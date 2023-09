Las 7 novedades más emocionantes del iPhone 15

Apple ha presentado el iPhone 15, el iPhone 15 Plus, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max.

Hay muchas cosas que han cambiado este año, y puedes consultar nuestros artículos del iPhone 15, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max para enterarte de los detalles, incluidos los precios. En este artículo, hemos recapitulado las mejoras más destacados.

A continuación, encontrarás siete nuevas características principales del iPhone 15. En muchos casos, son cosas que Apple ya ha anunciado a gritos. Ahora bien, lo que tienen en común todas estas características y funciones es que forman parte de las principales razones para considerar la compra de un teléfono de la línea iPhone 15.

1. Por fin, un iPhone con cámara periscópica

El iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Los fabricantes de móviles, salvo Samsung, han tardado en incluir las cámaras periscópicas en sus dispositivos. Este tipo de cámaras tienen un tipo de diseño de lente que permite un zoom óptico de mayor distancia que el que puede ofrecer una cámara teleobjetivo típica.

Así, mientras que Samsung lleva varias generaciones ofreciendo un zoom óptico 10x en sus teléfonos Galaxy Ultra, Apple se ha quedado con el 3x. Hasta ahora.

Aunque sigue sin poder igualar el zoom óptico de 10 aumentos de Samsung, el iPhone 15 Pro Max cuenta al menos con una cámara con zoom óptico de 5x, lo que le permite acercarse mucho más que el 3x de su predecesor.

Esto será ideal para hacer fotos de animales, partes altas de edificios y otras cosas a las que no puedes acercarte fácilmente.

Esta cámara es exclusiva del iPhone 15 Pro Max.

2. Conexión USB-C en vez de Lightning

El iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Quizás el cambio más esperado para la línea iPhone 15 era el paso a la conexión USB-C. La Unión Europea había dictado que los fabricantes de dispositivos debían hacer este cambio en 2024, por lo que siempre fue probable que Apple se adelantara este año. Pero aunque esta no haya sido la elección de Apple, el USB-C es una novedad de primera.

Este cambio significa que podrás utilizar el mismo cable para la mayoría de las cosas, ya que los mejores teléfonos Android y la mayoría de otros dispositivos tecnológicos con batería utilizan USB-C, al igual que los últimos iPads y MacBooks.

El USB-C también permite potencialmente velocidades de transferencia de datos mucho más altas, aunque solo el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max lo aprovechan, con soporte para velocidades de 10 Gbps.

3. Los 4 modelos cuentan con la Dynamic Island

El iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La gran novedad de los iPhone 14 en 2022 fue la inclusión de la Dynamic Island en los modelos Pro, la cual sustituyó por fin el anticuado notch por algo realmente útil y diferente.

Ahora, con la gama iPhone 15, la Dynamic Island pasa a ser una característica común para todos los modelos de la serie, y además viene con varias mejoras.

4. El nuevo botón de Acción

El iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Una función exclusiva de los modelos iPhone 15 Pro y Pro Max es el botón de Acción, que se encuentra donde antes estaba el interruptor de silencio.

Si solo quieres silenciar y activar el teléfono como con el interruptor anterior, este botón también puede hacerlo. Pero además, te permite hacer más cosas. Es personalizable, así que puedes configurarlo para que active otras muchas funciones, como encender y apagar la linterna o activar la cámara.

Es una función mucho más útil que el interruptor de silencio de antes y es el tipo de cosa que te preguntarás por qué no se añadió hace años, y por qué se omite en los modelos estándar.

5. Una gran mejora para la cámara principal del iPhone 15 y del iPhone 15 Plus

El iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Aunque la principal mejora de la cámara de la línea iPhone 15 es sin duda la cámara periscópica del iPhone 15 Pro Max, el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus también han recibido una gran actualización, con un sensor principal de 48MP que sustituye al de 12MP de sus predecesores.

Esta es capaz de hacer fotos de mucha mayor resolución que la cámara del iPhone 14 y el iPhone 14 Plus. Apple ha afirmado que las fotos hechas con estos nuevos teléfonos deberían ser mejores en casi todos los escenarios, incluidos los retratos y los entornos con poca luz.

6. Una cámara con teleobjetivo sin tener teleobjetivo

El iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La cámara de 48MP del iPhone 15 y el iPhone 15 Plus no solo es una mejora en megapíxeles, sino que también funciona como teleobjetivo, aunque no lo sea, ya que puede usar el recorte para hacer fotos con zoom 2x de calidad óptica a 12MP.

Esto significa que, por primera vez en un iPhone que no es Pro, es como si tuvieras tres cámaras traseras, siendo una de ellas un teleobjetivo. Por supuesto, técnicamente siguen siendo sólo dos lentes, pero esto aumenta la versatilidad de la cámara del iPhone 15 de manera significativa.

7. Un nuevo chip súper potente

(Image credit: Apple)

Mientras que el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus han heredado el excelente chip A16 Bionic de la línea iPhone 14 Pro, hay un chip nuevo en el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max.

Llamado A17 Pro, es el último chip de Apple para móviles y ofrece un rendimiento de CPU hasta un 10% más rápido, una GPU un 20% más rápida e incluso la capacidad de realizar trazado de rayos acelerado por hardware, lo que debería proporcionar unos gráficos impresionantes en los futuros juegos de iOS. Además, el rendimiento del Neural Engine, que gobierna las funciones inteligentes del iPhone, se ha duplicado.

Algunas de estas cifras son más impresionantes que otras. Pero un año después de su lanzamiento, el A16 Bionic sigue rivalizando fácilmente con los mejores chips de los teléfonos Android, así que el A17 Pro debería ser una auténtica bestia.