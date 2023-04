Nuevas imágenes filtradas del Google Pixel 7a nos muestran el teléfono en tres colores

Creemos que el Google Pixel 7a va a entrar en escena en los próximos uno o dos meses, y han llegado nuevas imágenes filtradas del teléfono: muestran el Pixel 7a en tres colores diferentes, incluyendo un tono claro de azul que no hemos visto antes.

Estas imágenes parecen ser fotos promocionales oficiales de Google, aunque es difícil asegurarlo: llegan a través del reconocido tipster OnLeaks (opens in new tab) y del blog MySmartPrice (opens in new tab), por lo que queremos creer que estamos ante fotos auténticas. El gris oscuro y el blanco son los otros colores que se muestran, además del azul.

Se puede ver el lenguaje de diseño de Google Pixel en evidencia una vez más, con la protuberancia elevada de la cámara trasera en la parte posterior y el pequeño agujero recortado para la cámara selfie en la parte delantera. Hay algunos cambios sutiles, como una barra de cámara inferior, con respecto al Google Pixel 6a.

Este podría ser el Pixel 7a (Image credit: OnLeaks / MySmartPrice)

Azul es el nuevo color

Es el nuevo color azul pálido que es quizás el aspecto más interesante de estas nuevas filtraciones de imágenes. El tono ya se había mencionado anteriormente (opens in new tab) tanto para el Pixel 7a como para un futuro par de Pixel Buds, pero esta es la primera vez que lo vemos realmente.

Junto a las imágenes, tenemos una lista de especificaciones que coincide con las filtraciones anteriores (opens in new tab): una pantalla de 6,1 pulgadas a 90Hz, un procesador Tensor G2, 8GB de RAM, hasta 256GB de almacenamiento y un módulo de cámara trasera de doble objetivo de 64MP + 12MP en la parte posterior.

Se espera que el teléfono se desvele en el evento Google IO 2023, que comienza el 10 de mayo. Al mismo tiempo, deberíamos oír mucho más sobre los planes de Google para sus diversos productos de software, IA y otros servicios.

Se divisa el cielo azul

Siempre nos han impresionado bastante los Pixel de gama media que Google saca a mitad de año, aunque el Google Pixel 6a (opens in new tab) resultó ser un poco decepcionante con su escasa duración de batería y sus lentas velocidades de carga.

Esperemos que el Google Pixel 7a (opens in new tab) sea una especie de regreso a la forma, y un nuevo tono de color ciertamente no hace ningún daño. Como Apple demostró recientemente con el iPhone amarillo, puede marcar la diferencia cuando se trata de tentar a los compradores potenciales a una compra.

Basándonos en lo que hemos oído hasta ahora, además del nuevo color, las señales son buenas: las especificaciones internas sugieren mucha potencia, y aunque sólo hay una cámara trasera de doble objetivo, los algoritmos de procesamiento de imágenes de Google deberían garantizar que saque resultados muy decentes.

Puede que los materiales no estén al mismo nivel premium que en el Google Pixel 8, pero en algún sitio hay que hacer concesiones. Como siempre, el precio al que se venda el teléfono será crucial para su atractivo general.