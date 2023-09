Próximo evento Apple 2023: ¿Cuándo es el próximo lanzamiento de dispositivos de Apple?

El evento de septiembre de Apple en el que la compañía ha presentado sus nuevos móviles iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, así como el Apple Watch 9 y el Apple Watch Ultra 2, ha pasado.

Así que ahora ya estamos pensando en qué será lo próximo que Apple tiene preparado. Lo cierto es que los rumores son confusos, pero hay bastantes posibilidades de que veamos la presentación de nuevos iPad, probablemente un iPad mini 7, un iPad Air renovado, o tal vez un nuevo iPad Pro. Incluso podría haber un nuevo iMac, pero no apostaríamos por ello.

O la próxima revelación de productos de Apple podría hacerse a través de una actualización de la sala de prensa. Sin embargo, los de Cupertino han señalado que tienen previsto lanzar el casco de realidad mixta Apple Vision Pro el año que viene, por lo que podrían celebrar un evento específico para mostrar lo que los desarrolladores han creado para el casco.

Sigue leyendo para conocer nuestra opinión sobre cuándo podría ser el próximo evento de Apple y qué podríamos ver.

¿Cuándo presentará Apple sus próximos productos?

Posiblemente en octubre o la primavera que viene

Esperamos ver nuevos iPads o una visión detallada de los progresos realizados con las aplicaciones para las Apple Vision Pro

Ahora mismo, no tenemos noticias oficiales sobre cuándo podría celebrarse el próximo evento o anuncio de productos de Apple. O si habrá uno en octubre.

Ahora bien, en el pasado Apple, después de su tradicional presentación de los nuevos iPhone en septiembre, ha hecho anuncios centrados en el Mac o el iPad. Dado que el MacBook Air de 15 pulgadas, el MacBook Pro de 14 pulgadas de 2023, el MacBook Pro de 16 pulgadas de 2023, el Mac mini de 2023 y un nuevo Mac Studio se presentaron a principios de este año, sospechamos que lo próximo que anuncie Apple será probablemente un tipo de iPad.

Y como el iPad Air no ha sido actualizado a los últimos chips M2, sería un candidato probable para una renovación. Por otro lado, el iPad mini merece un aumento de especificaciones, pero como los dispositivos Apple más pequeños no mueven a tanta gente (véase que el iPhone 13 mini ha sido retirado) quizá el iPad más pequeño de momento no esté en camino.

Como ya hemos mencionado, una pequeña novedad en los iPad posiblemente no sea suficiente para un evento dedicado de Apple y podría ser presentado en un simple comunicado de prensa.

El año que viene, sin embargo, podríamos asistir a una presentación más detallada de las gafas de realidad mixta Vision Pro, en la que Apple haría una demostración sobre el escenario de lo que pueden hacer, desde su uso en profesiones creativas hasta el entretenimiento y los juegos, y probablemente promocionaría un amplio ecosistema de desarrolladores.

No obstante, advertimos que estamos especulando basándonos en algunos rumores y en nuestros propios conocimientos.

¿Qué vimos en el último evento de Apple?

(Image credit: Apple )

La familia iPhone 15 fue revelada con algunas actualizaciones importantes

Nuevos Apple Watch 9 y Apple Watch Ultra 2

El último evento de Apple tuvo lugar el 12 de septiembre de 2023, y ese día se presentó la familia iPhone 15.

Los cuatro teléfonos dieron el salto a la conectividad USB-C, y los modelos estándar y Plus ahora cuentan también también con la Dynamic Island (dejando atrás el notch) y una cámara principal de 48MP. Puedes leer nuestro análisis del iPhone 15 para conocer más detalles.

Por otro lado, el iPhone 15 Pro viene con un nuevo diseño de titanio y un nuevo botón de Acción, mientras que el iPhone 15 Pro Max cuenta con una nueva cámara con teleobjetivo y zoom óptico 5x.

Como ya hemos mencionado, también se presentaron en el evento el Apple Watch 9 y el Apple Watch Ultra 2. Estos smartwatches son actualizaciones algo generacionales con respecto a sus predecesores (sin muchas novedades o cambios), pero siguen siendo aspirantes a los primeros puestos de nuestra lista de mejores smartwatches.