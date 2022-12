Estas son las 5 mejoras que debe traer el Google Pixel 7a para triunfar

Si bien todavía no sabemos exactamente cuándo lanzará Google el Pixel 7a, es muy posible que el próximo móvil asequible de la compañía sea presentado (opens in new tab) durante la conferencia Google IO 2023, la cual se espera en abril o mayo.

El Pixel 7a se unirá a los actuales Pixel 7 y Pixel 7 Pro, que lo cierto es que nos han gustado mucho, y también nos ha parecido genial que Google no haya subido el precio de sus buques insignia respecto al año anterior (algo que sí que ha hecho Apple, y que no nos ha gustado nada).

Independientemente de cuándo llegue, tenemos claras las mejoras que esperamos ver en el Google Pixel 7a respecto a su predecesor, ya que el Pixel 6a nos decepcionó en algunos aspectos.

Por lo tanto, ¿qué debe hacer Google para que podamos recomendar la compra del Pixel 7a cuando llegue al mercado? Eso es exactamente lo que vamos a contestar en este artículo.

Concretamente, hay cinco puntos clave que Google puede mejorar para que el Pixel 7a sea significativamente mejor que el Pixel 6a, y que creemos que son imprescindibles para que el Google 7a triunfe.

Por cierto, si te interesa conocer todo lo que hemos escuchado hasta ahora de cómo será el Pixel 7a, hemos reunido toda la información conocida en un artículo al que puedes acceder pinchando aquí.

Este es un render no oficial del Pixel 7a que se ha filtrado (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

1. Una tasa de refresco de 90Hz

El Google Pixel 6a tiene una pantalla de tan solo 60Hz (Image credit: Future)

El Pixel 6a tiene una pantalla con una tasa de refresco que se queda en 60Hz, lo cual está algo anticuado y es poco incluso para un móvil a este precio. No esperamos que el Pixel 7a ofrezca 120Hz, pero un aumento a 90Hz sí que sería lo suyo.

Dicho esto, eso haría que el Pixel 7a tuviera la misma tasa que el Pixel 7 estándar, y es posible que Google prefiera diferenciar esta característica entre ambos modelos.

2. Una cámara de 50MP

Las últimas generaciones de los Pixel serie-A tienen todas la misma cámara principal de 12.2MP (que también tienen los Pixel insignia anteriores al Pixel 6), y aunque es una cámara razonable, ya va siendo hora de que la actualicen.

Google ha dotado de una cámara mucho mejor, de 50MP, a los móviles Pixel más recientes, por lo que una mejora sería muy bienvenida. Claro que, al igual que con la tasa de refresco, eso podría hacer que el Pixel 7a se pareciera demasiado al Pixel 7, y es posible que eso no le guste a Google.

Sin embargo, hay muchos otros sensores donde elegir que se quedarían entre los 12.2MP y los 50MP, y sería una buena opción para que Google pudiera seguir diferenciando el Pixel 7a de los Pixel 7 principales, y que aun así supusiera una mejora.

3. Una mejor duración de la batería

El Google Pixel 6a no dura mucho entre cargas (Image credit: Future)

En nuestro análisis del Google Pixel 6a, pudimos comprobar que al teléfono le costaba durar un día completo de uso, que es el mínimo aceptable. Por lo tanto, esperamos ver una mejora en este área en el Pixel 7a.

La buena noticia es que esto es bastante probable, ya que el teléfono probablemente equipará el chip Tensor G2, que es más eficiente energéticamente que el Tensor original del Pixel 6a.

4. Carga más rápida

Con solo 18W, la carga del Pixel 6a no es para nada rápida. Es cierto que el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro tampoco destacan en este aspecto, pero al menos ofrecen una velocidad de 30W, lo cual está algo mejor, y es una mejora que esperamos ver en el Pixel 7a.

Diríamos que hay una probabilidad media de que esto ocurra. No es una característica lo suficientemente importante como para que Google quiera mantenerla exclusiva para los buques insignia, pero por otro lado, también podría elevar el precio del dispositivo, y eso es algo que la compañía probablemente intente evitar.

5. Un precio más bajo

Hablando del precio, los cierto es que el Pixel 6a nos parece un poco caro de más para las especificaciones que ofrece, y más teniendo en cuenta que llegó bastante más tarde que los Pixel 6, cuando estos ya habían bajado algo de precio.

Por eso, nos gustaría ver un precio más bajo para el Pixel 7a, o si no, que mejoren las especificaciones lo suficiente como para justificar su precio.

Dicho eso, la última filtración ha compartido la supuesta hoja de ruta de Google, en la que se detallan los próximos lanzamientos que planea la compañía desde aquí hasta el 2025. Según esto, el Google Pixel 7a costará lo mismo que su predecesor, el Pixel 6a, que se lanzó por 459€.