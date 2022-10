Google Pixel 7 Pro vs Samsung Galaxy S22 Ultra: comparativa - ¿Cómo de bueno es el nuevo rival del rey de Android?

Google ha anunciado su nuevo tope de gama, el Pixel 7 Pro (opens in new tab). Sin embargo, si quiere convertirse en el mejor móvil Android del mercado, tendrá que enfrentarse al Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab).

El buque insignia de Samsung es el actual rey de los rankings (ya te fijes en el de mejores móviles Android (opens in new tab)o en el de mejores smartphones (opens in new tab) en general). El Galaxy S22 Ultra ha conseguido este puesto gracias a que combina una pantalla de primera categoría con un sistema de cámaras increíblemente versátil, un rendimiento competitivo y un lápiz óptico S Pen (opens in new tab) único. Eso no se puede superar... ¿O tal vez si?

¿Puede Google desbancar a su rival y socio ocasional? Tras un prometedor punto de partida con el Pixel 6 Pro (opens in new tab) de 2021, cualquier mejora significativa tiene ciertamente el potencial de hacer sudar a Samsung en su posición dominante.

Veamos cómo se comparan estos buques insignia para ver cuál es mejor.

Pixel 7 Pro vs Galaxy S22 Ultra: precio y disponibilidad

(Image credit: TechRadar / Stephen Lambrechts)

El Pixel 7 Pro se puso a la venta el 13 de octubre de 2022. Su precio es de 899€ si eliges la variante con 128GB, o de 999€ si prefieres aumentar el almacenamiento a 256GB. Ambas versiones cuentan con 12GB de RAM. Puedes comprar el Pixel 7 Pro en Amazon (opens in new tab) o en la web oficial de Google (opens in new tab), entre otros.

Por otro lado, el Samsung Galaxy S22 Ultra se puso a la venta el 25 de febrero de 2022 por un precio de partida de 1.259€ para la versión de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento. La segunda variante tiene 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento y cuesta 1.359€, y las dos configuraciones superiores son de 12GB/512GB y 12GB/1TB y tienen un precio de 1.459€ y 1.659€, respectivamente.

Está claro que el Samsung Galaxy S22 Ultra cuesta bastante más dinero que el Pixel 7 Pro, aunque cabe señalar que a día de hoy ya lo puedes encontrar rebajado.

Pixel 7 Pro vs Galaxy S22 Ultra: diseño

(Image credit: Peter Hoffmann)

El Pixel 7 Pro es la segunda generación de móviles de Google que viene con el nuevo diseño que debutó con el Pixel 6 Pro (opens in new tab). Es por lo tanto, al igual que su predecesor, uno de los teléfonos más llamativos del mercado.

Lo más distintivo es ese el modulo de cámaras, que parece un visor y que va de un borde del teléfono al otro, aunque esta vez (a diferencia de en el Pixel 6) el visor está formado por aluminio reciclado brillante, que ahora se funde perfectamente con el marco del propio teléfono.

Esto queda especialmente bien en la nueva opción de color "Verde Liquen" (que es el de la imagen anterior), ya que combina combina una parte trasera de color gris verdoso con un módulo de cámaras de color dorado. Las otras opciones de color son "Nieve" (blanco) y "Obsidiana" (negro).

El diseño del Samsung Galaxy S22 Ultra hace referencia a la querida, y ya desaparecida, serie Galaxy Note. Es un teléfono enorme con dos lados curvos y los bordes superior e inferior planos.

En nuestro análisis dijimos que es un teléfono "indiscutiblemente bonito", aunque su sencillo módulo de cámaras segmentado carece del diseño icónico del Pixel 7 Pro. Sin embargo, el móvil está disponible en muchos más colores: "Phantom Black" (negro), "Phantom White" (blanco), "Burgundy" (burdeos), "Green" (verde), "Graphite" (gris), "Red" (rojo) y "Sky Blue" (azul cielo). Cabe señalar que los tres últimos son exclusivos de la web oficial de Samsung (opens in new tab).

Ambos móviles son grandes, aunque el Galaxy S22 Ultra lo es un poco más, con unas dimensiones de 163 x 77.9 x 8.9mm, frente a los 162.9 x 76.55 x 8.9mm del Pixel 7 Pro. Además, el teléfono de Samsung pesa 17 gramos más, con un total de 229g.

