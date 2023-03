Se filtran fotos y especificaciones del Google Pixel 7a

El Google Pixel 8 (opens in new tab) llegará a finales de año, pero antes deberíamos ver el lanzamiento del Google Pixel 7a (opens in new tab), y la última filtración sobre el gama media nos ha dado un par de fotos reales del teléfono, y detalles sobre algunas especificaciones.

Todo esto viene por cortesía de Debayan Roy (opens in new tab) en Twitter (según GSMArena (opens in new tab)), que no es el informador más habitual, pero ha filtrado información precisa de móviles en el pasado.

Las fotos muestran el aspecto que supuestamente tendrá el Google Pixel 7a, con un espacio para la cámara selfie en la parte superior de la pantalla y la ya familiar barra de cámara Pixel alrededor de la parte trasera. Resumiendo, tiene el aspecto que esperábamos del Google Pixel 7a.

Pixel 7A • 6.1" FHD+ 90Hz OLED• Tensor G2 , LPDDR5 RAM, UFS 3.1• 64MP Sony IMX787 + 12MP UW• 5W wireless charging• Android 13 pic.twitter.com/qGVzFQoKiZMarch 9, 2023 See more

Lista de especificaciones

Sobre las especificaciones, Roy cita una pantalla OLED de 6,1 pulgadas FHD+ (1080 x 2400 píxeles) con una tasa de refresco de 90Hz, así que está a la par con el Google Pixel 6a (opens in new tab), excepto por ese aumento a 90Hz. Eso debería hacer que el desplazamiento y las animaciones se vean un poco más fluidas que antes.

Parece ser que tendrá un procesador Tensor G2 moviendo todo, como era de esperar, mientras que se dice que la cámara trasera que tendrá doble objetivo de 64MP y 12MP. También se nombra la carga inalámbrica de 5W, que no es muy rápida, pero es una novedad bienvenida para la línea Pixel de gama media.

Lo que no tenemos aquí es ninguna mención de una fecha de lanzamiento, pero el año pasado el Pixel 6a fue presentado en Google IO 2022. La conferencia de desarrolladores de este año, la Google IO 2023 (opens in new tab), se ha fijado ahora para el 10 de mayo, por lo que parece lógico pensar que podremos ver el Pixel 7a entonces.

Otro importante teléfono Pixel

Parece que la gama de hardware Pixel está empezando a despuntar, con informes que indican que tanto el Pixel 7 como el Pixel Watch están batiendo récords en ventas (eso sí, récords para la línea Pixel, no para móviles y dispositivos en general).

Aunque eso no es algo que preocupe demasiado a Apple y Samsung, sí demuestra que Google por fin está consiguiendo afianzar su parcela en el mercado. Ha tardado mucho en llegar, teniendo en cuenta que el Nexus One se lanzó en el 2010.

El Google Pixel 7a llega en un ambiente más propicio, y por supuesto será importante que se mantenga el impulso. Siempre me han gustado los modelos de la serie "a", ya que ofrecen un buen equilibrio entre rendimiento, características y precio.

Al mismo tiempo, siempre existe el riesgo de que pueda afectar las ventas del Pixel 7 (que tendrá el mismo procesador) o del Pixel 8. Estaremos atentos para ver qué ofrece y qué no el Pixel 7a este año.