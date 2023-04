iPad Air 6: últimas noticias, rumores, y todo lo que sabemos sobre la esperada tablet de Apple

El último iPad Air que lanzó Apple, es decir, el iPad Air (2022) (opens in new tab)o iPad Air 5, lleva ya más de un año en el mercado, así que no es de extrañar que empiecen a surgir rumores sobre el próximo iPad Air.

El iPad Air 6 no será necesariamente el próximo nuevo iPad que la compañía lance, ya que podrían llegar antes los sucesores del iPad 10.9 (2022) (opens in new tab), del iPad mini (2021) (opens in new tab) y del iPad Pro 12.9 (2022) (opens in new tab), pero la serie Air sigue siendo extremadamente popular para aquellos que quieren un iPad potente en un cuerpo ultraligero.

Los iPad Air se sitúan por debajo de los Pro, y vienen con un diseño esbelto junto con una pantallas y una potencia de procesamiento que son fantásticas, pero sin ser de la gama más alta existente. El iPad Air es por lo tanto perfecto para cualquiera que busque una tablet premium que no cueste tanto dinero como los Pro (aunque, al ser productos de Apple, los iPad Air tampoco son precisamente baratos).

Para que puedas hacerte una idea de lo que esperamos del iPad Air 6, cuyo lanzamiento esperamos en los próximos 12 meses, hemos elaborado esta guía con las últimas noticias, rumores y predicciones, e iremos actualizando la información conforme vaya habiendo novedades.

Últimas noticias Los últimos rumores apuntan a que Apple incorporará su nuevo chip M2 en el iPad Air 6, lo que le debería aportar un rendimiento similar al del iPad Pro, a un precio más accesible.

iPad Air 6: fecha de lanzamiento y precio

No hemos oído muchos rumores sobre la fecha de llegada del próximo iPad Air, ni sobre su precio, pero podemos hacer algunas conjeturas basadas en las fechas de lanzamiento y los precios de los modelos anteriores.

Los iPad Air de cuarta y quinta generación salieron con dos años de diferencia, por lo que es lógico pensar que el próximo modelo llegará dos años después de marzo de 2022. Por tanto, el iPad Air 6 debería salir a la venta en la primera mitad de 2024.

En cuanto al precio, es probable que cueste lo mismo que el anterior, que se lanzó por un precio de partida de 679€, pero lamentablemente, Apple subió el precio posteriormente a 769€, y es este precio actual el que vemos más probable. Por supuesto, en el iPad Air 5 también puedes optar por más almacenamiento, 256GB, y pagar 969€...

iPad Air 6: noticias y filtraciones

Los principales rumores que hemos oído hasta ahora sobre el iPad Air 6 hablan de su procesador, que podría ser el chip M2 de Apple.

Algunos rumores, como el procedente del tuit del usuario Revengus (que puedes ver más abajo), afirman que la próxima generación del iPad Air de Apple cambiará el chip M1 de su predecesor por el M2 que actualmente se encuentra en los mejores MacBooks (opens in new tab) y en el iPad Pro 12.9 (2022), lo que significa que podemos esperar mejoras significativas en el rendimiento del iPad Air 6.

iPad Air6, powered by M2March 14, 2023 See more

Aún no estamos seguros de si Apple lanzará el iPad Air 6 con una GPU de 8 o 10 núcleos (como en el último iPad Pro), pero dado que el iPad Air se posiciona como la opción de iPad de gama media de Apple, optar por la primera opción de GPU podría mantener los costes bajos.

En cuanto al diseño y la pantalla del iPad Air 6, no esperamos demasiados cambios (si es que hay algunos) con respecto al iPad Air 5. La incorporación de paneles ProMotion con tecnología mini-LED en el iPad Air 6 sería un buen detalle, pero estas características de nivel Pro harían que el precio del iPad de gama media se disparase inevitablemente.

Para nosotros, el iPad Air 5 ya cuenta con un diseño y una pantalla suficientemente buenos para su precio de gama media.

iPad Air 6: las mejoras que esperamos ver

1. Más almacenamiento

El iPad Air actual parte de 64GB de almacenamiento, lo cual, para una tablet con un chip de gama alta se queda algo corto.

No es espacio suficiente para tener muchos juegos descargados, ni para tener montones de archivos con los que trabajar o para editar, así que no está muy claro para qué existe esta versión.

También hace que el precio parezca un poco falso: claro, el precio de partida de 769€ parece más bajo, pero si por ese dinero sólo recibes un poco de espacio de almacenamiento, nadie comprará otro iPad Air a ese precio, y habrá que optar por el de 256GB que cuesta 969€.

2. Una batería más grande

Un problema que encontramos en el último iPad Air, y en la mayoría de iPads, si somos sinceros, es que la duración de la batería deja que desear. No es mala, pero desde luego tampoco es la mejor.

Si quieres irte a una cafetería para trabajar o llevarte el iPad a tu estudio para usarlo como segunda pantalla, lo que realmente quieres es un dispositivo que dure mucho tiempo. Y los iPad actuales no siempre consiguen ofrecerte eso.

Nos gustaría que la próxima versión del iPad Air viniera con una batería más grande, quizás junto con algunas optimizaciones para exprimir al máximo esa potencia, para asegurarnos de que tiene una oportunidad de conseguir un puesto en nuestro ranking de los mejores iPads (opens in new tab).

3. Que tenga una identidad propia más distintiva

El mayor problema del iPad Air de 2022 es que se posiciona demasiado cerca del iPad Pro. A la mayoría de los compradores les costará saber cuál comprar o cuál es el mejor para ellos.

Apple va a tener que encontrar una mejor manera de hacer que el próximo iPad Air sea único, para que no sea demasiado similar al Pro. Tal vez podría venir con una hoja de especificaciones más de gama media, así como un precio más bajo, para hacerlo más accesible.