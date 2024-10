El iPad mini 7 podría estar en tus manos el 1 de noviembre

The iPad mini (2021)

Numerosas filtraciones han sugerido que el iPad mini 7 se está acercando rápidamente, siendo quizás la señal más reveladora la liquidación de existencias del iPad mini 6, y ahora tenemos una fecha concreta de cuándo podría salir a la venta el próximo mini tablet de Apple.

Según Mark Gurman, que escribe para Bloomberg, el iPad mini 7 podría salir a la venta el viernes 1 de noviembre, tras un anuncio a finales de octubre. En otras palabras, esta tableta podría anunciarse en pocas semanas y salir a la venta en menos de cuatro.

Aunque siempre nos tomamos las filtraciones de fechas de lanzamiento con cautela, Gurman tiene un sólido historial de información sobre Apple, y no es la primera vez que oímos hablar de un evento de Apple en octubre.

Así que diríamos que hay una alta probabilidad de que esta fecha sea exacta - y si es así es una buena noticia, ya que el iPad mini (2021) necesita un sucesor desde hace mucho tiempo.

Ni rastro del iPad 11

Sin embargo, si estás interesado en nuevos modelos de otras tabletas de Apple, probablemente tendrás que esperar hasta la primera mitad de 2025, cuando Gurman dice que Apple podría lanzar nuevos modelos de iPad Air de 11 y 13 pulgadas, junto con el iPhone SE 4.

No menciona nuevos modelos de iPad Pro, pero teniendo en cuenta que el iPad Pro (2024) no ha llegado hasta este año, no es demasiado sorprendente. Lo que sorprende un poco más es que tampoco se mencione el iPad 11, a pesar de que el modelo estándar actual de iPad -el iPad 10.9 (2022)- tiene casi dos años.

Así que si esperas un nuevo modelo de la línea básica o de gama alta del iPad de Apple, parece que todavía tendrás que esperar un tiempo.