Los dos teléfonos tienen certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, por lo que en este aspecto no encontramos diferencias.

Algo en lo que el Galaxy S22 Ultra supera al Pixel 7 Pro es en que viene con el lápiz óptico S Pen integrado, que permite dibujar y escribir notas en la pantalla. El S Pen se encuentra escondido dentro del cuerpo del teléfono. Si esto te parece útil o no dependerá de tus gustos, pero es innegable que esto algo que valorarán los usuarios avanzados y los amantes de la productividad.

Pixel 7 Pro vs Galaxy S22 Ultra: pantalla

(Image credit: Future)

El Pixel 7 Pro cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas, que es ligeramente más pequeña que el panel de 6,8 pulgadas del Galaxy S22 Ultra. Ambas pantallas OLED son fantásticas y cuentan con resoluciones QHD+ y tasas de refresco de 120Hz, por lo que las especificaciones clave de las pantallas de ambos dispositivos son prácticamente idénticas.

Sin embargo, hay una ligera diferencia en esa tasa de refresco. Aunque ambas son variables, y pueden llegar hasta 120Hz, la del Galaxy S22 Ultra puede bajar hasta 1Hz cuando sea necesario, mientras que el Pixel 7 Pro solo puede bajar hasta 10Hz. Esto significa que la pantalla de Samsung es más eficiente energéticamente.

Es además un añadido especialmente bienvenido dado que la pantalla del Galaxy S22 Ultra puede llegar a ser bastante más brillante que la del Pixel 7 Pro, lo cual también hace que consuma más. Hablamos de 1750nits de brillo máximo en el móvil de Samsung, en comparación con 1500nits en el Pixel 7 Pro.

En definitiva, aunque el Galaxy S22 Ultra tiene una pantalla algo mejor, realmente estamos hablando de algunas ventajas menores. Lo cierto es que estamos probablemente ante dos de las mejores pantallas de móviles del mercado, así que es un aspecto que tal vez no debería usarse para decidir entre estos dos teléfonos.

Pixel 7 Pro vs Galaxy S22 Ultra: cámaras

(Image credit: Future / Philip Berne)

¡Vaya sección más interesante para comparar estos dos móviles! Es bien sabido que el Samsung Galaxy S22 Ultra cuenta con unas de las mejores y más versátiles cámaras del mercado, pero claro, por otro lado los Pixel son conocidos precisamente por su capacidad fotográfica. Veamos qué ofrece cada uno.

El Pixel 7 Pro cuenta con una cámara principal de 50MP, una ultra gran angular de 12MP (con autoenfoque), y un teleobjetivo de 48MP. La lente ultra gran angular tiene un ángulo de visión 125 grados más amplio que su predecesor, y además se puede usar para capturas macro.

El teleobjetivo del Pixel 7 Pro ofrece un zoom óptico de 5x, y hasta 30x de zoom digital respaldado por los inteligentes algoritmos de Google.

Hablemos ahora del sistema de cámaras del Samsung Galaxy S22 Ultra, que es más impresionante todavía, al menos en lo que respecta al hardware. Cuenta con un conjunto de cuatro cámaras: una principal de 108MP, una ultra gran angular de 12MP y dos teleobjetivos de 10MP cada uno.

Uno de esos teleobjetivos puede alcanzar un zoom óptico de 3x, mientras que la otra puede llegar a un zoom de 10x. Es algo realmente impresionante, y nos sorprendería que el teléfono de Google pudiera igualarlo, incluso con los impresionantes conocimientos de procesamiento de imágenes de la compañía.

Pasando a la parte frontal, el Pixel 7 Pro tiene una nueva cámara selfie de 10,8MP, mientras que el Galaxy S22 Ultra sube la apuesta, por mucho, con una cámara de 40MP. Ambas cuentan con autoenfoque, lo que hace que las fotos selfie sean más nítidas que las de la mayoría de móviles del mercado.

Si bien Samsung tiene la ventaja en el hardware, Google tradicionalmente tiene los mejores algoritmos y las habilidades de procesamiento de imágenes. Su ciencia del color también tiende a ser más fría y nítida, mientras que la de Samsung es más cálida. En ninguno de los dos casos podríamos decir que se trata de un efecto precisamente natural.

