara ultra gran angular de 12MP y una cámara frontal de 10,8MP.

El Google Pixel 7a también tiene aparentemente una batería de 4,400mAh que supuestamente durará hasta 72 horas entre cargas, y cuando lo cargues aparentemente podrás hacerlo a 20W. También se menciona la carga inalámbrica, pero no se indica la velocidad, aunque filtraciones anteriores la situaban en solo 5W.

Google Pixel 7a- 6.1" FHD+ OLED, 90Hz- Tensor G2 SoC- Titan M2 chip- 8GB LPDDR5 RAM, 128GB storage- Rear Cam: 64MP (OIS) + 12MP UW- Face Unlock- Android 13- 4,400mAh battery (approx)(up to 72 hours claimed backup)- 20W wired, wireless chargingPrice: $499, ₹47/48kApril 27, 2023 See more

Por último, como era de esperar, funcionará con Android 13 y costará alrededor de 499 dólares (unos 550€ con la subida por importación).

Estas especificaciones son en su mayoría cosas que ya hemos oído antes, aunque no todas en el mismo sitio, y también hemos oído antes ese precio. Aun así, tomaríamos todo esto con una pizca de sal, pero la fuente tiene un sólido historial, y las filtraciones tienden a ser bastante precisas tan cerca del lanzamiento.

Si esto es cierto, entonces el Pixel 7a será una gran mejora del Google Pixel 6a, con una mayor frecuencia de actualización, un chip más potente, más megapíxeles en sus cámaras principal y selfie, más RAM, carga ligeramente más rápida y se le añadirá también carga inalámbrica.

Más megapíxeles y una batería más grande

También sería, curiosamente, posiblemente un teléfono mejor que el Pixel 7 estándar en algunos aspectos. Para empezar, tendría más megapíxeles en su cámara principal, aunque sospechamos que el sensor del Pixel 7a será de gama baja.

También tendría una batería lalgo más grande, aunque con las mismas 72 horas de duración citadas del Pixel 7. En muchos otros aspectos, el Google Pixel 7a igualaría al Pixel 7 si estas especificaciones son correctas, incluyendo su chipset, RAM, resolución, tasa de refresco, cámaras ultra gran angular y selfie, y velocidad de carga con cable.

Donde el Google Pixel 7 tendría ventaja es en el tamaño de la pantalla, ya que tiene una pantalla ligeramente más grande de 6,3 pulgadas, junto con la velocidad de carga inalámbrica y el almacenamiento, puesto que si bien hay un modelo de 128GB disponible, también puedes comprar el Pixel 7 con 256GB de almacenamiento.

Aun así, en general suenan como teléfonos extremadamente similares, y aunque el precio oficial del Google Pixel 7 es de 649€ actualmente se puede encontrar más barato en Amazon, por lo que en realidad podría haber menos de 50€ de diferencia de precio entre estos dos teléfonos.

Queda por ver cuál saldrá mejor parado en ese caso, pero plantea la cuestión de si realmente necesitamos los dos. Aun así, hay otros dispositivos de Google que esperar, con el Pixel Tablet y el Pixel Fold que probablemente también llegarán pronto.