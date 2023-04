Una funda filtrada del Pixel 8 sugiere que Google mantendrá el característico diseño de las cámaras

Se acaban de filtrar imágenes de unas fundas destinadas al Google Pixel 8 y al 8 Pro, y nos dan algunas pistas del aspecto que podrían tener los móviles cuando lleguen al mercado, lo cual a juzgar por años anteriores será posiblemente en octubre.

Estos nuevos renders provienen de MySmartPrice (opens in new tab) y muestran fundas protectoras para los Google Pixel 8 (opens in new tab) y 8 Pro. Empezando por la del Pixel 8, apunta a un diseño no muy diferente al del actual Google Pixel 7 (opens in new tab). Hay un orificio en forma de píldora en la funda para las cámaras principal y ultra gran angular, y hendiduras a ambos lados para los botones de encendido y volumen. Se espera que el Pixel 8 sea un poco más pequeño que el Pixel 7, con una pantalla de 6,16 o 6,2 pulgadas, lo que significa que no les valdrán las mismas fundas, a pesar de sus diseños y dimensiones similares.

Por otro lado, los renders de la carcasa del Pixel 8 Pro sugieren un diseño similar al del Pixel 7 Pro (opens in new tab). Se espera que los dos Pro compartan dimensiones similares, por lo que no es de extrañar que los diseños de las carcasas también sean parecidos. También tiene un agujero en forma de píldora para las cámaras, aunque uno más ancho en comparación con el que se muestra en los renders de la carcasa del Pixel 8, ya que los Pixel Pro de Google tienen una cámara adicional; un teleobjetivo. Se espera que el Pixel 8 Pro siga los mismos pasos, aunque se rumorea que podría contar con una cámara de respaldo adicional.

Image 1 of 2 (Image credit: MySmartPrice) (Image credit: MySmartPrice)

Un diseño icónico

Si, como sugieren estos renders, Google mantiene el distintivo módulo de cámaras en forma de visor en sus próximos teléfonos, es algo que no nos sorprendería. Al igual que el botón de inicio del iPhone en el pasado, la barra de la cámara es una característica que hace que los teléfonos Pixel sean inmediatamente reconocibles, y mantenerla ayudaría a que la icónica marca siga en la mente de los compradores.

Aunque calificamos a los Pixel como unos de los mejores móviles Android (opens in new tab)que existen, y como algunos de los mejores teléfonos (opens in new tab) del mercado en general, Google todavía tiene que ganar una cuota de mercado sustancial. Sin embargo, van por buen camino, según un estudio de Kantar (opens in new tab) publicado más o menos cuando se lanzaron los Pixel 7 y 7 Pro. Google, sin duda, espera que esta tendencia continúe con el Pixel 8 y el Pixel Pro 8, pero independientemente de eso, no se puede negar que sus móviles llaman la atención.