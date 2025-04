El iPhone 17 podría perderse una actualización de pantalla largamente esperada: aquí está el motivo por el que los fanáticos de Apple están molestos

Según informes, la serie iPhone 17 carecerá del revestimiento antirreflejos y resistente a rayones, del que se rumoreaba anteriormente.

Aparentemente, su aplicación a los millones de iPhones que Apple está fabricando estaba tardando demasiado.

En otras noticias, se informa que el lanzamiento de la serie iPhone 17 está previsto para septiembre.

Uno de los primeros rumores sobre el iPhone 17 sugería que los próximos teléfonos contarían con un revestimiento de pantalla resistente a arañazos y antirreflejos, pero ahora sabemos que no será así.

Parece que la afirmación original pudo haber sido correcta en su momento, ya que una fuente "con información fiable" declaró a MacRumors que esto estaba previsto para el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

Pero, al parecer, el proceso de aplicar el recubrimiento a los millones de teléfonos que Apple fabrica estaba tardando demasiado, por lo que se dice que la compañía descartó la idea, al menos por este año.

Lo que MacRumors no tiene claro es si Apple ha optado por un recubrimiento más sencillo, o quizás por una pantalla con nanotextura (que también puede reducir los reflejos y que actualmente se utiliza en algunos iPads y Mac), o si las pantallas de la serie iPhone 17 no serán más antirreflejos que los modelos actuales.

iPhone 16 Plus (Image credit: Future)

Un gran fallo

Aunque nos tomaríamos esta afirmación con pinzas, sin duda suena creíble, ya que hacía tiempo que no oíamos nada sobre este revestimiento. Y es una pena, porque parecía una gran mejora para los teléfonos de Apple.

Reducir los reflejos y el brillo haría que los colores se vieran más realistas y menos deslavados en condiciones de mucha luz, y la otra característica de este revestimiento, su resistencia a los arañazos, obviamente ayudaría a proteger la pantalla de daños.

Así que no es de extrañar que los fans de Apple no hayan reaccionado bien a esta noticia, con un largo hilo de Reddit que incluía comentarios como "es una pena", "se está quedando atrás" y "probablemente me cambie a Samsung". Estos dos últimos comentarios probablemente se refieren al hecho de que el Samsung Galaxy S25 Ultra sí tiene un revestimiento antirreflejos.

Aun así, hay algunas buenas noticias sobre el iPhone 17, ya que en un informe de pago de DigiTimes (según BGR) se afirma que Apple ha completado las pruebas de validación de ingeniería (EVT) para al menos un modelo de iPhone 17.

Si eso es correcto y nada cambia, debería significar que Apple está actualmente en camino de lanzar la serie iPhone 17 en septiembre.