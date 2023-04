Los Google Pixel 7a y Fold podrían tener un precio decepcionantemente caro

El Google Pixel 7a (opens in new tab) y el Pixel Fold (opens in new tab)podrían aterrizar muy pronto, ya que una última filtración indica que ambos se presentarán el 10 de mayo, pero lamentamos traer malas noticias en cuanto a los precios.

Según fuentes que han hablado con 9to5Google (opens in new tab), el Pixel 7a costará 499$ en Estados Unidos, 50$ más de lo que cuesta allí el Pixel 6a (opens in new tab). No hay noticias sobre precios en nuestro mercado, pero dado que el Pixel 7 (opens in new tab)cuesta aquí 649€, costando 599$ en EE. UU., el teléfono podría venderse en nuestro país por unos 549€, lo cual le hace perder su estatus de 'económico'.

Las noticias tampoco son buenas cuando para el Pixel Fold, que según Jon Prosser (opens in new tab) (un filtrador con un historial bastante fiable) costará 1.799$.

En este caso no hay un modelo anterior con el que comparar ese precio, pero es exactamente el mismo que el precio de salida del Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab)en Estados Unidos. El plegable de Samsung comienza en 1.799€ en España, así que quizás el precio de Google también sea el mismo allí, pero eso está por ver.

En cualquier caso, mientras que el Pixel Fold siempre iba a ser un producto premium, si puede competir con el plegable superior de Samsung es otra cuestión completamente diferente.

Samsung ha estado acumulando experiencia con plegables durante cuatro generaciones, por lo que es un nombre más conocido y probablemente más confiable en el espacio plegable de lo que será Google. Además, con los rumores de que utilizará un chip Tensor G2, es probable que el plegable de Google no sea tan potente, y pronto tendrá que competir con el aún más potente Samsung Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab).

Cabe señalar que una filtración anterior apuntaba a que el Pixel Fold tendría un precio mucho más asequible (opens in new tab), por lo que aún hay esperanzas de que pueda competir con el rival de Samsung.

Tres nuevos dispositivos en Google IO

También hay algunas buenas noticias en esta filtración, ya que Prosser también afirma (opens in new tab) que tanto el Google Pixel 7a como el Google Pixel Fold se anunciarán el 10 de mayo (opens in new tab), lo cual tiene sentido, puesto que es cuando se celebra el Google IO de este año.

El Pixel 7a estará entonces disponible inmediatamente para su compra según Prosser, aunque 9to5Google añade que no estará disponible en las tiendas hasta el 11 de mayo. El Pixel Fold aparentemente estará disponible para reservar el 10 de mayo, siempre según Prosser, pero no saldrá a la venta hasta el 27 de junio.

Esto concuerda con otra filtración reciente (opens in new tab) que afirmaba que pronto llegarían unidades del Pixel 7a a las tiendas, pero que no había nuevos indicios del Pixel Fold. Si este último no sale a la venta hasta finales de junio, tiene sentido que aún no haya existencias en las tiendas.

Prosser también afirma que el Google Pixel 7a estará disponible en los tonos Charcoal (gris oscuro), Snow (blanco), Sea (azul claro) y Coral (probablemente un rosa pálido), siendo este último exclusivo de Google Store.

Por último, la Pixel Tablet (opens in new tab) aparentemente también se anunciará el 10 de mayo, y el Pixel 6a supuestamente no se descatalogará, por lo que todavía debería haber una opción relativamente barata entre los teléfonos Pixel.