Google ofrece algunos trucos nuevos con el Pixel 7 Pro, gracias a su chip Tensor G2. Las capturas nocturnas pueden disparar el doble de rápido que antes, mientras que la función de cámara "Enfocar Foto" parece ser un añadido casi mágico que puede mejorar las capturas borrosas, incluso aunque no las hayas hecho con un móvil Pixel.

Pixel 7 Pro vs Galaxy S22 Ultra: especificaciones y rendimiento

(Image credit: TechRadar)

Como acabamos de mencionar, el Pixel 7 Pro equipa el nuevo chip Tensor G2 propio de Google, que es una mejora relativamente menor con respecto al Tensor original del Pixel 6 Pro, que tampoco es que fuera el chip más potente del mercado precisamente.

Por otro lado, el Galaxy S22 Ultra cuenta con un chip distinto según dónde compres el móvil. En Europa y otras partes del mundo equipa el Exynos 2200, que es propio de Samsung, mientras que en EEUU se vende con el Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. En lo que respecta al rendimiento bruto de la CPU y la GPU, ambos chips son claramente más rápidos que el Tensor de Google (el Snapdragon es el mejor de los tres).

Ahora bien, algo en lo que el Tensor G2 supera al Snapdragon y al Exynos es en el aprendizaje automático de Google. Este permite funciones únicas como la transcripción de voz en tiempo real, llamadas de voz impresionantemente claras y esa mágica técnica de enfoque de fotos.

Google también afirma que el nuevo procesador es más eficiente energéticamente que antes. Está construido sobre un proceso de 4nm, lo cual está genial, aunque es el mismo que los dos chips del Galaxy S22 Ultra.

Ambos teléfonos ofrecen una generosa memoria RAM de 12GB, pero mientras que el Pixel 7 Pro cuenta con esta memoria en todas sus variantes, el Galaxy S22 Ultra solo la ofrece en las superiores: la variante básica solo tiene 8GB.

Sin embargo, en cuanto al almacenamiento, el Galaxy S22 Ultra te ofrece mucho más espacio. El Pixel 7 Pro se vende en España con 128GB y con 256GB, mientras que el Galaxy S22 Ultra ofrece esas dos opciones y añade dos más, de 512GB y 1TB.

Pixel 7 Pro vs Galaxy S22 Ultra: batería

(Image credit: Future / Philip Berne)

Ambos móviles cuentan con una batería de 5.000mAh, lo cual está a la par con la mayoría de móviles Android actuales.

El Pixel 7 Pro por suerte ha mejorado en este aspecto respecto a su predecesor, cuya duración de batería dejaba que desear. No era tan mala como para resultar un problema, pero nos dimos cuenta de que el Pixel 6 Pro tenía dificultades para aguantar un día de uso intensivo.

Según afirma Google, el Pixel 7 Pro puede alcanzar las 24 horas de uso en condiciones normales, y hasta 72 horas con su modo mejorado de ahorro de batería extremo.

El Galaxy S22 Ultra tampoco ofrece una duración demasiado impresionante. De forma muy parecida al Pixel 6 Pro, aguanta un día de uso moderado, pero no mucho más.

Ambos teléfonos ofrecen carga inalámbrica además de la habitual por cable. Ninguno de los dos fabricantes incluye un cargador en la caja, pero Samsung al menos admite hasta 45W de carga por cable, mientras que el teléfono de Google solo llega a 30W. Ninguna de las velocidades son precisamente rápidas en comparación con lo que encontramos en el mercado a día de hoy.

Conclusión: Google Pixel 7 Pro vs Samsung Galaxy S22 Ultra - ¿Cuál es mejor?

Samsung ha creado uno de los mejores teléfonos de 2022, el Galaxy S22 Ultra, que se lo pone muy difícil a Google con su Pixel 7 Pro.

Google parte con la gran ventaja de que su móvil cuesta bastante menos dinero que el de Samsung, a la vez que ofrece un dispositivo de gran calidad, que además viene con ese distintivo diseño que debutó con el Pixel 6 Pro.

Ahora bien, algo que resulta un poco turbio, es que hay características muy prometedoras que se supone que ofrecerá el Pixel 7 Pro, pero que de momento no están disponibles, ya que Google ha afirmado que llegarán "próximamente".

Más allá de lo anterior, Google ha realizado una serie de pequeñas mejoras en su pantalla, potencia, diseño y sistema de cámaras, que podrían ser suficientes para igualar o incluso situarlo por encima del Galaxy S22 Ultra, en ciertos aspectos.