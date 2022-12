El iPad mini 7 podría retrasarse hasta 2024 - Y hay nuevas noticias sobre el iPad plegable

Después de que el iPad mini 6 (opens in new tab) se lanzara en septiembre de 2021, muchos pensaban que en septiembre de 2022 Apple lanzaría un modelo sucesor, pero no fue así. Ahora, se rumorea que la próxima generación de iPad mini no llegará hasta principios de 2024.

Esto es lo que ha dicho el fiable analista de Apple Ming-Chi Kuo (opens in new tab), que cree que la próxima tablet pequeña que lance la compañía saldrá a finales de 2023 o en la primera mitad de 2024 (aunque no está claro de qué depende).

Kuo continúa diciendo que el "principal argumento de venta" del iPad mini 7 va a ser un nuevo procesador. El modelo actual lleva el chip A15 Bionic que es el que llevan los iPhone 13 (que se lanzaron a la vez que el iPad mini 6).

iPads plegables

Poco antes de que surgiera esta filtración sobre el iPad mini 7, el mismo analista comentó que es improbable que el iPad plegable sustituya al iPad mini de 2025, algo que anteriormente otros habían afirmado que pasaría.

Ming-Chi Kuo ha sugerido que el iPad plegable costará bastante más que el iPad mini, que parte de 549€. Todo esto da que pensar que el iPad mini está a salvo y que no será reemplazado, al menos por el momento.

Por otro lado, en los últimos años se ha hablado mucho de un iPhone plegable (opens in new tab), pero no tanto del iPad plegable. De hecho, podrían ser el mismo dispositivo: un aparato que sea del tamaño de un iPhone cuando esté plegado y que al abrirlo se convierta en una tablet con las dimensiones de un iPad.

La gama de productos de Apple está evolucionando

Está claro que los dispositivos plegables son un área en el que Apple está a día de hoy muy por detrás de Samsung, ya que no tiene ningún producto que se asemeje al Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) o al Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), y eso es un problema.

Como Apple es como es, no van a querer expandirse a un nuevo mercado hasta que la compañía esté completamente segura de haber perfeccionado lo máximo posible su nueva tecnología, y precisamente en el campo de los dispositivos plegables, es habitual ver productos que todavía no están pulidos del todo.

Teniendo esto en cuenta, una predicción de 2025 para el lanzamiento de algo plegable por parte de Apple, ya sea un iPhone o un iPad, parece bastante acertada. Sospechamos que el primer plegable de Apple ejecutará iPadOS, por lo que un iPad plegable parece más probable ahora mismo.

Mientras tanto, parece que el iPad mini sigue vivo, al menos de momento. No parece ser una de las principales prioridades de Apple (ya que no ha renovado esta gama en 2022), pero imaginamos que todavía hay mucha gente que prefiere esta tablet por su formato más pequeño.