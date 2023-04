El Apple Watch 9 podría llegar con una 'entrenador personal con IA'

Apple está supuestamente trabajando en un servicio de coaching de salud y fitness con IA, que utilizaría los datos de tu mejor Apple Watch para hacerte sugerencias para mejorar tu sueño, ajustar tus hábitos alimenticios y crear programas de ejercicio adaptados a tus estadísticas.

Según Bloomberg y el analista de la industria Mark Gurman (opens in new tab), el nuevo servicio de coaching se llama temporalmente Quartz, aunque supuestamente sólo está en sus primeras etapas y no aparecerá en tu muñeca hasta el 2024. Por lo tanto, es poco probable que se presente en la conferencia WWDC 2023 de Apple en junio.

Al parecer, el servicio requerirá una suscripción independiente, al igual que otros servicios de Apple, como Apple Fitness Plus. Es probable que la interfaz de IA interactúe con Fitness Plus: basándose en tus métricas actuales de entrenamiento, sueño y recuperación, es probable que la IA te recomiende determinados entrenamientos de Apple Fitness Plus.

Por ejemplo, si corres mucho, la IA podría recomendarte un tipo de Yoga específico para correr. Así que pronto podemos ver una "suscripción maestra" a ambos servicios basados en la salud. Sin embargo, todo esto son especulaciones.

La conclusión es que si la IA funciona bien, aprende a adaptar mejor sus programas de entrenamiento basándose en tu historial de entrenamiento. Cuanto más tiempo utilice Quartz tus datos para recomendarte entrenamientos, menos probable será que cambies a un producto de la competencia, ya que significaría empezar de cero.

El informe también afirma que la IA se utilizará, o podría utilizarse, para "seguir las emociones". Lo que esto significa en la práctica es una incógnita.

(Image credit: Future)

No es nada nuevo, pero la inteligencia artificial me preocupa

Obtener entrenamientos recomendados en tu reloj no es una idea nueva: los Garmin llevan años haciéndolo y funciona muy bien. Sin embargo, los entrenamientos recomendados por Garmin se basan en el algoritmo Firstbeat Analytics. Que, aunque sofisticado, no es una inteligencia artificial y no puede "aprender" como tal, simplemente interpretar datos.

Ya he escrito sobre esto antes, pero yo dudaría mucho a la hora de seguir los consejos de un servicio de inteligencia artificial. Amazfit está probando un enfoque centrado en el fitness impulsado por ChatGPT, lo que me parece una idea peligrosa. Que una IA recopile datos de sus usuarios y ofrezca consejos de fitness sin la supervisión de expertos en salud debería ser motivo de preocupación.

¿Qué ocurre si la IA recomienda ejercicios potencialmente peligrosos o dietas perjudiciales? ¿Cómo puede cubrir las necesidades de todo el mundo si no es a grandes rasgos, como "come más proteínas para ganar músculo"? Si Apple está estudiando esta posibilidad como posible función o servicio de suscripción, debería andarse con mucho cuidado.

La otra cosa que me resulta extraña es la nota sobre el "seguimiento de las emociones". Amazon intentó algo similar con su función Tone en el dispositivo Amazon Halo, que rastreaba tu voz e interpretaba tu estado de ánimo. ¿Será la función de Apple algo similar? El tiempo lo dirá.